https://sputnik-georgia.ru/20211011/dozhivu-do-30-oktyabrya--ocherednoe-obraschenie-saakashvili-260434395.html

"Доживу до 30 октября" – Саакашвили распространил очередное обращение

"Доживу до 30 октября" – Саакашвили распространил очередное обращение

Третий президент Грузии призывает сфокусироваться на предстоящих выборах, а не переживать за его здоровье 11.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-11T13:26+0400

2021-10-11T13:26+0400

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михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в заключении в рустовской тюрьме №12, распространил очередное обращение.Состояние здоровья Саакашвили в тюрьме резко ухудшилось - заявил лечащий врач >>Обращение Саакашвили зачитал его адвокат, генеральный директор телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия. Утром в понедельник адвокаты навестили бывшего президента в руставской тюрьме №12, где он отбывает наказание.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября – за день до первого тура выборов в органы местного самоуправления. Второй тур выборов пройдет 30 октября.Ранее адвокат экс-президента Бека Басилая заявил, что на восьмой день голодовки Саакашвили похудел более чем на 12 килограммов. Девушка Саакашвили Елизавета Ясько, прибывшая к нему в тюрьму, сказала, что у него начинаются проблемы со здоровьем.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили