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https://sputnik-georgia.ru/20211012/pora-na-operatsiyu-sonya-tayurskaya-iz-little-big-pozhalovalas-na-zdorove--260478137.html
"Пора на операцию": Соня Таюрская из Little Big пожаловалась на здоровье
"Пора на операцию": Соня Таюрская из Little Big пожаловалась на здоровье
Звезда популярной группы и новая девушка Ильича рассказала о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T16:31+0400
2021-10-12T16:31+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
little big
софья таюрская
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Солистка российской группы Little Big Софья Таюрская пожаловалась на проблемы со здоровьем: звезда призналась, что ей пора лечь на операцию. Таюрская часто общается с подписчиками в Инстаграм, рассказывая о своей жизни и работе, а также делясь фотографиями с бойфрендом Ильичем. Иногда певица отвечает на вопросы фанатов и просто делится переживаниями. Не так давно Таюрская пожаловалась на здоровье: звезда призналась, что у нее сильно упало зрение. Соня часто носит очки и линзы, но теперь готова согласиться на операцию. Таюрская опубликовала новый снимок из оптики и спросила совета у фанатов, которые прошли через лазерную коррекцию зрения. "Очень упало зрение. Выбрала новые очки, новые линзы. Пора наверное решиться на операцию", - написала артистка. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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little big, софья таюрская, российский шоу-бизнес

"Пора на операцию": Соня Таюрская из Little Big пожаловалась на здоровье

16:31 12.10.2021
171
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанкСофья Таюрская
Софья Таюрская - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
/
Перейти в фотобанк
Звезда популярной группы и новая девушка Ильича рассказала о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Солистка российской группы Little Big Софья Таюрская пожаловалась на проблемы со здоровьем: звезда призналась, что ей пора лечь на операцию.
Таюрская часто общается с подписчиками в Инстаграм, рассказывая о своей жизни и работе, а также делясь фотографиями с бойфрендом Ильичем. Иногда певица отвечает на вопросы фанатов и просто делится переживаниями.
Не так давно Таюрская пожаловалась на здоровье: звезда призналась, что у нее сильно упало зрение. Соня часто носит очки и линзы, но теперь готова согласиться на операцию.
Таюрская опубликовала новый снимок из оптики и спросила совета у фанатов, которые прошли через лазерную коррекцию зрения.
"Очень упало зрение. Выбрала новые очки, новые линзы. Пора наверное решиться на операцию", - написала артистка.
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