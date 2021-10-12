https://sputnik-georgia.ru/20211012/eks-prezident-nelegal-i-k-komu-primknet-gakhariya--golovolomki-s-politikoy-i-bez-nee-260482249.html

Экс-президент-нелегал и к кому примкнет Гахария – головоломки с политикой и без нее

Экс-президент-нелегал и к кому примкнет Гахария – головоломки с политикой и без нее

Неожиданное появление Михаила Саакашвили в канун выборов и драматизм его судьбы стали одной из главных тем грузинских медиа 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T18:17+0400

2021-10-12T18:17+0400

2021-10-12T20:04+0400

грузия

аналитика

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

колумнисты

ираклий кобахидзе

георгий гахария

обзор сми

возвращение и арест саакашвили

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Все это время эксперты и аналитики, не переставая, препарировали результаты прошедших выборов. Никто напрямую не признался, но итоги, похоже, для большинства стали сюрпризом. Нет, не процентом набранных голосов – тут-то, в целом, обошлось без них. В неожиданную сторону повернулась общая панорама. Мало кто верил, что увязшую в трясине конфликтов политическую ситуацию можно сдвинуть с места. А она, представьте, сдвинулась.Как бы лидеры "Грузинской мечты", приняв бодрые выражения лиц, не пытались оспорить этот факт, в 11-ти региональных сакребуло ни одной из двух главных партий в одиночку обеспечить себе большинство, скорее всего, не удастся. То есть, речь реально идет о коалиционном управлении ("Резонанси", 4.10). Причины тому разные – и субъективные, и объективные.Саакашвили как "рок-политик"Кто бы что ни говорил, Михаил Саакашвили умеет постоянно быть в центре внимания общественности. Не случайно же его окрестили "рок-звездой" современной политики. Неважно, как это соотносится с политикой без приставки "рок". Перформансы стали важным инструментом влияния, а Саакашвили хорошо, чтобы не сказать в совершенстве, им владеет.Если б получилось экранизировать эпопею его "проникновения" в Грузию, зрителей было бы не оторвать от экрана. Она щедро насыщена элементами захватывающего детектива. С одним, правда, "но" – это не фильм, не роман и даже не газетный репортаж. Последствия могут оказаться непредсказуемыми. Уже озвучена версия с внезапным появлением экс-президента на митинге протеста – с массовыми столкновениями и провокационным убийством нескольких националов ("Версия", 6-12.10). Выглядит правдоподобно, но фактами коварный замысел никто не подкрепил. Подобные "озвучки" до завершения следствия попахивают политическими мотивами.Премьер Грузии выдвинул против Саакашвили шокирующее обвинение >>Тем не менее, оказавшись в неволе и, как видно, все еще пребывая в образе, Саакашвили объявил голодовку. Буду голодать, пока смогу дышать, заявил он, отказавшись от медицинской помощи. В "Мечте" это всерьез не приняли. Тем более, в патетике экс-президента отсутствовала придающая мужество идейная база. Проговорился в сердцах: он жертвует собой, чтобы вселить в людей веру… в смену олигархического режима ("Резонанси", 8.10). Проще говоря, чтобы взять реванш.Как и предсказывали политологи, массы бывшего президента защищать не вышли. Евродепутат Марина Кальюранд заключила, что тот утратил политическую власть (8.10). В оппозиции возмутились, но, скорее, для проформы. Политолог Торнике Шарашенидзе признался: стало жаль экс-президента, когда его команда "без огонька" провела акцию у тюрьмы ("Ахали таоба", 8.10). И митинг, назначенный им из Киева, отменили. Анонсировали свой, но не уточнив сроков (4.10). Высказываются даже версии, что Саакашвили подставили сами же его соратники (4.10). Мотивы присутствуют – острое соперничество, панический страх перед беспределом, но и тут нет фактов.Неоконченная пьеса для публики и для себяПолитолог Эдишер Гвенетадзе высказывает подозрение, что Миша был необходим оппозиции только ради денег, которые он вывез из Грузии (8.10). Но зачем все это нужно теперь "Мечте"?! Сколько бы ни гордилась власть успешно проведенной операцией, экс-президент-арестант для нее дополнительная головная боль. К тому же, Саломе Зурабишвили твердо отрезала: помиловать его – это политическая глупость ("Ахали таоба", 5.10).Остается вариант экстрадиции. Готова ли правящая команда передать украинского гражданина Михаила Саакашвили официальному Киеву? – задает вопрос "Ахали таоба" (6.10). Вряд ли это понравится тем, кто долгие годы требовал его осуждения. "Асавал-Дасавали" (4-10.10), ликуя, уже поместила на первой странице коллаж с Мишей за толстыми прутьями и его же цитатой: "Нулевая толерантность! Всех в тюрьму!" А публицист Валерий Кварацхелия ("Грузия и мир", 6-12.10) в статье "Время политических шулеров и проституток" признался – он помимо воли сожалеет, что Саакашвили сегодня не столкнется с той тюрьмой, которую сам в свое время создал.Закон Грузии не позволяет экстрадировать Саакашвили на Украину – юрист >>Впрочем, у вопроса экстрадиции есть также правовая сторона, и существует, как минимум, три препятствия. В отношении Саакашвили в Грузии закрыты не все дела, на Украине никаких дел против него не возбуждено, и, наконец, требуется его личное согласие ("Резонанси", 7.10). Опустится ли признанный лидер оппозиции до этого, если хочет сохранить имидж героя?Премьер Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" "группой людей с криминальными наклонностями" ("Сакартвелос Республика", 8.10). Но в контексте результатов выборов – 30% – это воспринимается по меньшей мере опрометчиво. Как-то не хочется верить, что почти треть проголосовавших избирателей поддержала "криминалов". В этом смысле, безусловно, можно говорить, что появление Саакашвили в Грузии мобилизовало электорат националов.Бывший посол США в Грузии резко высказался в адрес Саакашвили и Гарибашвили >>Однако еще большую мобилизацию это вызвало в рядах сторонников "Мечты". И подобный расклад (что наводит на неоднозначные мысли) тоже можно было просчитать – "Мечта", как и обещала, легко превзошла 43%-ый барьер. А это на ближайшие три года, в общем-то, лишило оппозицию аргументов в пользу проведения внеочередных выборов.Что собираются делать представители националов в случае избрания во втором туре – работать мэрами или создавать очаги сопротивления – задает справедливый вопрос Давид Зурабишвили ("Резонанси", 8.10). Возникла новая реальность, и, похоже, оппозиция осознает – тактику следует менять. Политолог Вахтанг Дзабирадзе усматривает главное отличие от прошлого года в том, что она не ставит под вопрос легитимность выборов и активно готовится ко второму туру (5.10).У Гахария собственная стратегияПо мнению того же Дзабирадзе, если по кому-то приезд Саакашвили и ударил, то это по Георию Гахария и его партии "За Грузию". Мобилизация электората "Мечты" и "Нацдвижения" явно помешала ему отобрать у тех солидное число голосов, на которые он, надо полагать, рассчитывал. Тем не менее, политолог полагает, что удар мог оказаться гораздо сильней. И это подтверждает – в стране реально сформировалась третья сила ("Квирис палитра", 4-10.10).Ее появление привело к явному замешательству в некоторых СМИ, выработавших устоявшуюся тональность в отношении двух главных партий. Теперь понадобились новые оттенки. "Гахария на острие бритвы", пишет "Сакартвелос Республика" (8.10), то ли с ноткой одобрения, то ли наоборот. Но политика – это и есть искусство умело балансировать, не срываясь с острия.Партия Гахария готова выступить посредником между "Грузинской мечтой" и Нацдвижением >>Бывают примеры, когда идут на сделку даже с врагами, но никто не договаривается с предателями, заявил Ираклий Кобахидзе ("Резонанси", 5.10). Но подобное клановое деление на "врагов" и "предателей" слишком далеко отстоит от настоящей политической деятельности. И наиболее сознательная часть избирателей подтвердила это в ходе голосования.Хотят того или нет другие партии, а договариваться теперь придется. Пока на уровне региональных органов. Гахария уже признался на брифинге, что получает кулуарные предложения с обоих флангов, но намерен играть в открытую (8.10). Его партия не будет принимать чью-то сторону. Парламентская команда экс-премьера уже доказала это, не поддержав в ходе голосования вопрос лишения Ники Мелия депутатских полномочий (6.10).Оппозиция и власть отказались от предложения Гахария сесть за стол переговоров >>Не исключено, в тех сакребуло, где избранники "За Грузию" представлены в достаточном количестве, большинство будет формироваться не по партийному принципу, а по существу конкретного вопроса. В таких случаях, по мнению политолога Рамаза Сакварелидзе, партии во избежание кризиса обычно гораздо охотней идут на сотрудничество (5.10).И это может стать важным шагом вперед.РазноеАгентство по обеспечению беженцев, эмигрантов и лиц, лишенных средств к существованию объявило о том, что приобретет дома для передачи их дополнительно еще 130 семьям, пострадавшим в результате стихийных бедствий ("Резонанси", 8.10)"Звезда славы" в честь Нанули Сараджишвили установлена перед столичным кинотеатром "Руставели". Зрителям актриса запомнилась, прежде всего, по культовому в свое время фильму "Манана", где, будучи еще подростком, исполнила главную роль. ("Ахали таоба", 5.10).Мака-Мария Хомерики, имея дипломы шести разных учебных заведений, самовыразилась в амплуа… садовника. Будучи сотрудником одного из муниципальных музеев Вены, она разбила во дворе сад. Теперь венцы часто обращаются к ней за консультациями. (Квирис палитра")Стали известны 12 участников 6-го сезона кулинарного шоу "Мастер-шеф" на 1-м канале Общественного вещателя. Передача не только популярна у телеаудитории, но и приносит многим конкретную пользу. ("Ахали таоба", 7.10)Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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