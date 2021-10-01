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Соскучились? Гламурная Джоли впервые за долгое время вышла в свет
Соскучились? Гламурная Джоли впервые за долгое время вышла в свет
46-летняя звезда составила безупречный и стильный образ, который привлек внимание всех фотографов и поклонников 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T10:37+0400
2021-10-01T10:37+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
анджелина джоли
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет – звезда в гламурном наряде произвела фурор на светском вечере. Джоли нельзя назвать любительницей светских выходов, все свое время актриса проводит дома вместе с детьми. Но ради благотворительности звезда готова на все – недавно Анджелина согласилась посетить мероприятие Variety’s Power of Woman. Как только Джоли вышла в свет, то сразу привлекла внимание всех присутствующих фотографов – все благодаря своему гламурному и элегантному образу. Актриса не стала отказываться от излюбленного монохрома и показалась в плиссированном платье кофейного цвета. Высокий воротник добавил особый шарм платью-макси. Джоли сопровождала одна из дочерей – 16-летняя Захара, которая предпочла белоснежный наряд. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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анджелина джоли, зарубежные звезды

Соскучились? Гламурная Джоли впервые за долгое время вышла в свет

10:37 01.10.2021
330
© AP Photo / Joel C RyanАнджелина Джоли
Анджелина Джоли - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© AP Photo / Joel C Ryan
46-летняя звезда составила безупречный и стильный образ, который привлек внимание всех фотографов и поклонников
ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет – звезда в гламурном наряде произвела фурор на светском вечере.
Джоли нельзя назвать любительницей светских выходов, все свое время актриса проводит дома вместе с детьми. Но ради благотворительности звезда готова на все – недавно Анджелина согласилась посетить мероприятие Variety’s Power of Woman.
Как только Джоли вышла в свет, то сразу привлекла внимание всех присутствующих фотографов – все благодаря своему гламурному и элегантному образу.
Актриса не стала отказываться от излюбленного монохрома и показалась в плиссированном платье кофейного цвета. Высокий воротник добавил особый шарм платью-макси.
Джоли сопровождала одна из дочерей – 16-летняя Захара, которая предпочла белоснежный наряд.
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