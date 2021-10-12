https://sputnik-georgia.ru/20211012/saakashvili-nadeetsya-na-osvobozhdenie-iz-tyurmy-posle-vtorogo-tura-vyborov-260479783.html

Саакашвили надеется на освобождение из тюрьмы после второго тура выборов

Саакашвили надеется на освобождение из тюрьмы после второго тура выборов

Бывший глава Грузии предполагает, что сможет выйти на свободу после второго тура выборов, который пройдет 30 октября 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T16:18+0400

2021-10-12T16:18+0400

2021-10-12T17:00+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в заключении, надеется на победу оппозиции во втором туре выборов в органы местной власти и свое освобождение, об этом он написал в письме, которое озвучили адвокаты.Состояние здоровья Саакашвили в тюрьме резко ухудшилось - заявил лечащий врач >>Как отметил третий президент Грузии, залог успеха оппозиции в ежедневной борьбе и масштабной акции, запланированной на 14 октября. Говоря о борьбе, соратники Саакашвили в лице бывшей правящей партии "Единое национальное движение" подразумевают смещение "Грузинской мечты" с власти. Саакашвили неоднократно заявлял, что вернулся на родину именно с этой целью, и систематически призывает людей выходить на акции протеста.По его словам, он не прекратил голодовку , так как это единственный инструмент борьбы, который ему доступен.Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" анонсировала на 14 октября акцию с требованием освобождения Саакашвили из-под стражи. Сторонники экс-президента соберутся в Тбилиси на проспекте Руставели. К акции присоединятся жители регионов. Для этого партия организует специальные автобусы, которые привезут жителей регионов в столицу.Михаил Саакашвили был задержан 1 октября, в тот же день он объявил голодовку.Экс-президент заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили