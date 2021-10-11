https://sputnik-georgia.ru/20211011/tbilisskiy-dom-pisateley-priglashaet-avtorov-v-besplatnuyu-rezidentsiyu--260449863.html

Тбилисский Дом писателей приглашает авторов в бесплатную резиденцию

Тбилисский Дом писателей приглашает авторов в бесплатную резиденцию

На протяжении двух недель писатели будут жить в резиденции и писать статьи об актуальных проблемах современной Грузии 11.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Тбилисский Дом писателей приглашает авторов на двухнедельную программу под названием "Время, отметь время" - проект проводится при поддержке Фонда имени Конрада Аденауэра, говорится на сайте организации. С 25 октября по 10 декабря 2021 года победители конкурса будут жить в резиденции Дома писателей и работать над текстами. Заявки на участие в конкурсе отбираются Наблюдательным советом Дома писателей. По итогам конкурса будут отобраны 5 претендентов.Грузинского автора наградили на конкурсе поэзии в Катаре >>>Программа резидентуры включает проживание и питание в писательской резиденции, а также стипендию. По окончании программы каждому участнику будет передано 1000 лари (около 320 долларов). В конкурсе могут участвовать писатели, переводчики и публицисты. В ходе проекта они должны написать статью объемом 2000-4000 слов по следующим вопросам: Статьи будут размещены на сайте литературного журнала "Арил".Для участия в авторы должны отправить заявку, краткую биографию и идею своей статьи (200-300 слов) по электронной почте: residency@writershouse.ge. О результатах конкурса Дом писателей сообщит не позднее 20 октября 2021 года. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, дом писателей грузии, грузинская литература