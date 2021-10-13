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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20211013/buzova-menya-zadela-dava-opravdalsya-za-publikatsiyu-lichnoy-perepiski-260513810.html
"Бузова меня задела": Дава оправдался за публикацию личной переписки
"Бузова меня задела": Дава оправдался за публикацию личной переписки
Новый ведущий "Дома-2" рассказал об обиде на бывшую девушку и своем решении поделиться личными сообщениями с фанатами 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T17:17+0400
2021-10-13T17:17+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ольга бузова
давид манукян (дава)
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Российский блогер Дава признался, что затаил обиду на ведущую Ольгу Бузову: танцор оправдался за публикацию переписки с экс-возлюбленной. Дава и Бузова встречались полтора года, и их разрыв вызвал громкий скандал в Сети. Ведущая публично обвинила парня в измене и задела его за живое. Недавно Дава решил отомстить экс-подруге и обнародовал недавнюю переписку с Ольгой, в которой она просила о прощении. Поклонники разделились на два лагеря - кто-то не понял поступка звезды, а кто-то похвалил Даву. В любом случае, блогер решил оправдаться за содеянное. "Все люди ошибаются. Было обидно видеть что-то неприятное про себя, ведь хотел расстаться нормально", - рассказал Манукян в интервью Popcake и добавил, что каким бы терпеливым ни был мужчина, у него тоже есть эмоции, и ему было "по-человечески обидно". Также артист подчеркнул - ему сложно давать волю чувствам и он просто не может влюбиться. Но Дава верит, что время все расставит по своим местам.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ольга бузова, давид манукян (дава), российский шоу-бизнес

"Бузова меня задела": Дава оправдался за публикацию личной переписки

17:17 13.10.2021
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© photo: Sputnik / Alexey Maishev / Перейти в фотобанкДавид Манукян на презентации проекта "Сахар" Н. Гордиенко
Давид Манукян на презентации проекта Сахар Н. Гордиенко - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
© photo: Sputnik / Alexey Maishev
/
Перейти в фотобанк
Новый ведущий "Дома-2" рассказал об обиде на бывшую девушку и своем решении поделиться личными сообщениями с фанатами
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Российский блогер Дава признался, что затаил обиду на ведущую Ольгу Бузову: танцор оправдался за публикацию переписки с экс-возлюбленной.
Дава и Бузова встречались полтора года, и их разрыв вызвал громкий скандал в Сети. Ведущая публично обвинила парня в измене и задела его за живое. Недавно Дава решил отомстить экс-подруге и обнародовал недавнюю переписку с Ольгой, в которой она просила о прощении.
© Instagram / dava_mОльга Бузова и Давид Манукян (Дава)
Ольга Бузова и Давид Манукян (Дава) - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
Ольга Бузова и Давид Манукян (Дава)
© Instagram / dava_m
Поклонники разделились на два лагеря - кто-то не понял поступка звезды, а кто-то похвалил Даву. В любом случае, блогер решил оправдаться за содеянное.
"Все люди ошибаются. Было обидно видеть что-то неприятное про себя, ведь хотел расстаться нормально", - рассказал Манукян в интервью Popcake и добавил, что каким бы терпеливым ни был мужчина, у него тоже есть эмоции, и ему было "по-человечески обидно".
Также артист подчеркнул - ему сложно давать волю чувствам и он просто не может влюбиться. Но Дава верит, что время все расставит по своим местам.
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