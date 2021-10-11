https://sputnik-georgia.ru/20211011/mat-saakashvili-utverzhdaet-chto-on-golodaet-uzhe-15-dney-260439824.html

Мать Саакашвили утверждает, что он голодает уже 15 дней

Мать Саакашвили утверждает, что он голодает уже 15 дней

Бывшего президента, который находится в заключении, навестили его мать и сыновья 11.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-11T15:02+0400

2021-10-11T15:02+0400

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грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал голодовку до того, как его задержали, утверждает мать политика Гиули Аласания.Состояние здоровья Саакашвили в тюрьме резко ухудшилось - заявил лечащий врач >>В понедельник бывшего президента, который находится под стражей в руставской тюрьме №12, навестили его мать Гиули Аласания, а также сыновья – Эдуард и Николоз.В воскресенье вечером личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе заявил об ухудшении состояния здоровья экс-президента. По словам врача, Саакашвили трудно говорить и ходить. Кроме того, у него заболевание крови – талассемия, о котором ранее не сообщалось в СМИ."Я, Никуша и Гиули пришли сегодня, чтобы увидеться с отцом. Очень важно, что нам была предоставлена такая возможность на десятый день, и мы долго ждали этого. Наш приоритет, как семьи, просто видеть Мишу здоровым, свободным. Здесь же я хочу поблагодарить всех, кто разделяет эту цель", – заявил Эдуард Саакашвили.На прошлой неделе адвокат экс-президента Бека Басилая заявил, что на восьмой день голодовки Саакашвили похудел более чем на 12 килограммов. Девушка Саакашвили Елизавета Ясько, прибывшая к нему в тюрьму, сказала, что у него начинаются проблемы со здоровьем.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили