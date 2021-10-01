https://sputnik-georgia.ru/20211001/soskuchilis-glamurnaya-dzholi-vpervye-za-dolgoe-vremya-vyshla-v-svet--260069181.html

Соскучились? Гламурная Джоли впервые за долгое время вышла в свет

Соскучились? Гламурная Джоли впервые за долгое время вышла в свет

46-летняя звезда составила безупречный и стильный образ, который привлек внимание всех фотографов и поклонников 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T10:37+0400

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2021-10-01T10:37+0400

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анджелина джоли

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ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет – звезда в гламурном наряде произвела фурор на светском вечере. Джоли нельзя назвать любительницей светских выходов, все свое время актриса проводит дома вместе с детьми. Но ради благотворительности звезда готова на все – недавно Анджелина согласилась посетить мероприятие Variety’s Power of Woman. Как только Джоли вышла в свет, то сразу привлекла внимание всех присутствующих фотографов – все благодаря своему гламурному и элегантному образу. Актриса не стала отказываться от излюбленного монохрома и показалась в плиссированном платье кофейного цвета. Высокий воротник добавил особый шарм платью-макси. Джоли сопровождала одна из дочерей – 16-летняя Захара, которая предпочла белоснежный наряд. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

анджелина джоли, зарубежные звезды