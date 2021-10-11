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Когда выйдет новый дешевый iPhone?
Когда выйдет новый дешевый iPhone?
Внешний вид устройства остается секретом, стоимость смартфона также не раскрывается 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T18:46+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Новое поколение доступного смартфона iPhone SE появится уже в следующем году, сообщает РИА Новости со ссылкой на Mydrivers.Новый iPhone 13: цена, характеристики, когда будет в России &gt;&gt;&gt;Внешний вид устройства остается секретом — известно, что смартфон получит крупный 6,1-дюймовый экран с экранным вырезом, в котором скрывается система распознавания лиц. Актуальный iPhone SE довольствуется 4,7-дюймовым дисплеем и датчиком Touch ID.Новый SE получит защиту от пыли и влаги по стандарту IP67. Смартфон сможет работать в мобильных сетях пятого поколения: за производительность трубки, возможно, будет отвечать новый процессор A15.Третье поколение iPhone SE Apple должна выпустить весной 2022 года. Стоимость смартфона не раскрывается. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, apple

Когда выйдет новый дешевый iPhone?

18:46 11.10.2021
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© REUTERS / APPLE INCПрезентация новых моделей iPhone 13 в Купертино, Калифорния
Презентация новых моделей iPhone 13 в Купертино, Калифорния - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© REUTERS / APPLE INC
Внешний вид устройства остается секретом, стоимость смартфона также не раскрывается
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Новое поколение доступного смартфона iPhone SE появится уже в следующем году, сообщает РИА Новости со ссылкой на Mydrivers.
Новый iPhone 13: цена, характеристики, когда будет в России >>>
Внешний вид устройства остается секретом — известно, что смартфон получит крупный 6,1-дюймовый экран с экранным вырезом, в котором скрывается система распознавания лиц. Актуальный iPhone SE довольствуется 4,7-дюймовым дисплеем и датчиком Touch ID.
Новый SE получит защиту от пыли и влаги по стандарту IP67. Смартфон сможет работать в мобильных сетях пятого поколения: за производительность трубки, возможно, будет отвечать новый процессор A15.
Третье поколение iPhone SE Apple должна выпустить весной 2022 года. Стоимость смартфона не раскрывается.
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