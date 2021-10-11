https://sputnik-georgia.ru/20211011/gruziya-predstavit-film-kandidat-na-oskar-12-oktyabrya-kakie-filmy-boryutsya-za-premiyu-260426597.html

Грузия представит фильм-кандидат на "Оскар" 12 октября: какие фильмы борются за премию?

Грузия представит фильм-кандидат на "Оскар" 12 октября: какие фильмы борются за премию?

Закрытый показ фильмов из шорт-листа для специальной комиссии состоится в кинозале Нацархива. Имя кандидата от Грузии на "Оскар" станет известно к концу дня 11.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-11T11:38+0400

2021-10-11T11:38+0400

2021-10-11T11:38+0400

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грузинское кино

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Грузия объявит фильм-кандидат для участия в американской кинопремии "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм" во вторник, 12 октября. Грузия ищет фильм-кандидат на премию "Оскар" >>>Национальный центр кинематографии объявил отбор полнометражных художественных фильмов для ленты-претендента на американскую кинопремию "Оскар" 1 сентября. В итоге в шорт-лист конкурса вошли три картины:Из представленных фильмов специальная комиссия выберет сильнейшего путем тайного голосования. Закрытый показ для специальной комиссии состоится в кинозале Нацархива Грузии 12 октября. Имя кандидата на "Оскар" станет известно к концу дня. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, кинопремия "оскар", фильм "али и нино", национальный киноцентр грузии, грузинское кино