https://sputnik-georgia.ru/20211012/komu-rekomendovana-v-gruzii-tretya-doza-vaktsiny-ot-covid-19-260477307.html

Кому рекомендована в Грузии третья доза вакцины от COVID-19

Кому рекомендована в Грузии третья доза вакцины от COVID-19

Бустер-доза прежде всего рассчитана на лиц старше 50 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями и входит в группу риска 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T16:03+0400

2021-10-12T16:03+0400

2021-10-12T16:03+0400

четвертая волна

общество

новости

грузия

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/18/252415600_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_de22b555092548284d1d88602f1067a2.jpg

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Бустер-доза или же третья доза вакцины против коронавируса рекомендована лицам старше 50 лет, а также гражданам с хроническими заболеваниями, такое решение было принято советом иммунизации Грузии, с которым журналистов ознакомила замминистра здравоохранения Тамар Габуния.Габуния пояснила, что если конкретный человек вакцинирован препаратами Sinopharm или Sinovac, он может привиться как Pfizer, так и китайскими вакцинами. В случае вакцинации препаратом AstraZeneca, бустер-доза рекомендована вакциной Pfizer.Дополнительные регуляции для школ в Грузии вводиться не будут>>По ее словам, уже в конце октября граждане смогут сделать третью дозу вакцины против коронавируса.Бустер-доза также рекомендована медперсоналу и работникам определенной сферы, относящимся к повышенному риску.Дополнительную дозу препаратом Pfizer смогут сделать и лица, которые вакцинированы двумя дозами Sinopharm или Sinovac, если им необходимо выехать в другую страну, которая не признает китайских вакцин. Но для этого им нужно представить документацию о предстоящем путешествии в пункт вакцинации.Сделать бустер-дозу можно будет как с помощью регистрации, так и без нее. Онлайн-система к следующей неделе будет готова к регистрации таких граждан.Лица с хроническими заболеваниями должны представить справку от врача (форму сто – ред.), на основе которой они смогут сделать третью дозу вакцины против коронавируса. Лицам старше 50 лет регистрация не нужна, они могут сделать третью прививку в любом пункте вакцинации.По последним данным, в Грузии сделано 1 882 118 прививки против коронавируса. Одной дозой вакцинированы 1 002 488 человек, двумя дозами – 879 630.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19