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Саакашвили надеется на освобождение из тюрьмы после второго тура выборов
Саакашвили надеется на освобождение из тюрьмы после второго тура выборов
Бывший глава Грузии предполагает, что сможет выйти на свободу после второго тура выборов, который пройдет 30 октября 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T16:18+0400
2021-10-12T17:00+0400
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грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в заключении, надеется на победу оппозиции во втором туре выборов в органы местной власти и свое освобождение, об этом он написал в письме, которое озвучили адвокаты.Состояние здоровья Саакашвили в тюрьме резко ухудшилось - заявил лечащий врач &gt;&gt;Как отметил третий президент Грузии, залог успеха оппозиции в ежедневной борьбе и масштабной акции, запланированной на 14 октября. Говоря о борьбе, соратники Саакашвили в лице бывшей правящей партии "Единое национальное движение" подразумевают смещение "Грузинской мечты" с власти. Саакашвили неоднократно заявлял, что вернулся на родину именно с этой целью, и систематически призывает людей выходить на акции протеста.По его словам, он не прекратил голодовку , так как это единственный инструмент борьбы, который ему доступен.Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" анонсировала на 14 октября акцию с требованием освобождения Саакашвили из-под стражи. Сторонники экс-президента соберутся в Тбилиси на проспекте Руставели. К акции присоединятся жители регионов. Для этого партия организует специальные автобусы, которые привезут жителей регионов в столицу.Михаил Саакашвили был задержан 1 октября, в тот же день он объявил голодовку.Экс-президент заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили надеется на освобождение из тюрьмы после второго тура выборов

16:18 12.10.2021 (обновлено: 17:00 12.10.2021)
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoСотрудники спецназа полиции задерживают Михаила Саакашвили в Киеве
Сотрудники спецназа полиции задерживают Михаила Саакашвили в Киеве - Sputnik Грузия, 1920, 12.10.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Бывший глава Грузии предполагает, что сможет выйти на свободу после второго тура выборов, который пройдет 30 октября
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в заключении, надеется на победу оппозиции во втором туре выборов в органы местной власти и свое освобождение, об этом он написал в письме, которое озвучили адвокаты.
Состояние здоровья Саакашвили в тюрьме резко ухудшилось - заявил лечащий врач >>
Как отметил третий президент Грузии, залог успеха оппозиции в ежедневной борьбе и масштабной акции, запланированной на 14 октября. Говоря о борьбе, соратники Саакашвили в лице бывшей правящей партии "Единое национальное движение" подразумевают смещение "Грузинской мечты" с власти. Саакашвили неоднократно заявлял, что вернулся на родину именно с этой целью, и систематически призывает людей выходить на акции протеста.

"Конечно, я хотел бы выйти на свободу до второго тура выборов (30 октября - ред.), чтобы вместе с вами защитить неизбежную победу, но для этого мне нужно, чтобы послезавтра нас было много, а затем были упорядоченные действия. Только самоотверженной, активной гражданской позицией мы освободим нашу страну и достигнем конкретных результатов, в том числе и в отношении меня", - написал в письме Саакашвили.

По его словам, он не прекратил голодовку , так как это единственный инструмент борьбы, который ему доступен.
Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" анонсировала на 14 октября акцию с требованием освобождения Саакашвили из-под стражи. Сторонники экс-президента соберутся в Тбилиси на проспекте Руставели. К акции присоединятся жители регионов. Для этого партия организует специальные автобусы, которые привезут жителей регионов в столицу.
Михаил Саакашвили был задержан 1 октября, в тот же день он объявил голодовку.
Экс-президент заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
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