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День траура сегодня в Грузии - страна скорбит по жертвам трагедии в Батуми
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Грузия представит фильм-кандидат на "Оскар" 12 октября: какие фильмы борются за премию?
Грузия представит фильм-кандидат на "Оскар" 12 октября: какие фильмы борются за премию?
Закрытый показ фильмов из шорт-листа для специальной комиссии состоится в кинозале Нацархива. Имя кандидата от Грузии на "Оскар" станет известно к концу дня 11.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Грузия объявит фильм-кандидат для участия в американской кинопремии "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм" во вторник, 12 октября. Грузия ищет фильм-кандидат на премию "Оскар" &gt;&gt;&gt;Национальный центр кинематографии объявил отбор полнометражных художественных фильмов для ленты-претендента на американскую кинопремию "Оскар" 1 сентября. В итоге в шорт-лист конкурса вошли три картины:Из представленных фильмов специальная комиссия выберет сильнейшего путем тайного голосования. Закрытый показ для специальной комиссии состоится в кинозале Нацархива Грузии 12 октября. Имя кандидата на "Оскар" станет известно к концу дня. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, кинопремия "оскар", фильм "али и нино", национальный киноцентр грузии, грузинское кино

Грузия представит фильм-кандидат на "Оскар" 12 октября: какие фильмы борются за премию?

11:38 11.10.2021
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© photo: courtesy of Academy of Motion Picture Arts and SciencesСтатуэтка киноакадемии "ОСКАР"
Статуэтка киноакадемии ОСКАР - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© photo: courtesy of Academy of Motion Picture Arts and Sciences
Закрытый показ фильмов из шорт-листа для специальной комиссии состоится в кинозале Нацархива. Имя кандидата от Грузии на "Оскар" станет известно к концу дня
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Грузия объявит фильм-кандидат для участия в американской кинопремии "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм" во вторник, 12 октября.
Грузия ищет фильм-кандидат на премию "Оскар" >>>
Национальный центр кинематографии объявил отбор полнометражных художественных фильмов для ленты-претендента на американскую кинопремию "Оскар" 1 сентября. В итоге в шорт-лист конкурса вошли три картины:
"Что мы видим, когда смотрим на небо" (режиссер Александр Коберидзе)
"Персона #2" (режиссер Нино Басилия)
"Четвертый Брайтон" (режиссер Леван Когуашвили).
Из представленных фильмов специальная комиссия выберет сильнейшего путем тайного голосования.
В состав членов комиссии конкурса в этом году вошли Мераб Нинидзе, Нана Джорджадзе, Нана Эквтимишвили, Дэя Кулумбегашвили, Констанстин Члаидзе, Георгий Овашвили, Рати Онели, Леван Кития, Владимир Качарава, Александр Габелия, Гигиша Абашидзе, Ия Сухиташвили, Ираклий Соломонашвили, Мариам Чачия и Тамта Габричидзе.
Закрытый показ для специальной комиссии состоится в кинозале Нацархива Грузии 12 октября. Имя кандидата на "Оскар" станет известно к концу дня.
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