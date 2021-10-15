https://sputnik-georgia.ru/20211015/saakashvili-ne-osvobodyat-iz-tyurmy-iz-za-golodovki---gruzinskaya-mechta-260579458.html

Саакашвили не освободят из тюрьмы из-за голодовки - "Грузинская мечта"

Саакашвили не освободят из тюрьмы из-за голодовки - "Грузинская мечта"

Предъявленные Саакашвили обвинения являются "каплей в море от совершенных им преступлений", подчеркнули в "Мечте" 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T12:45+0400

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михаил саакашвили

голодовка

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Грузинские власти ни при каких обстоятельствах не освободят экс-президента Михаила Саакашвили, который объявил голодовку в тюрьме, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.Пятнадцатый день голодовки: врачи сообщили о состоянии Саакашвили>>Саакашвили, который нелегально вернулся на родину, был задержан 1 октября Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку.Он отметил, что предъявленные Саакашвили обвинения являются "каплей в море от совершенных им преступлений". Политик добавил, что в новейшей истории Грузии было много фактов голодовки, "но я не помню за этот срок ни одной голодовки без предъявления требований, Саакашвили не предъявлял требований"."Это беспрецедентный факт не только в нашей, но и мировой истории", - подчеркнул он.Экс-президент Грузии находится в тюрьме на основании приговоров по двум делам - делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По окончательному решению суда, в тюрьме он проведет шесть лет со дня ареста.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, голодовка, возвращение и арест саакашвили