https://sputnik-georgia.ru/20211014/mogla-byt-tragediya--saakashvili-rasskazal-o-neudachnoy-popytke-vernutsya-v-gruziyu-260528946.html
"Могла быть трагедия"- Саакашвили рассказал о неудачной попытке вернуться в Грузию
"Могла быть трагедия"- Саакашвили рассказал о неудачной попытке вернуться в Грузию
Бывший президент подчеркнул, что вернулся в Грузию, в первую очередь, из-за непреодолимой тоски по ней 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T07:45+0400
2021-10-14T07:45+0400
2021-10-14T07:47+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/03/251058950_0:327:3058:2047_1920x0_80_0_0_0469bf9b26cd58b08dda4240c19d6b72.jpg
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в заключении в руставской тюрьме, заявил, что ранее пытался вернуться на родину, и эта попытка чуть не завершилась для него трагически."Подтверждаю на 100 процентов" – премьер Грузии исключил экстрадицию Саакашвили на Украину>>Саакашвили вернулся на родину нелегальными путями и был задержан в Тбилиси 1 октября. Политик отметил, что главной причиной его возвращения на родину была "непреодолимая, безграничная тоска"."Каждую ночь снились разные места в Грузии - улица Пекина, мой подъезд, Руставели, Вера и 51-я школа, Первая экспериментальная школа, Боржоми, Батуми, Анаклия, Гагра... Во-вторых, это был рациональный, долго продуманный вывод. Когда я смотрю на демографию, геополитику, крах внутренних институтов, я думаю, что мы уже двигались в зону черты, откуда было бы невозможно вернуться обратно", - добавил политик.Экс-президент Грузии находится в тюрьме на основании приговоров по двум делам - делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По окончательному решению суда, в тюрьме он проведет шесть лет со дня ареста.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/03/251058950_184:309:2501:2047_1920x0_80_0_0_4c33296881cd81386feeb5a674338bdb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
"Могла быть трагедия"- Саакашвили рассказал о неудачной попытке вернуться в Грузию
07:45 14.10.2021 (обновлено: 07:47 14.10.2021)
Бывший президент подчеркнул, что вернулся в Грузию, в первую очередь, из-за непреодолимой тоски по ней
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в заключении в руставской тюрьме, заявил, что ранее пытался вернуться на родину, и эта попытка чуть не завершилась для него трагически.
Саакашвили вернулся на родину нелегальными путями и был задержан в Тбилиси 1 октября.
"Я долго готовился. Это была не первая моя попытка приехать. Все пошло не совсем так, как я планировал, что-то было сделано так, что моя первая попытка чуть не завершилась трагически. В целом это был не вояж бизнес-класса, и ни то, что сейчас описывают в СМИ", - сказал Саакашвили в письменном интервью оппозиционной телекомпании "Мтавари".
Политик отметил, что главной причиной его возвращения на родину была "непреодолимая, безграничная тоска".
"Каждую ночь снились разные места в Грузии - улица Пекина, мой подъезд, Руставели, Вера и 51-я школа, Первая экспериментальная школа, Боржоми, Батуми, Анаклия, Гагра... Во-вторых, это был рациональный, долго продуманный вывод. Когда я смотрю на демографию, геополитику, крах внутренних институтов, я думаю, что мы уже двигались в зону черты, откуда было бы невозможно вернуться обратно", - добавил политик.
Экс-президент Грузии находится в тюрьме на основании приговоров по двум делам - делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По окончательному решению суда, в тюрьме он проведет шесть лет со дня ареста.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
Саакашвили похудел
на 12 килограммов – адвокат
Администрация тюрем Грузии: телевизор у Саакашвили есть
Саакашвили не намерен прекращать голодовку
- новое письмо экс-президента из тюрьмы
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.