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В Берлине проходит выставка грузинской художницы и скульптора
В Берлине проходит выставка грузинской художницы и скульптора
Инсталляции Тэи Джорджадзе выставлены в исторической части музея, где когда-то экспонировались артефакты, обнаруженные археологом Генрихом Шлиманом 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T16:33+0400
2021-09-28T16:33+0400
2021-09-28T16:33+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Выставка грузинского скульптора и иллюстратора Тэи Джорджадзе "All Building As Making" открылась в берлинском музее Гропиус-Бау (Gropius-Bau) и продлится до 22 января следующего года.На дебютной персональной выставке Джорджадзе представляет новую серию инсталляций и скульптурных работ в городе, где она живет и работает.Выставка художника Левана Сонгулашвили "Triptychos" пройдет в Тбилиси >>>Проект представлен в жанре прикладного искусства: он создан с использованием визуальных приемов демонстрации - витрин и колонн. Работы Тэи Джорджадзе отличаются тонким сочетанием материалов, а именно гипса, металла, текстиля, дерева и папье-маше."Работа Тэи Джорджадзе показывает, как история и память передаются через представление повседневных материалов, предметов и методов. По выставке Джорджадзе мы можем отметить значительный вклад одного из выдающихся художников Берлина в мировое искусство", - сказала директор музея Стефани Розенталь.Работы Тэи Джорджадзе выставлены в исторической части берлинского музея, где когда-то экспонировались артефакты, обнаруженные предпринимателем и археологом-самоучкой Генрихом Шлиманом.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, германия, берлин, выставка, художник
В Берлине проходит выставка грузинской художницы и скульптора
Инсталляции Тэи Джорджадзе выставлены в исторической части музея, где когда-то экспонировались артефакты, обнаруженные археологом Генрихом Шлиманом
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik.
Выставка грузинского скульптора и иллюстратора Тэи Джорджадзе "All Building As Making" открылась
в берлинском музее Гропиус-Бау (Gropius-Bau) и продлится до 22 января следующего года.
На дебютной персональной выставке Джорджадзе представляет новую серию инсталляций и скульптурных работ в городе, где она живет и работает.
Проект представлен в жанре прикладного искусства: он создан с использованием визуальных приемов демонстрации - витрин и колонн. Работы Тэи Джорджадзе отличаются тонким сочетанием материалов, а именно гипса, металла, текстиля, дерева и папье-маше.
"Работа Тэи Джорджадзе показывает, как история и память передаются через представление повседневных материалов, предметов и методов. По выставке Джорджадзе мы можем отметить значительный вклад одного из выдающихся художников Берлина в мировое искусство", - сказала директор музея Стефани Розенталь.
Работы Тэи Джорджадзе выставлены в исторической части берлинского музея, где когда-то экспонировались артефакты, обнаруженные предпринимателем и археологом-самоучкой Генрихом Шлиманом.
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