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Жизненные показатели Саакашвили в норме - пенитенциарная служба
Жизненные показатели Саакашвили в норме - пенитенциарная служба
Саакашвили принимает прописанные лекарства, состояние его здоровья в настоящее время удовлетворительное, заявляют в службе 11.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-11T00:40+0400
2021-10-11T00:50+0400
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грузия
михаил саакашвили
специальная пенитенциарная служба
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 11 октября - Sputnik. Состояние здоровья Михаила Саакашвили на данный момент удовлетворительное, говорится в информации Специальной пенитенциарной службы Грузии.В воскресенье вечером личный врач Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил об ухудшении состояния здоровья экс-президента. По словам врача, Саакашвили трудно говорить и ходить. Кроме того его заболевание крови- талассемия, о котором ранее не сообщалось в СМИ.Состояние здоровья Саакашвили в тюрьме резко ухудшилось - заявил лечащий врач &gt;&gt;"Распространяемая в СМИ информация об ухудшении состояния здоровья Михаила Саакашвили не соответствует действительности. Михаил Саакашвили принимает прописанные лекарства. Состояние его здоровья в настоящее время удовлетворительное. Жизненные показатели в норме. А именно: давление - 120/90, пульс - 90; Сатурация - 97, уровень глюкозы в крови - 101мг / дл", - говорится в заявлении.По данным ведомства, как объявивший голодовку, Михаил Саакашвили находится под постоянным наблюдением медицинского персоналаУ здания Руставской тюрьмы №12 ночью собрались сторонники Саакашвили, чтобы поддержать экс-президента и требовать его освобождения. По словам адвоката Саакашвли Ники Гварамия, у экс-президента уже есть телевизор и он следит за происходящим.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, специальная пенитенциарная служба, возвращение и арест саакашвили

Жизненные показатели Саакашвили в норме - пенитенциарная служба

00:40 11.10.2021 (обновлено: 00:50 11.10.2021)
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© photo: Sputnik / Olga KiknavelidzeРуставская тюрьма
Руставская тюрьма - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2021
© photo: Sputnik / Olga Kiknavelidze
Саакашвили принимает прописанные лекарства, состояние его здоровья в настоящее время удовлетворительное, заявляют в службе
ТБИЛИСИ, 11 октября - Sputnik. Состояние здоровья Михаила Саакашвили на данный момент удовлетворительное, говорится в информации Специальной пенитенциарной службы Грузии.
В воскресенье вечером личный врач Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил об ухудшении состояния здоровья экс-президента. По словам врача, Саакашвили трудно говорить и ходить. Кроме того его заболевание крови- талассемия, о котором ранее не сообщалось в СМИ.
Состояние здоровья Саакашвили в тюрьме резко ухудшилось - заявил лечащий врач >>
"Распространяемая в СМИ информация об ухудшении состояния здоровья Михаила Саакашвили не соответствует действительности. Михаил Саакашвили принимает прописанные лекарства. Состояние его здоровья в настоящее время удовлетворительное. Жизненные показатели в норме. А именно: давление - 120/90, пульс - 90; Сатурация - 97, уровень глюкозы в крови - 101мг / дл", - говорится в заявлении.
По данным ведомства, как объявивший голодовку, Михаил Саакашвили находится под постоянным наблюдением медицинского персонала
У здания Руставской тюрьмы №12 ночью собрались сторонники Саакашвили, чтобы поддержать экс-президента и требовать его освобождения. По словам адвоката Саакашвли Ники Гварамия, у экс-президента уже есть телевизор и он следит за происходящим.
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