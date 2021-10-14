https://sputnik-georgia.ru/20211014/peregovory-gruzii-i-rossii-v-zheneve-o-chem-govorili-storony-260548609.html

Переговоры Грузии и России в Женеве: о чем говорили стороны

Переговоры Грузии и России в Женеве: о чем говорили стороны

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Очередной 54-й по счету раунд Женевских дискуссий между Грузией и Россией завершился без особых результатов - стороны обменялись... 14.10.2021, Sputnik Грузия

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россия

грузия

цхинвальский регион

абхазия

женевские переговоры

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Очередной 54-й по счету раунд Женевских дискуссий между Грузией и Россией завершился без особых результатов - стороны обменялись взаимными обвинениями, однако согласились продолжить диалог и в дальнейшем.Формат женевских переговоров был создан после августовской войны 2008 года. Во встречах принимают участие делегации Грузии, России, США, представители абхазской и югоосетинской сторон, Евросоюза, ООН и ОБСЕ. На сегодняшний день это единственный формат политического диалога между Грузией и Россией.Особое внимание, согласно пресс-релизу на сайте ОБСЕ, в ходе дискуссий вновь было уделено ключевому пункту повестки дня, касающемуся неприменения силы и международных мер безопасности.Темой обсуждения также стали встречи в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Эргнети (село у административной границы с Южной Осетией), в том числе совместные усилия в течение лета по вопросам использования воды. Была подчеркнута необходимость без дальнейших задержек возобновить прерванные 3 года назад регулярные встречи МПРИ в Гали, где ведутся переговоры с представителями де-факто властей Абхазии.Встреча Абашидзе и Карасина может состояться в декабре>>"Сопредседатели поприветствовали отмену ограничений на пунктах пропуска на мосту Ингури и Саберио - Пахулани и призвали к полному восстановлению свободного передвижения, в частности на пропускном пункте Одзиси", - сказано в сообщении.При этом отмечается, что, несмотря на конструктивное взаимодействие по целому ряду гуманитарных вопросов, обсуждение основного вопроса - о внутренне перемещенных лицах и беженцах - не состоялось из-за ухода некоторых участников, что сорвало раунд.Сопредседатели вновь призвали всех участников активизировать усилия по укреплению доверия между ними.Позиция ГрузииВ ходе переговоров грузинская делегация выразила негодование по поводу реализации программы по созданию единого социально-экономического пространства России с Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия), соглашения о двойном гражданстве, попытки делимитации-демаркации "в одностороннем порядке" тех участков грузинской границы, которые Грузия уже многие годы не контролирует.Грузинская сторона также заявила о неприемлемости того, что российские парламентские выборы проводились в том числе на территориях Абхазии и Цхинвальского региона.Члены грузинской делегации вновь заявили о том, что Россия не выполняет соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, подписанное при посредничестве ЕС. В качестве аргумента были приведены растущая милитаризация, военные учения, установка колючей проволоки и других искусственных барьеров вдоль административной границы Грузии. Все это, как отмечает грузинская сторона, непосредственно отражается на безопасности местного населения.Не осталась без внимания и практика задержаний граждан Грузии на административных границах и сложное гуманитарное положение. Грузинские участники также заявили о тяжелом состоянии памятников культурного наследия на неконтролируемых Грузией территориях.Кроме того, был поставлен вопрос доступа наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) в Абхазию и Южную Осетию и необходимости оперирования на территории всей Грузии в соответствии с мандатом.Активизация контактов России и Грузии как региональных посредников неизбежна>>Грузия и сопредседатели переговоров настаивают на безоговорочном открытии пунктов пропуска в направлении Абхазии и Южной Осетии.Вновь не удалось провести дискуссию по поводу безопасного и достойного возвращения вынуждено перемещенных лиц и беженцев в свои дома. "Сразу после начала обсуждения вопроса, участники из Москвы, Сухуми и Цхинвали попытались политизировать тему и покинули переговоры", - отмечено в заявлении МИД Грузии.Позиция РоссииРоссия подчеркивает безальтернативность Женевских дискуссий, с чем согласны все участники переговоров. Это уникальная платформа, представляющая возможность для поддержания постоянного прямого и инклюзивного диалога Тбилиси с Сухуми и Цхинвали, утверждает российская сторона. На встрече члены российской делегации заявили о необходимо сфокусироваться на работе по заключению юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией – с другой. "Императивность данной задачи возрастает на фоне активных усилий Запада по втягиванию Тбилиси в НАТО, о чем свидетельствуют проводимые непосредственно на грузинской территории регулярные военные учения, включая недавние многонациональные маневры альянса "Проворный дух – 2021", - говорится в сообщении на сайте МИД.По оценке большинства участников Женевских дискуссий, "ситуация в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье остается относительно стабильной"."В целях укрепления безопасности в регионе российская сторона предлагает запустить процесс делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией. В этом Москву активно поддерживают Сухум и Цхинвал", - говорится в сообщении.Отдельно российская делегация заострила внимание на "контрпродуктивности деструктивной линии Грузии".Российский МИД назвал "оторванной от реальности" резолюции по внутренне перемещенным лицам и беженцам, которую Грузия ежегодно вносит на рассмотрение Генеральной Ассамблее ООН. 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https://sputnik-georgia.ru/20211001/vzglyad-iz-moskvy-gruzinskaya-armiya---chem-otlichaetsya-sentyabr-2021-go-ot-avgusta-2008-go-260092561.html

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россия, грузия, цхинвальский регион, абхазия, женевские переговоры