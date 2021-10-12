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"Опухли ноги и тяжело двигаться" – адвокат рассказал о состоянии Саакашвили
"Опухли ноги и тяжело двигаться" – адвокат рассказал о состоянии Саакашвили
Третий президент Грузии, который находится в заключении, голодает уже 12 день 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T15:25+0400
2021-10-12T15:25+0400
2021-10-12T16:05+0400
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михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который объявил голодовку в тюрьме, опухли конечности и ему трудно передвигаться, заявил адвокат политика Георгий Гелхаури после встречи с политиком в руставской тюрьме №12.Саакашвили лишили права на звонки из тюрьмы – адвокаты>>По словам адвоката, Саакашвили просит администрацию тюрьмы разрешить его лечащему врачу Николозу Кипшидзе посещать его ежедневно.Экс-президент голодает уже 12-й день.Михаил Саакашвили был задержан 1 октября, в тот же день он объявил голодовку.Экс-президент заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
"Опухли ноги и тяжело двигаться" – адвокат рассказал о состоянии Саакашвили
15:25 12.10.2021 (обновлено: 16:05 12.10.2021)
Третий президент Грузии, который находится в заключении, голодает уже 12 день
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который объявил голодовку в тюрьме, опухли конечности и ему трудно передвигаться, заявил адвокат политика Георгий Гелхаури после встречи с политиком в руставской тюрьме №12.
По словам адвоката, Саакашвили просит администрацию тюрьмы разрешить его лечащему врачу Николозу Кипшидзе посещать его ежедневно.
"У него отек конечностей, как он нам сказал, ему трудно передвигаться. Поэтому очень важно находиться под наблюдением врача, в данном случае я имею в виду его личного врача. Что касается состояния его здоровья, то это личный врач должен рассказать, как он и в каком состоянии. Миша требует, чтобы его личный врач смог навещать его ежедневно", – сказал Гелхаури.
Экс-президент голодает уже 12-й день.
Михаил Саакашвили был задержан 1 октября, в тот же день он объявил голодовку.
Экс-президент заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
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