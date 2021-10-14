https://sputnik-georgia.ru/20211014/mogla-byt-tragediya--saakashvili-rasskazal-o-neudachnoy-popytke-vernutsya-v-gruziyu-260528946.html

"Могла быть трагедия"- Саакашвили рассказал о неудачной попытке вернуться в Грузию

"Могла быть трагедия"- Саакашвили рассказал о неудачной попытке вернуться в Грузию

Бывший президент подчеркнул, что вернулся в Грузию, в первую очередь, из-за непреодолимой тоски по ней 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T07:45+0400

2021-10-14T07:45+0400

2021-10-14T07:47+0400

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михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в заключении в руставской тюрьме, заявил, что ранее пытался вернуться на родину, и эта попытка чуть не завершилась для него трагически."Подтверждаю на 100 процентов" – премьер Грузии исключил экстрадицию Саакашвили на Украину>>Саакашвили вернулся на родину нелегальными путями и был задержан в Тбилиси 1 октября. Политик отметил, что главной причиной его возвращения на родину была "непреодолимая, безграничная тоска"."Каждую ночь снились разные места в Грузии - улица Пекина, мой подъезд, Руставели, Вера и 51-я школа, Первая экспериментальная школа, Боржоми, Батуми, Анаклия, Гагра... Во-вторых, это был рациональный, долго продуманный вывод. Когда я смотрю на демографию, геополитику, крах внутренних институтов, я думаю, что мы уже двигались в зону черты, откуда было бы невозможно вернуться обратно", - добавил политик.Экс-президент Грузии находится в тюрьме на основании приговоров по двум делам - делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По окончательному решению суда, в тюрьме он проведет шесть лет со дня ареста.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили