https://sputnik-georgia.ru/20211004/zakon-gruzii-ne-pozvolyaet-ekstradirovat-saakashvili-na-ukrainu--yurist-260210211.html

Закон Грузии не позволяет экстрадировать Саакашвили на Украину – юрист

Закон Грузии не позволяет экстрадировать Саакашвили на Украину – юрист

Когда гражданин одной страны совершает преступление в другом государстве, то процедура экстрадиции уже не действует, заявил юрист 04.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-04T17:26+0400

2021-10-04T17:26+0400

2021-10-04T17:42+0400

политика

грузия

украина

михаил саакашвили

интервью

экстрадиция

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260181157_0:99:1280:820_1920x0_80_0_0_29f0a5e0b30f51231cc9f861cfcfee2a.jpg

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Наличие украинского гражданства и занимаемый на Украине высокий должностной пост не являются поводом для экстрадиции Саакашвили из Грузии, заявил в интервью Sputnik Грузия адвокат и правозащитник Гела Николаишвили.Третий президент Грузии был задержан в одном из спальных районов Тбилиси вечером 1 октября. Он отбывает наказание в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается лично и с помощью властей страны заниматься возвращением арестованного в Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили.По словам юриста, когда гражданин одной страны совершает преступление в другом государстве, то процедура экстрадиции уже не действует, он должен отбывать наказание в той стране, где его совершил.При этом Николаишвили называет лишь один возможный вариант, по которому экс-президента могут передать Украине: если официальный Киев начнет переговоры с министерством юстиции Грузии и заявит о согласии содержать Саакашвили под стражей на Украине."Если грузинская сторона согласится, чтобы Саакашвили отбывал наказание на Украине, в таком случае можно его перевезти туда. Но это не экстрадиция", - отметил он.Саакашвили экстрадируют на Украину? Позиция грузинских властей >>Николаишвили подчеркнул, что подобная передача не подразумевает освобождение экс-президента от наказания."В случае передачи Саакашвили Украине формально он может быть помилован. Такие случаи бывают. Хотя, обычно передающая сторона ставит условие, что без ее согласия осужденный не может быть помилован. Поэтому такое условие может поставить и Грузия, а может и нет", - заявил юрист.Кроме того, по словам юриста, между Грузией и Украиной не существует двустороннего соглашения для таких случаев, поэтому договариваться стороны могут по каждому конкретному случаю отдельно.Саакашвили откажется от экстрадиции на Украину – адвокат >>Саакашвили два срока занимал пост президента Грузии. В 2013 году после смены власти в стране и истечения его второго президентского срока он покинул страну и с тех не возвращался на родину. Он проживал в Европе и США, а затем обосновался на Украине, где в последние годы занимает пост главы комитета по реформам при президенте.На родине Саакашвили был объявлен во внутригосударственный розыск. Его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры не вынесены.Отбудет срок и пусть едет, куда хочет - премьер-министр Грузии о Саакашвили >>В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, грузия, украина, михаил саакашвили, интервью, экстрадиция, возвращение и арест саакашвили