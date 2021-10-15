https://sputnik-georgia.ru/20211015/zaplatila-nalichnymi-kardashyan-vykupila-dom-u-uesta-260588193.html

Заплатила наличными: Кардашьян выкупила дом у Уэста

Заплатила наличными: Кардашьян выкупила дом у Уэста

Звезде реалити пришлось заплатить бывшему возлюбленному 20 миллионов долларов за собственный дом. Такова цена звездного развода 15.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-15T18:28+0400

2021-10-15T18:28+0400

2021-10-15T18:28+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Звезда американского реалити Ким Кардашьян и рэп-исполнитель Канье Уэст все-таки разводятся: стало известно, что получила инстадива после расставания с музыкантом. В 2021 году Кардашьян и Уэст расстались: пара была вместе семь лет и воспитывает общих детей. Несмотря на это, поклонники не теряют надежды на воссоединение знаменитостей. Но этим мечтам не суждено сбыться. По данным TMZ, экс-супруги серьезно настроены на развод и уже обсуждают раздел совместного имущества. Источники рассказали, что Кардашьян пришлось выкупить их общий шикарный дом в престижном районе Лос-Анджелеса - Hidden Hills. Стоимость особняка приравнивают к $60 миллионам, однако Ким заплатила лишь треть этой суммы. Также по словам очевидцев, переговоры об имуществе прошли на дружеской ноте, вот только Ким пришлось платить бывшему наличными, чтобы он пошел на контакт с нею.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ким кардашьян, канье уэст, зарубежные звезды