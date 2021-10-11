https://sputnik-georgia.ru/20211011/tbilisskiy-dom-pisateley-priglashaet-avtorov-v-besplatnuyu-rezidentsiyu--260449863.html
Тбилисский Дом писателей приглашает авторов в бесплатную резиденцию
Тбилисский Дом писателей приглашает авторов в бесплатную резиденцию
На протяжении двух недель писатели будут жить в резиденции и писать статьи об актуальных проблемах современной Грузии 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T19:33+0400
2021-10-11T19:33+0400
2021-10-11T19:33+0400
культура
новости
грузия
дом писателей грузии
грузинская литература
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24264/09/242640942_118:235:1948:1264_1920x0_80_0_0_167da283e1b7a59c7fc371709373fb47.jpg
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Тбилисский Дом писателей приглашает авторов на двухнедельную программу под названием "Время, отметь время" - проект проводится при поддержке Фонда имени Конрада Аденауэра, говорится на сайте организации. С 25 октября по 10 декабря 2021 года победители конкурса будут жить в резиденции Дома писателей и работать над текстами. Заявки на участие в конкурсе отбираются Наблюдательным советом Дома писателей. По итогам конкурса будут отобраны 5 претендентов.Грузинского автора наградили на конкурсе поэзии в Катаре >>>Программа резидентуры включает проживание и питание в писательской резиденции, а также стипендию. По окончании программы каждому участнику будет передано 1000 лари (около 320 долларов). В конкурсе могут участвовать писатели, переводчики и публицисты. В ходе проекта они должны написать статью объемом 2000-4000 слов по следующим вопросам: Статьи будут размещены на сайте литературного журнала "Арил".Для участия в авторы должны отправить заявку, краткую биографию и идею своей статьи (200-300 слов) по электронной почте: residency@writershouse.ge. О результатах конкурса Дом писателей сообщит не позднее 20 октября 2021 года. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24264/09/242640942_347:187:1785:1266_1920x0_80_0_0_57e24ba29777aeb969c0283c7c9641ae.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, новости, грузия, дом писателей грузии, грузинская литература
Тбилисский Дом писателей приглашает авторов в бесплатную резиденцию
На протяжении двух недель писатели будут жить в резиденции и писать статьи об актуальных проблемах современной Грузии
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik.
Тбилисский Дом писателей приглашает авторов на двухнедельную программу под названием "Время, отметь время" - проект проводится при поддержке Фонда имени Конрада Аденауэра, говорится на сайте
организации.
"Цель программы - мотивировать писателей и публицистов описать настоящее, проблемы и трудности, с которыми сегодня сталкивается грузинское общество, и найти способы уменьшить текущие противоречия", - говорится в сообщении организаторов.
С 25 октября по 10 декабря 2021 года победители конкурса будут жить в резиденции Дома писателей и работать над текстами. Заявки на участие в конкурсе отбираются Наблюдательным советом Дома писателей. По итогам конкурса будут отобраны 5 претендентов.
Программа резидентуры включает проживание и питание в писательской резиденции, а также стипендию. По окончании программы каждому участнику будет передано 1000 лари (около 320 долларов).
В конкурсе могут участвовать писатели, переводчики и публицисты. В ходе проекта они должны написать статью объемом 2000-4000 слов по следующим вопросам:
Грузия между модернизмом и традиционными ценностями;
Православие и современное грузинское государство;
Гомофобия как угроза мирному сосуществованию;
Жизненная среда и экология;
Грузинский язык и его будущее;
Интеграция национальных меньшинств.
Статьи будут размещены на сайте
литературного журнала "Арил".
Для участия в авторы должны отправить заявку, краткую биографию и идею своей статьи (200-300 слов) по электронной почте: residency@writershouse.ge. О результатах конкурса Дом писателей сообщит не позднее 20 октября 2021 года.
Писательница из Грузии вошла в лонг-лист российской премии "Электронная буква 2021"
Назван лауреат Нобелевской премии по литературе
Роман писателя из Грузии получил немецкую литературную премию "Идея единства"
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.