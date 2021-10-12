https://sputnik-georgia.ru/20211012/pora-na-operatsiyu-sonya-tayurskaya-iz-little-big-pozhalovalas-na-zdorove--260478137.html

"Пора на операцию": Соня Таюрская из Little Big пожаловалась на здоровье

"Пора на операцию": Соня Таюрская из Little Big пожаловалась на здоровье

Звезда популярной группы и новая девушка Ильича рассказала о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T16:31+0400

2021-10-12T16:31+0400

2021-10-12T16:31+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

little big

софья таюрская

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259254016_0:192:3229:2008_1920x0_80_0_0_53ba2fad366765f596145e90f09ab09c.jpg

ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Солистка российской группы Little Big Софья Таюрская пожаловалась на проблемы со здоровьем: звезда призналась, что ей пора лечь на операцию. Таюрская часто общается с подписчиками в Инстаграм, рассказывая о своей жизни и работе, а также делясь фотографиями с бойфрендом Ильичем. Иногда певица отвечает на вопросы фанатов и просто делится переживаниями. Не так давно Таюрская пожаловалась на здоровье: звезда призналась, что у нее сильно упало зрение. Соня часто носит очки и линзы, но теперь готова согласиться на операцию. Таюрская опубликовала новый снимок из оптики и спросила совета у фанатов, которые прошли через лазерную коррекцию зрения. "Очень упало зрение. Выбрала новые очки, новые линзы. Пора наверное решиться на операцию", - написала артистка. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

little big, софья таюрская, российский шоу-бизнес