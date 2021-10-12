https://sputnik-georgia.ru/20211012/opukhli-nogi-i-tyazhelo-dvigatsya---advokat-rasskazal-o-sostoyanii-saakashvili-260477640.html

"Опухли ноги и тяжело двигаться" – адвокат рассказал о состоянии Саакашвили

"Опухли ноги и тяжело двигаться" – адвокат рассказал о состоянии Саакашвили

Третий президент Грузии, который находится в заключении, голодает уже 12 день 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T15:25+0400

2021-10-12T15:25+0400

2021-10-12T16:05+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который объявил голодовку в тюрьме, опухли конечности и ему трудно передвигаться, заявил адвокат политика Георгий Гелхаури после встречи с политиком в руставской тюрьме №12.Саакашвили лишили права на звонки из тюрьмы – адвокаты>>По словам адвоката, Саакашвили просит администрацию тюрьмы разрешить его лечащему врачу Николозу Кипшидзе посещать его ежедневно.Экс-президент голодает уже 12-й день.Михаил Саакашвили был задержан 1 октября, в тот же день он объявил голодовку.Экс-президент заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили