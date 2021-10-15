https://sputnik-georgia.ru/20211015/gruzinskiy-film-padenie-pchely-voshel-v-programmu-kinofestivalya-cinemed-vo-frantsii-260509941.html

Грузинский фильм "Падение пчелы" вошел в программу кинофестиваля Cinemed во Франции

Грузинский фильм "Падение пчелы" вошел в программу кинофестиваля Cinemed во Франции

Драма рассказывает об освободившемся преступнике, которым движет желание отомстить собственной жене 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T08:35+0400

2021-10-15T08:35+0400

2021-10-15T08:35+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Фильм грузинского режиссера Важико Чачхиани "Падение пчелы" (The Bee Fall) вошел в главный конкурс короткометражных картин Международного фестиваля средиземноморского кино Cinemed, который пройдет в Понпелье, на юге Франции, с 15 по 23 октября, сообщается на сайте смотра.Грузия выбрала фильм-кандидат на "Оскар" >>>Основанный в 1979 году, фестиваль нацелен на продвижение знаний о культурном, социальном богатстве регионов Средиземноморского бассейна и Черного моря. Фестиваль поддерживает кино Средиземноморья, демонстрируя его перед французской и европейском публикой. На фестивале отмечают лучшие полнометражные и короткометражные ленты региона.По сюжету фильма "Падение пчелы", освобожденный из тюрьмы Георгий, возвращается в свой родной город и решает довести одно старое дело до конца - отомстить собственной жене. Перед матерью Георгия стоит непростое решение - либо поддержать сына, либо защитить от жестокого насилия свою невестку.Главные роли в картине исполняют Георгий Коркашвили, Като Калатозишвили, Софо Григолашвили и Тамар Мамулашвили. В ленте звучит музыка Сандро Чинчаладзе (TeTe Noise).Продюсером фильма выступила грузинская компания Nushi Film. Короткометражная картина была снята летом 2020 года при финансовой поддержке Национального киноцентра Грузии и Общественного вещателя Грузии.Показ грузинского фильма в Монпелье состоится 18 и 21 октября. Грузинская премьера картины запланирована на декабрь, в рамках Тбилисского кинофестиваля.Кто такой Важико Чачхиани? Важико Чачхиани родился в 1985 году в Тбилиси, но сейчас живет и работает в Берлине. После математического образования Важико увлекло современное искусство: он - выпускник Берлинского университета искусств и Академии Геррита Ритвельда в Амстердаме. В 2015 году в Грузии на выставке "Через Кавказ" Чачхиани показал проект под названием "Последнее, за что я могу зацепиться, это твои слова". Это был необычный сплав психики человека и мира: концепция отражала символы одиночества, насилия, страха, религии, конфликта, культуры, природы и времени. Персонально и в групповых проектах Чачхиани неоднократно выставлялся как в Грузии, так и в Германии, Франции и Турции. В 2017 году Важико Чачхиани представил Грузию на Венецианской биеннале с проектом "Живая собака в окружении мертвых львов". С 2005 года Важико работает над художественными и игровыми фильмами, выигрывал различные награды и стипендии. В настоящее время Чачхиани работает над проектом своего дебютного художественного полнометражного фильма.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, франция, важико чачхиани, грузинское кино