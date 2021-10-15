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Заплатила наличными: Кардашьян выкупила дом у Уэста
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© photo: AFP 2020 / DAVID LIVINGSTONКим Кардашьян
© photo: AFP 2020 / DAVID LIVINGSTON
Звезде реалити пришлось заплатить бывшему возлюбленному 20 миллионов долларов за собственный дом. Такова цена звездного развода
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Звезда американского реалити Ким Кардашьян и рэп-исполнитель Канье Уэст все-таки разводятся: стало известно, что получила инстадива после расставания с музыкантом.
В 2021 году Кардашьян и Уэст расстались: пара была вместе семь лет и воспитывает общих детей. Несмотря на это, поклонники не теряют надежды на воссоединение знаменитостей. Но этим мечтам не суждено сбыться.
© AP Photo / Evan AgostiniКим Кардашьян и Канье Уэст
Ким Кардашьян и Канье Уэст
© AP Photo / Evan Agostini
По данным TMZ, экс-супруги серьезно настроены на развод и уже обсуждают раздел совместного имущества. Источники рассказали, что Кардашьян пришлось выкупить их общий шикарный дом в престижном районе Лос-Анджелеса - Hidden Hills.
Стоимость особняка приравнивают к $60 миллионам, однако Ким заплатила лишь треть этой суммы.
Также по словам очевидцев, переговоры об имуществе прошли на дружеской ноте, вот только Ким пришлось платить бывшему наличными, чтобы он пошел на контакт с нею.
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