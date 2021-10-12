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Почему Саакашвили сидит в одиночной камере?
Почему Саакашвили сидит в одиночной камере?
Бывший президент сам попросил находится в одиночной камере, утверждают в тюрьме 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T15:41+0400
2021-10-12T16:05+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба опровергла информацию о том, что решение о помещении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в одиночную камеру приняла администрация тюрьмы.Саакашвили лишили права на звонки из тюрьмы – адвокаты&gt;&gt;Ранее грузинские СМИ сообщали, что экс-президента посадили в одиночную камеру против его желания.Также специальная пенитенциарная служба опровергла информацию о том, что к Саакашвили не пускают его соратников, и это "подтверждают визиты, освещаемые в СМИ".Также служба отмечает, что Саакашвили навещает личный врач, а для нового визита он должен обосновать причину встречи.Экс-президент голодает уже 12-й день.Михаил Саакашвили был задержан 1 октября, в тот же день он объявил голодовку.Экс-президент заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Почему Саакашвили сидит в одиночной камере?

15:41 12.10.2021 (обновлено: 16:05 12.10.2021)
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© Olga KiknavelidzeРуставская тюрьма
Руставская тюрьма - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© Olga Kiknavelidze
Бывший президент сам попросил находится в одиночной камере, утверждают в тюрьме
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба опровергла информацию о том, что решение о помещении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в одиночную камеру приняла администрация тюрьмы.
Саакашвили лишили права на звонки из тюрьмы – адвокаты>>
Ранее грузинские СМИ сообщали, что экс-президента посадили в одиночную камеру против его желания.

"Сразу после заселения Саакашвили в учреждение, администрация предложила ему находиться с сокамерником, но он категорически отказался от этого, что подтверждено соответствующей документацией", – говорится в сообщении службы.

Также специальная пенитенциарная служба опровергла информацию о том, что к Саакашвили не пускают его соратников, и это "подтверждают визиты, освещаемые в СМИ".
Также служба отмечает, что Саакашвили навещает личный врач, а для нового визита он должен обосновать причину встречи.
Экс-президент голодает уже 12-й день.
Михаил Саакашвили был задержан 1 октября, в тот же день он объявил голодовку.
Экс-президент заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
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