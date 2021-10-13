Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
"Бузова меня задела": Дава оправдался за публикацию личной переписки
232
© photo: Sputnik / Alexey Maishev / Перейти в фотобанкДавид Манукян на презентации проекта "Сахар" Н. Гордиенко
© photo: Sputnik / Alexey Maishev/
Новый ведущий "Дома-2" рассказал об обиде на бывшую девушку и своем решении поделиться личными сообщениями с фанатами
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Российский блогер Дава признался, что затаил обиду на ведущую Ольгу Бузову: танцор оправдался за публикацию переписки с экс-возлюбленной.
Дава и Бузова встречались полтора года, и их разрыв вызвал громкий скандал в Сети. Ведущая публично обвинила парня в измене и задела его за живое. Недавно Дава решил отомстить экс-подруге и обнародовал недавнюю переписку с Ольгой, в которой она просила о прощении.
Ольга Бузова и Давид Манукян (Дава)
Поклонники разделились на два лагеря - кто-то не понял поступка звезды, а кто-то похвалил Даву. В любом случае, блогер решил оправдаться за содеянное.
"Все люди ошибаются. Было обидно видеть что-то неприятное про себя, ведь хотел расстаться нормально", - рассказал Манукян в интервью Popcake и добавил, что каким бы терпеливым ни был мужчина, у него тоже есть эмоции, и ему было "по-человечески обидно".
Также артист подчеркнул - ему сложно давать волю чувствам и он просто не может влюбиться. Но Дава верит, что время все расставит по своим местам.
Читайте также:
Намек для Давы? Бузова призналась, что могла бы вернуться к бывшему
"Встречался с экскортницей": Дава рассекретил свой тайный роман
"Бузова – девочка, которую все время надо ласкать" – Отар Кушанашвили
Кто был первым бойфрендом Ольги Бузовой – фото
Ольга Бузова: "Изменяя, мужчина будто забирает кусочек самооценки"
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.