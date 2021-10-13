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Грузинское кино отправляется покорять Лейпциг
Грузинское кино отправляется покорять Лейпциг
На востоке Германии покажут новые фильмы двух грузинских режиссеров 13.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-13T16:30+0400
2021-10-13T16:30+0400
2021-10-13T16:30+0400
культура
грузия
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национальный киноцентр грузии
лейпциг
грузинское кино
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Два грузинских фильма покажут на Международном фестивале документального кино и анимации в Лейпциге (Doc Leipzig Film Festival), говорится на сайте Национального центра кинематографии Грузии.Фестиваль изначально был основан под названием "Первый общегерманский фестиваль культурных и документальных фильмов в Лейпциге" и стал первым независимым кинофестивалем в Восточной Германии. В 1995 году к смотру добавился конкурс анимационных работ. Обычно фестиваль ежегодно собирает до 30 тысяч посетителей.В Берлине проходит выставка грузинской художницы и скульптора >>>В этом году на фестивале состоится мировая премьера документального фильма режиссера Марадиа Цаава "Вода не имеет границ" (продюсер - OpyoDoc), который включен в программу международного конкурса.Мировая премьера мультфильма прошла в Японии на Международном кинофестивале Хоккайдо, и с тех пор "Заброшенная деревня" была отмечена наградами во многих странах.Оба грузинских фильма, представленные на кинофестивале, созданы при поддержке Национального киноцентра Грузии. Сам фестиваль пройдет с 25 по 31 октября.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, грузия, германия, национальный киноцентр грузии, лейпциг, грузинское кино
Грузинское кино отправляется покорять Лейпциг
На востоке Германии покажут новые фильмы двух грузинских режиссеров
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik.
Два грузинских фильма покажут на Международном фестивале документального кино и анимации в Лейпциге (Doc Leipzig Film Festival), говорится на сайте
Национального центра кинематографии Грузии.
Фестиваль изначально был основан под названием "Первый общегерманский фестиваль культурных и документальных фильмов в Лейпциге" и стал первым независимым кинофестивалем в Восточной Германии. В 1995 году к смотру добавился конкурс анимационных работ. Обычно фестиваль ежегодно собирает до 30 тысяч посетителей.
В этом году на фестивале состоится мировая премьера документального фильма режиссера Марадиа Цаава "Вода не имеет границ" (продюсер - OpyoDoc), который включен в программу международного конкурса.
Также на Doc Leipzig Film Festival запланирована немецкая премьера мультфильма Мариам Капанадзе "Заброшенная деревня" - анимационную ленту покажут в рамках международного конкурса короткометражных фильмов.
Мировая премьера мультфильма прошла в Японии на Международном кинофестивале Хоккайдо, и с тех пор "Заброшенная деревня" была отмечена наградами во многих странах.
Оба грузинских фильма, представленные на кинофестивале, созданы при поддержке Национального киноцентра Грузии. Сам фестиваль пройдет с 25 по 31 октября.
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