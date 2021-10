https://sputnik-georgia.ru/20211015/ona-vernulas-adel-vypustila-novyy-klip-i-proizvela-furor---video-260578310.html

Она вернулась: Адель выпустила новый клип и произвела фурор - видео

Она вернулась: Адель выпустила новый клип и произвела фурор - видео

Черно-белое видео артистки сразу же покорило сердца слушателей и набрало огромное количество просмотров на Ютубе 15.10.2021, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Британская поп-певица Адель вернулась на сцену спустя пять лет – звезда выпустила новый клип на песню Easy on me и произвела фурор в Сети. Поклонники с большим нетерпением ждали возвращения Адель с новой песней. В черно-белом видео звезда показалась в шикарном образе и своими фирменными стрелками на глазах. Исполнительница очень похудела после разрыва с супругом и восхитила поклонников. Новый клип Адель появился в Сети в ночь с 14 на 15 октября и стал одним из самых просматриваемых роликов. Видео набрало уже больше 16 миллионов просмотров. Комплименты от восторженных фанатов также не заставили ждать себя. Слушатели еще раз похвалили внешность Адель, а также положительно оценили ее музыку. "Эта песня у меня на репите", "Клип похож на Hello", "Она вернулась, мы так ждали", "Королева А", "Такая роскошная", "Не могу поверить в это", – комментируют пользователи Ютуба. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

