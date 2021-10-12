https://sputnik-georgia.ru/20211012/pochemu-saakashvili-sidit-v-odinochnoy-kamere-260478324.html

Почему Саакашвили сидит в одиночной камере?

Почему Саакашвили сидит в одиночной камере?

Бывший президент сам попросил находится в одиночной камере, утверждают в тюрьме 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T15:41+0400

2021-10-12T15:41+0400

2021-10-12T16:05+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/08/260367143_0:145:1280:866_1920x0_80_0_0_0216b75db8b53391f339ff722dfb926c.jpg

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба опровергла информацию о том, что решение о помещении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в одиночную камеру приняла администрация тюрьмы.Саакашвили лишили права на звонки из тюрьмы – адвокаты>>Ранее грузинские СМИ сообщали, что экс-президента посадили в одиночную камеру против его желания.Также специальная пенитенциарная служба опровергла информацию о том, что к Саакашвили не пускают его соратников, и это "подтверждают визиты, освещаемые в СМИ".Также служба отмечает, что Саакашвили навещает личный врач, а для нового визита он должен обосновать причину встречи.Экс-президент голодает уже 12-й день.Михаил Саакашвили был задержан 1 октября, в тот же день он объявил голодовку.Экс-президент заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили