https://sputnik-georgia.ru/20211012/v-tbilisi-proydet-mezhdunarodnyy-literaturnyy-festival-260480678.html
В Тбилиси пройдет международный литературный фестиваль
В Тбилиси пройдет международный литературный фестиваль
Фестиваль в 2021 году проводится в рамках проекта ЮНЕСКО "Тбилиси - всемирная книжная столица" 12.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-12T17:44+0400
2021-10-12T17:44+0400
2021-10-12T17:44+0400
культура
новости
тбилиси
фестиваль
грузинская литература
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Тбилисский международный литературный фестиваль (TIFL) в шестой раз пройдет в столице Грузии с 17 по 24 октября, говорится на сайте Дома писателей.Основная тема программы этого года - город как символ, связанный с американским поэтом, художником, педагогом и активистом Лоуренсом Ферлингетти. Особое место в программе фестиваля будет уделено именно творениям этого автора.Встречи с выдающимися деятелями российской культуры пройдут в Тбилиси >>>Литературная программа TIFL 2021 разделена на несколько этапов. Первая часть фестиваля включает вечера поэзии и дискуссии о роли литературы в общественной и политической активности. В этой части программы примут участие в основном авторы стран постсоветского пространства.С 17 по 19 октября участие в мероприятиях примут следующие авторы: белорусские поэты Юлия Тимофеева и Ольгерд Бахаревич, русскоязычный поэт, проживающий в Израиле Алексей Цветков, молодой украинский поэт Люба Якимчук, азербайджанский поэт, переводчик и издатель Расим Гараджа и другие.В этой части программы состоятся поэтические вечера, перформансы, а также литературные дискуссии.Заключительная часть программы будет посвящена встречам авторов с читателями, литературным дискуссиям на разные темы. Также пройдет литературный воркшоп Блейка Крауча и Жаклин Бен-Зекер для студентов и начинающих авторов, вечер, посвященный творчеству Лоуренса Ферлингетта - публичное чтение стихов и переводов поэта, и показ фильма.Фестиваль проводится ежегодно с 2015 года. Единственным исключением стал 2020 год, когда из-за ситуации с пандемией было проведено несколько онлайн-дискуссий.В 2021 году фестиваль проводится в рамках проекта ЮНЕСКО "Тбилиси - всемирная книжная столица". По решению ЮНЕСКО, 23 апреля 2021 года Тбилиси получил статус Всемирной книжной столицы от Куала-Лумпура. В рамках проекта в течение года планируется реализовать более 100 образовательных, познавательных, инфраструктурных и детских проектов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, тбилиси, фестиваль, грузинская литература
В Тбилиси пройдет международный литературный фестиваль
Фестиваль в 2021 году проводится в рамках проекта ЮНЕСКО "Тбилиси - всемирная книжная столица"
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik.
Тбилисский международный литературный фестиваль (TIFL) в шестой раз пройдет в столице Грузии с 17 по 24 октября, говорится на сайте
Дома писателей.
Основная тема программы этого года - город как символ, связанный с американским поэтом, художником, педагогом и активистом Лоуренсом Ферлингетти. Особое место в программе фестиваля будет уделено именно творениям этого автора.
Литературная программа TIFL 2021 разделена на несколько этапов. Первая часть фестиваля включает вечера поэзии и дискуссии о роли литературы в общественной и политической активности. В этой части программы примут участие в основном авторы стран постсоветского пространства.
С 17 по 19 октября участие в мероприятиях примут следующие авторы: белорусские поэты Юлия Тимофеева и Ольгерд Бахаревич, русскоязычный поэт, проживающий в Израиле Алексей Цветков, молодой украинский поэт Люба Якимчук, азербайджанский поэт, переводчик и издатель Расим Гараджа и другие.
В этой части программы состоятся поэтические вечера, перформансы, а также литературные дискуссии.
19-21 октября в фестивале примут участие грузинские авторы, а в финальную часть фестиваля будут приглашены американский писатель-фантаст Блейк Крауч, художественный редактор и преподаватель творческого письма Жаклин Бен-Зекри, аргентинская писательница Ариана Харвич, швейцарский поэт и исполнитель Хайке Фидлер и другие авторы.
Заключительная часть программы будет посвящена встречам авторов с читателями, литературным дискуссиям на разные темы. Также пройдет литературный воркшоп Блейка Крауча и Жаклин Бен-Зекер для студентов и начинающих авторов, вечер, посвященный творчеству Лоуренса Ферлингетта - публичное чтение стихов и переводов поэта, и показ фильма.
Фестиваль проводится ежегодно с 2015 года. Единственным исключением стал 2020 год, когда из-за ситуации с пандемией было проведено несколько онлайн-дискуссий.
В 2021 году фестиваль проводится в рамках проекта ЮНЕСКО "Тбилиси - всемирная книжная столица". По решению ЮНЕСКО, 23 апреля 2021 года Тбилиси получил статус Всемирной книжной столицы от Куала-Лумпура. В рамках проекта в течение года планируется реализовать более 100 образовательных, познавательных, инфраструктурных и детских проектов.
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