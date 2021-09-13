https://sputnik-georgia.ru/20210913/buzova--devochka-kotoruyu-vse-vremya-nado-laskat---otar-kushanashvili--259549679.html

"Бузова – девочка, которую все время надо ласкать" – Отар Кушанашвили

"Бузова – девочка, которую все время надо ласкать" – Отар Кушанашвили

Бузова воспринимает все вокруг как акт недоверия к себе и заранее готовится к плохому, уверен телеведущий 13.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-13T13:09+0400

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ольга бузова

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Телеведущий Отар Кушанашвили озвучил причину, по которой певица Ольга Бузова, по его мнению, так остро реагирует на критику коллег и поклонников. 51-летний Кушанашвили вспомнил одну из встреч с Бузовой. В тот момент, по словам журналиста, ему было дискомфортно находиться в обществе певицы, а все из-за ее настроя."Я видел ее улыбку — гримаса устрашающая. Стоял в десяти шагах от нее, мне казалось, она вот-вот проклянет меня. Ольга чувствует, что каждый жест социума, если он не связан с ее самыми преданными поклонниками, это акт недоверия к ней. Бузова – девочка, которую все время надо ласкать. Это комплекс, детство, клеймо "ДОМ-2". Она совершенно потеряна в мире больших денег и огромной славы", – сказал ведущий в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".При этом, Отар Шалвович уверен, что исполнительница хита "Мало половин" заранее настраивает себя на то, что ее якобы все ненавидят. "Она думает, что люди не улыбаются, а ухмыляются. У нее каждое ожидание – начало войны", – отметил журналист.Между тем, Кушанашвили очень тепло относится к Ольге и даже встал на сторону артистки в скандале с Дмитрием Губерниевым в июне. Тогда спортивный комментатор обидел Бузову в эфире "Матч ТВ", спросив, перестала ли она злоупотреблять спиртными напитками.Читайте также:

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ольга бузова, российский шоу-бизнес