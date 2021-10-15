https://sputnik-georgia.ru/20211015/ukrainskiy-deputat-poblagodaril-gruziyu-za-zaderzhanie-gastrolera-aferista-saakashvili-260585077.html

Украинский депутат поблагодарил Грузию за задержание "гастролера-афериста" Саакашвили

Украинский депутат поблагодарил Грузию за задержание "гастролера-афериста" Саакашвили

По словам политика, Украину таким образом избавили от "бесполезных расходов на его содержание" 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T14:28+0400

2021-10-15T14:28+0400

2021-10-15T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива поблагодарил руководство Грузии за задержание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, назвав его "гастролером-аферистом", передает РИА Новости."Подтверждаю на 100 процентов" – премьер Грузии исключил экстрадицию Саакашвили на Украину>>Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Он имеет украинское гражданство и возглавляет исполнительный комитет национального совета реформ Украины. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично будет заниматься возвращением Саакашвили.Он подчеркнул, что с арестом Саакашвили "справедливость восторжествовала и мир стал чище".Саакашвили, который нелегально вернулся на родину в конце сентября, в Грузии проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.Сам Саакашвили считает себя политзаключенным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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