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Саакашвили в тюрьме съел полкилограмма меда – премьер Грузии

Саакашвили в тюрьме съел полкилограмма меда – премьер Грузии

Глава грузинского правительства назвал голодовку Саакашвили цирком и шоу 11.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-11T16:08+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Голодающий человек не ест полкилограмма меда, заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя состояние здоровья экс-президента Михаила Саакашвили, который объявил голодовку в тюрьме."Доживу до 30 октября" – Саакашвили распространил очередное обращение>>В воскресенье вечером личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе заявил об ухудшении состояния здоровья экс-президента. По словам врача, Саакашвили трудно говорить и ходить. Кроме того, у него заболевание крови – талассемия, о котором ранее не сообщалось в СМИ.По словам главы грузинского правительства, за здоровьем Саакашвили ежедневно следят и контролируют квалифицированные врачи и его состояние удовлетворительное."Этот цирк и шоу, которые мы увидели за последний период, служат лишь одной цели - поднять температуру и показать обществу, что заключенный Саакашвили, якобы, тяжело болен. И это личное задание заключенного Саакашвили, поскольку они (бывшая правящая партия "Единое Нацдвижение" - ред.) знают, что проиграют и во втором туре (выборов в органы местной власти - ред.)", - заявил премьер.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили