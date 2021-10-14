https://sputnik-georgia.ru/20211014/demonstratsiya-sily-pod-vozglasy-svobodu-saakashvili---tbilisi-v-ozhidanii-vecherney-aktsii--260531954.html

Демонстрация силы под возгласы "Свободу Саакашвили" – Тбилиси в ожидании вечерней акции

Демонстрация силы под возгласы "Свободу Саакашвили" – Тбилиси в ожидании вечерней акции

Бывшая партия власти готовится к масштабной акции протеста в столице Грузии 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T10:38+0400

2021-10-14T10:38+0400

2021-10-14T10:51+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

единое нацдвижение

грузинская мечта

местные выборы

акция

возвращение и арест саакашвили

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В Тбилиси на вечер четверга запланирован митинг в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, на который организаторы – члены основанной им партии "Единое национальное движение" – ждут несколько десятков тысяч человек.Акция пройдет в знаковом для столицы месте – на Площади Свободы. Ее, как площадку для акций в Грузии, партии используют только в том случае, когда хотят продемонстрировать реальную мощь своей силы. В остальных случаях партии предпочитают довольствоваться территорией перед парламентом страны, где и народа помещается меньше, и ставить сцену намного удобнее.Да и название места проведения акций на этот раз знаковое для самой акции, одним из главных требований которой будет "Свобода Саакашвили".Экс-президент хоть и выполнил свое обещание приехать в страну перед выборами, в акции участие будет принимать лишь косвенное. Сегодня исполнилось ровно 2 недели, как он находится в тюрьме. Так что акцию он увидит лишь по телевизору в камере.Между тем его адвокаты в последние дни активно муссируют тему ухудшения здоровья Саакашвили на фоне голодовки, которую экс-президент Грузии объявил в знак протеста против своего заключения еще 1 октября в день ареста.В тюрьме экс-президенту Грузии придется провести 6 лет за два самых резонансных дела времен его правления – амнистия убийц сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани и организация избиения на то время депутата парламента Валерия Гелашвили."Могла быть трагедия" – Саакашвили рассказал о неудачной попытке вернуться в Грузию>>Оба этих дела в период правления Саакашвили были поводом массовых акций протеста в Тбилиси, а теперь в центре Тбилиси на том же месте, сторонники экс-президента будут требовать свободы для Саакашвили, которого они сами считают политическим заключенным.К требованию освобождения экс-президента участники акции присовокупили требование досрочных парламентских выборов.Оттенки протестаВесь протест "Единого национального движения" происходит на фоне предстоящих вторых туров выборов мэров в 20 городах и неопределенности, которая по итогам выборов создается в местных совещательных органах – сакребуло.Выиграть "Нацдвижению" единолично не удалось ни в одном регионе и теперь ей нужна поддержка либо других оппозиционных партий, либо той не определившейся части населения, которая обычно предпочитает сидеть дома, а не ходить на выборы."Не только экстрадиция" – Киев ищет пути возвращения Саакашвили на Украину>>А с учетом того, что занявшая по итогам выборов третье место партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария уже заявила, что играть на чьей-то стороне не будет, главная оппозиционная сила страны решила сделать ставку на колеблющихся избирателей. По крайней мере, так считает ряд грузинских политологов.Так это или нет, но партия приняла решение потратить свои деньги не на расклеивание плакатов в регионах в преддверии второго тура, а на мобилизацию сторонников из регионов.До этого партия уже опробовала силы в регионе Самегрело, где на акцию в Зугдиди, несмотря на трагические события в Батуми, вывела на улицу тысячи человек. И если вспомнить историю, то основной костяк протестующих до "Революции роз" был именно из этого региона.На прошедших 2 октября выборах "Нацдвижению" практически удалось восстановить свою давнюю поддержку в Самегрело, а также поколебать позиции правящей силы во всех крупных городах страны: начиная с Телави и Рустави и заканчивая Кутаиси и Батуми.Таким образом, силы для мобилизации у партии есть и в четверг с утра на перевале, соединяющем восток и запад Грузии, следует ждать внушительных колон автомобилей, о которых писал Саакашвили еще до своего задержания.Права Саакашвили, или Особенности грузинских тюрем>>Играют на руку оппозиционной партии и выходной день, и объявленное синоптиками долгожданное потепление в столице после затяжных дождей.Однако, при этом проводить митинг главной оппозиционной партии придется практически в одиночку. Почти все оппозиционные партии, которые еще на момент выборов были в коалиции с "Нацдвижением", отказались официально участвовать в протесте.И хотя, до этого они вносили лишь небольшую лепту своими сторонниками, все равно общую массу они составляли.Сейчас общее требование о проведении досрочных выборов будет озвучено на акции протеста лишь "Нацдвижением".В то же время организаторы на этот раз решили не критиковать своих соратников по борьбе с властью, с пониманием отнеслись к их позиции.А что дальшеБольшинство экспертов предполагают мирный исход акции. По их мнению, в преддверии вторых туров выборов главной оппозиционной силе невыгодно устраивать беспорядки и давать поводы для критики со стороны правящей партии.В самой правящей партии уже показали, что акция их главных противников их не волнуют.Однако, как показывает опыт, в Грузии толпа может диктовать свои условия даже лидерам партий и теперь только от масштаба акции и ее размаха будет зависеть, разойдутся ли ее участники или отправятся к примеру к тюрьме в Рустави, чтобы поддержать Саакашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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https://sputnik-georgia.ru/20211013/aktsiya-v-podderzhku-saakashvili-s-riskom-pered-vtorym-turom---eksperty-o-planakh-natsdvizheniya-260522892.html

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новости, грузия, михаил саакашвили, единое нацдвижение, грузинская мечта, местные выборы, акция, возвращение и арест саакашвили