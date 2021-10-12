https://sputnik-georgia.ru/20211012/komu-rekomendovana-v-gruzii-tretya-doza-vaktsiny-ot-covid-19-260477307.html
Кому рекомендована в Грузии третья доза вакцины от COVID-19
Кому рекомендована в Грузии третья доза вакцины от COVID-19
Бустер-доза прежде всего рассчитана на лиц старше 50 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями и входит в группу риска 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T16:03+0400
2021-10-12T16:03+0400
2021-10-12T16:03+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Бустер-доза или же третья доза вакцины против коронавируса рекомендована лицам старше 50 лет, а также гражданам с хроническими заболеваниями, такое решение было принято советом иммунизации Грузии, с которым журналистов ознакомила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.Габуния пояснила, что если конкретный человек вакцинирован препаратами Sinopharm или Sinovac, он может привиться как Pfizer, так и китайскими вакцинами. В случае вакцинации препаратом AstraZeneca, бустер-доза рекомендована вакциной Pfizer.Дополнительные регуляции для школ в Грузии вводиться не будут>>По ее словам, уже в конце октября граждане смогут сделать третью дозу вакцины против коронавируса.Бустер-доза также рекомендована медперсоналу и работникам определенной сферы, относящимся к повышенному риску.Дополнительную дозу препаратом Pfizer смогут сделать и лица, которые вакцинированы двумя дозами Sinopharm или Sinovac, если им необходимо выехать в другую страну, которая не признает китайских вакцин. Но для этого им нужно представить документацию о предстоящем путешествии в пункт вакцинации.Сделать бустер-дозу можно будет как с помощью регистрации, так и без нее. Онлайн-система к следующей неделе будет готова к регистрации таких граждан.Лица с хроническими заболеваниями должны представить справку от врача (форму сто – ред.), на основе которой они смогут сделать третью дозу вакцины против коронавируса. Лицам старше 50 лет регистрация не нужна, они могут сделать третью прививку в любом пункте вакцинации.По последним данным, в Грузии сделано 1 882 118 прививки против коронавируса. Одной дозой вакцинированы 1 002 488 человек, двумя дозами – 879 630.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Кому рекомендована в Грузии третья доза вакцины от COVID-19
Бустер-доза прежде всего рассчитана на лиц старше 50 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями и входит в группу риска
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Бустер-доза или же третья доза вакцины против коронавируса рекомендована лицам старше 50 лет, а также гражданам с хроническими заболеваниями, такое решение было принято советом иммунизации Грузии, с которым журналистов ознакомила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
Габуния пояснила, что если конкретный человек вакцинирован препаратами Sinopharm или Sinovac, он может привиться как Pfizer, так и китайскими вакцинами. В случае вакцинации препаратом AstraZeneca, бустер-доза рекомендована вакциной Pfizer.
"Лица, которые уже сделали две дозы любой вакцины, через шесть месяцев после второй прививки могут сделать и бустер-дозу", - заявила Габуния.
По ее словам, уже в конце октября граждане смогут сделать третью дозу вакцины против коронавируса.
Бустер-доза также рекомендована медперсоналу и работникам определенной сферы, относящимся к повышенному риску.
Дополнительную дозу препаратом Pfizer смогут сделать и лица, которые вакцинированы двумя дозами Sinopharm или Sinovac, если им необходимо выехать в другую страну, которая не признает китайских вакцин. Но для этого им нужно представить документацию о предстоящем путешествии в пункт вакцинации.
Сделать бустер-дозу можно будет как с помощью регистрации, так и без нее. Онлайн-система к следующей неделе будет готова к регистрации таких граждан.
Лица с хроническими заболеваниями должны представить справку от врача (форму сто – ред.), на основе которой они смогут сделать третью дозу вакцины против коронавируса. Лицам старше 50 лет регистрация не нужна, они могут сделать третью прививку в любом пункте вакцинации.
По последним данным, в Грузии сделано 1 882 118 прививки против коронавируса. Одной дозой вакцинированы 1 002 488 человек, двумя дозами – 879 630.
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