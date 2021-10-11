https://sputnik-georgia.ru/20211011/zhiznennye-pokazateli-saakashvili-v-norme---penitentsiarnaya-sluzhba-260421352.html

Жизненные показатели Саакашвили в норме - пенитенциарная служба

Жизненные показатели Саакашвили в норме - пенитенциарная служба

Саакашвили принимает прописанные лекарства, состояние его здоровья в настоящее время удовлетворительное, заявляют в службе 11.10.2021, Sputnik Грузия

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грузия

михаил саакашвили

специальная пенитенциарная служба

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 11 октября - Sputnik. Состояние здоровья Михаила Саакашвили на данный момент удовлетворительное, говорится в информации Специальной пенитенциарной службы Грузии.В воскресенье вечером личный врач Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил об ухудшении состояния здоровья экс-президента. По словам врача, Саакашвили трудно говорить и ходить. Кроме того его заболевание крови- талассемия, о котором ранее не сообщалось в СМИ.Состояние здоровья Саакашвили в тюрьме резко ухудшилось - заявил лечащий врач >>"Распространяемая в СМИ информация об ухудшении состояния здоровья Михаила Саакашвили не соответствует действительности. Михаил Саакашвили принимает прописанные лекарства. Состояние его здоровья в настоящее время удовлетворительное. Жизненные показатели в норме. А именно: давление - 120/90, пульс - 90; Сатурация - 97, уровень глюкозы в крови - 101мг / дл", - говорится в заявлении.По данным ведомства, как объявивший голодовку, Михаил Саакашвили находится под постоянным наблюдением медицинского персоналаУ здания Руставской тюрьмы №12 ночью собрались сторонники Саакашвили, чтобы поддержать экс-президента и требовать его освобождения. По словам адвоката Саакашвли Ники Гварамия, у экс-президента уже есть телевизор и он следит за происходящим.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, специальная пенитенциарная служба, возвращение и арест саакашвили