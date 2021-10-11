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Тбилисский Дом писателей приглашает авторов в бесплатную резиденцию
Тбилисский Дом писателей приглашает авторов в бесплатную резиденцию
На протяжении двух недель писатели будут жить в резиденции и писать статьи об актуальных проблемах современной Грузии 11.10.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Тбилисский Дом писателей приглашает авторов на двухнедельную программу под названием "Время, отметь время" - проект проводится при поддержке Фонда имени Конрада Аденауэра, говорится на сайте организации. С 25 октября по 10 декабря 2021 года победители конкурса будут жить в резиденции Дома писателей и работать над текстами. Заявки на участие в конкурсе отбираются Наблюдательным советом Дома писателей. По итогам конкурса будут отобраны 5 претендентов.Грузинского автора наградили на конкурсе поэзии в Катаре &gt;&gt;&gt;Программа резидентуры включает проживание и питание в писательской резиденции, а также стипендию. По окончании программы каждому участнику будет передано 1000 лари (около 320 долларов). В конкурсе могут участвовать писатели, переводчики и публицисты. В ходе проекта они должны написать статью объемом 2000-4000 слов по следующим вопросам: Статьи будут размещены на сайте литературного журнала "Арил".Для участия в авторы должны отправить заявку, краткую биографию и идею своей статьи (200-300 слов) по электронной почте: residency@writershouse.ge. О результатах конкурса Дом писателей сообщит не позднее 20 октября 2021 года. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, дом писателей грузии, грузинская литература

Тбилисский Дом писателей приглашает авторов в бесплатную резиденцию

19:33 11.10.2021
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© Sputnik / Ekaterina MikaridzeМаскарон красуется прямо над входом в здание
Маскарон красуется прямо над входом в здание - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
На протяжении двух недель писатели будут жить в резиденции и писать статьи об актуальных проблемах современной Грузии
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Тбилисский Дом писателей приглашает авторов на двухнедельную программу под названием "Время, отметь время" - проект проводится при поддержке Фонда имени Конрада Аденауэра, говорится на сайте организации.

"Цель программы - мотивировать писателей и публицистов описать настоящее, проблемы и трудности, с которыми сегодня сталкивается грузинское общество, и найти способы уменьшить текущие противоречия", - говорится в сообщении организаторов.

С 25 октября по 10 декабря 2021 года победители конкурса будут жить в резиденции Дома писателей и работать над текстами. Заявки на участие в конкурсе отбираются Наблюдательным советом Дома писателей. По итогам конкурса будут отобраны 5 претендентов.
Грузинского автора наградили на конкурсе поэзии в Катаре >>>
Программа резидентуры включает проживание и питание в писательской резиденции, а также стипендию. По окончании программы каждому участнику будет передано 1000 лари (около 320 долларов).
В конкурсе могут участвовать писатели, переводчики и публицисты. В ходе проекта они должны написать статью объемом 2000-4000 слов по следующим вопросам:
Грузия между модернизмом и традиционными ценностями;
Православие и современное грузинское государство;
Права женщин;
Гомофобия как угроза мирному сосуществованию;
Жизненная среда и экология;
Грузинский язык и его будущее;
Интеграция национальных меньшинств.
Статьи будут размещены на сайте литературного журнала "Арил".
Для участия в авторы должны отправить заявку, краткую биографию и идею своей статьи (200-300 слов) по электронной почте: residency@writershouse.ge. О результатах конкурса Дом писателей сообщит не позднее 20 октября 2021 года.
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