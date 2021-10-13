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https://sputnik-georgia.ru/20211013/eks-zhena-ilicha-iz-little-big-rasskazala-ob-ugrozakh-i-presledovanii-260505423.html
Экс-жена Ильича из Little Big рассказала об угрозах и преследовании
Экс-жена Ильича из Little Big рассказала об угрозах и преследовании
Бывшая возлюбленная Ильи Прусикина не захотела молчать и рассказала о неизвестном злоумышленнике, наблюдающем за ней 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T15:20+0400
2021-10-13T15:20+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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илья прусикин
ирина смелая
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Экс-жена солиста группы Little Big Ильича сделала неожиданное признание – Ирина Смелая рассказала об угрозах и преследованиях неизвестного мужчины. Бывшая избранница Прусикина не только воспитывает их общего сына и поет, но и ведет свою страницу в Инстаграм. Смелая старается быть честной с поклонниками, из-за чего решила рассказать пугающую историю из своей жизни. Оказалось, что ее давно преследует неизвестный злоумышленник. Смелая призналась: мужчина постоянно отслеживает ее публикации в Сети, даже несмотря на то, что ему не нравится ее поведение на людях. Также певица зачитала угрозы из сообщений. "Я бы на твоем месте так не делал, особенно когда твой номер квартиры, адрес, марку и номер машины давно выследили", – попытался запугать незнакомец. Экс-возлюбленная Ильича призналась, что не понимает зависти и злобы некоторых людей. Также она отметила, что начала понимать жертв травли и буллинга. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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little big, илья прусикин, ирина смелая, российский шоу-бизнес

Экс-жена Ильича из Little Big рассказала об угрозах и преследовании

15:20 13.10.2021
157
© Instagram / smelaya_ira Певица Tatarka (Ирина Смелая)
Певица Tatarka (Ирина Смелая) - Sputnik Грузия, 1920, 13.10.2021
© Instagram / smelaya_ira
Бывшая возлюбленная Ильи Прусикина не захотела молчать и рассказала о неизвестном злоумышленнике, наблюдающем за ней
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Экс-жена солиста группы Little Big Ильича сделала неожиданное признание – Ирина Смелая рассказала об угрозах и преследованиях неизвестного мужчины.
Бывшая избранница Прусикина не только воспитывает их общего сына и поет, но и ведет свою страницу в Инстаграм. Смелая старается быть честной с поклонниками, из-за чего решила рассказать пугающую историю из своей жизни. Оказалось, что ее давно преследует неизвестный злоумышленник.
Смелая призналась: мужчина постоянно отслеживает ее публикации в Сети, даже несмотря на то, что ему не нравится ее поведение на людях. Также певица зачитала угрозы из сообщений.
"Я бы на твоем месте так не делал, особенно когда твой номер квартиры, адрес, марку и номер машины давно выследили", – попытался запугать незнакомец.
Экс-возлюбленная Ильича призналась, что не понимает зависти и злобы некоторых людей. Также она отметила, что начала понимать жертв травли и буллинга.
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