https://sputnik-georgia.ru/20211011/v-tyurmu-k-saakashvili-ne-pustili-lichnogo-vracha-260451148.html

В тюрьму к Саакашвили не пустили личного врача

В тюрьму к Саакашвили не пустили личного врача

Личный врач бывшего президента заявил, что у него нет информации о состоянии здоровья Саакашвили. 11.10.2021, Sputnik Грузия

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грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Личного врача экс-президента Грузии Михаила Саакашвили - Николоза Кипшидзе, не впустили к нему в тюрьму."Доживу до 30 октября" – Саакашвили распространил очередное обращение>>Кипшидзе примерно два часа ждал разрешения войти в руставскую тюрьму №12, где находится Саакашвили, однако ему отказали в свидании с пациентом.При этом, как отметил Кипшидзе, у него нет информации о состоянии здоровья Саакашвили."Я должен был поговорить с его врачом об его состоянии. Мы также должны были рассмотреть план в связи с тем, как его лечить. Я также не знаю результатов амбулаторного исследования", - отметил Кипшидзе.В воскресенье вечером Кипшидзе заявил об ухудшении состояния здоровья экс-президента. По словам врача, Саакашвили трудно говорить и ходить. Кроме того, у него заболевание крови – талассемия, о котором ранее не сообщалось в СМИ.В понедельник утром, адвокат Саакашвили, генеральный директор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что экс-президент возмущен тем, что информация о состоянии его здоровья публикуется без его согласия.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили