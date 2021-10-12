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Встречи с выдающимися деятелями российской культуры пройдут в Тбилиси

Встречи с выдающимися деятелями российской культуры пройдут в Тбилиси

На "Беседах за круглым столом" соберутся известные педагоги, актеры, режиссеры, киносценаристы и другие представители искусства 12.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Встречи с выдающимися деятелями российской культуры – театра, литературы, науки – пройдут в рамках культурно-образовательного проекта "Беседы за круглым столом", который состоится в Тбилиси в октябре-ноябре 2021 года.Организаторами мероприятия, направленного на активизацию русско-грузинских культурных связей, являются Международный культурно-просветительский Союз "Русский клуб" при поддержке фонда "Русский мир". Информационный партнер проекта – международное информационное агентство и радио Sputnik Грузия.Тбилисский Дом писателей приглашает авторов в бесплатную резиденцию >>>В течение двух месяцев перед тбилисской общественностью выступят актер театра и кино, педагог Олег Пальмов (Санкт-Петербург); режиссер, исследователь театра, руководитель актерской мастерской Российского государственного института исполнительских искусств, доктор искусствоведения Сергей Черкасский (Санкт-Петербург); поэт, драматург, киносценарист Елена Исаева (Москва); доктор филологических наук, заведующая отделом культуры российского зарубежья научно-исследовательского центра при Доме русского зарубежья имени А. Солженицына Татьяна Марченко (Москва).В программу творческих встреч войдут:По словам организаторов, целевой аудиторией мероприятий станут представители тбилисской культурной общественности – актеры и режиссеры тбилисских театров, литераторы, журналисты, а также студенты Грузинского государственного университета театра и кино имени Шота Руставели и других профильных факультетов грузинских вузов.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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