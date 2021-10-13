https://sputnik-georgia.ru/20211013/gruzinskoe-kino-otpravlyaetsya-pokoryat-leyptsig-260441503.html

Грузинское кино отправляется покорять Лейпциг

Грузинское кино отправляется покорять Лейпциг

На востоке Германии покажут новые фильмы двух грузинских режиссеров 13.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-13T16:30+0400

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культура

грузия

германия

национальный киноцентр грузии

лейпциг

грузинское кино

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Два грузинских фильма покажут на Международном фестивале документального кино и анимации в Лейпциге (Doc Leipzig Film Festival), говорится на сайте Национального центра кинематографии Грузии.Фестиваль изначально был основан под названием "Первый общегерманский фестиваль культурных и документальных фильмов в Лейпциге" и стал первым независимым кинофестивалем в Восточной Германии. В 1995 году к смотру добавился конкурс анимационных работ. Обычно фестиваль ежегодно собирает до 30 тысяч посетителей.В Берлине проходит выставка грузинской художницы и скульптора >>>В этом году на фестивале состоится мировая премьера документального фильма режиссера Марадиа Цаава "Вода не имеет границ" (продюсер - OpyoDoc), который включен в программу международного конкурса.Мировая премьера мультфильма прошла в Японии на Международном кинофестивале Хоккайдо, и с тех пор "Заброшенная деревня" была отмечена наградами во многих странах.Оба грузинских фильма, представленные на кинофестивале, созданы при поддержке Национального киноцентра Грузии. Сам фестиваль пройдет с 25 по 31 октября.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, грузия, германия, национальный киноцентр грузии, лейпциг, грузинское кино