Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
Она вернулась: Адель выпустила новый клип и произвела фурор - видео
12:47 15.10.2021 (обновлено: 12:55 15.10.2021)
71
© AP Photo / Jordan StraussПевица Адель
© AP Photo / Jordan Strauss
Черно-белое видео артистки сразу же покорило сердца слушателей и набрало огромное количество просмотров на Ютубе
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Британская поп-певица Адель вернулась на сцену спустя пять лет – звезда выпустила новый клип на песню Easy on me и произвела фурор в Сети.
Поклонники с большим нетерпением ждали возвращения Адель с новой песней. В черно-белом видео звезда показалась в шикарном образе и своими фирменными стрелками на глазах. Исполнительница очень похудела после разрыва с супругом и восхитила поклонников.
Новый клип Адель появился в Сети в ночь с 14 на 15 октября и стал одним из самых просматриваемых роликов. Видео набрало уже больше 16 миллионов просмотров.
Комплименты от восторженных фанатов также не заставили ждать себя. Слушатели еще раз похвалили внешность Адель, а также положительно оценили ее музыку.
"Эта песня у меня на репите", "Клип похож на Hello", "Она вернулась, мы так ждали", "Королева А", "Такая роскошная", "Не могу поверить в это", – комментируют пользователи Ютуба.
Читайте также:
"Рыдала без остановки": Адель рассказала о своем состоянии после развода
Адель отказалась от любимого напитка после серьезной операции
Из-за тревожности: Адель рассказала, как ей удалось похудеть на 45 кг
Спорт объединяет: СМИ раскрыли авторитетного бойфренда похудевшей Адель
Адель заметили на шопинге с рэпером Skepta - у них все-таки роман?
Адель не узнать: появление постройневшей певицы без макияжа шокировало Сеть
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.