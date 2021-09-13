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"Бузова – девочка, которую все время надо ласкать" – Отар Кушанашвили
13:09 13.09.2021 (обновлено: 13:14 13.09.2021)
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© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОльга Бузова. Открытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова/
Бузова воспринимает все вокруг как акт недоверия к себе и заранее готовится к плохому, уверен телеведущий
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Телеведущий Отар Кушанашвили озвучил причину, по которой певица Ольга Бузова, по его мнению, так остро реагирует на критику коллег и поклонников.
51-летний Кушанашвили вспомнил одну из встреч с Бузовой. В тот момент, по словам журналиста, ему было дискомфортно находиться в обществе певицы, а все из-за ее настроя.
"Я видел ее улыбку — гримаса устрашающая. Стоял в десяти шагах от нее, мне казалось, она вот-вот проклянет меня. Ольга чувствует, что каждый жест социума, если он не связан с ее самыми преданными поклонниками, это акт недоверия к ней. Бузова – девочка, которую все время надо ласкать. Это комплекс, детство, клеймо "ДОМ-2". Она совершенно потеряна в мире больших денег и огромной славы", – сказал ведущий в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".
При этом, Отар Шалвович уверен, что исполнительница хита "Мало половин" заранее настраивает себя на то, что ее якобы все ненавидят.
"Она думает, что люди не улыбаются, а ухмыляются. У нее каждое ожидание – начало войны", – отметил журналист.
Между тем, Кушанашвили очень тепло относится к Ольге и даже встал на сторону артистки в скандале с Дмитрием Губерниевым в июне. Тогда спортивный комментатор обидел Бузову в эфире "Матч ТВ", спросив, перестала ли она злоупотреблять спиртными напитками.
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