Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211015/zaplatila-nalichnymi-kardashyan-vykupila-dom-u-uesta-260588193.html
Заплатила наличными: Кардашьян выкупила дом у Уэста
Заплатила наличными: Кардашьян выкупила дом у Уэста
Звезде реалити пришлось заплатить бывшему возлюбленному 20 миллионов долларов за собственный дом. Такова цена звездного развода 15.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-15T18:28+0400
2021-10-15T18:28+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ким кардашьян
канье уэст
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1a/251836957_0:0:2559:1439_1920x0_80_0_0_825fa7d5de948c4ba46358ca1edc990e.jpg
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Звезда американского реалити Ким Кардашьян и рэп-исполнитель Канье Уэст все-таки разводятся: стало известно, что получила инстадива после расставания с музыкантом. В 2021 году Кардашьян и Уэст расстались: пара была вместе семь лет и воспитывает общих детей. Несмотря на это, поклонники не теряют надежды на воссоединение знаменитостей. Но этим мечтам не суждено сбыться. По данным TMZ, экс-супруги серьезно настроены на развод и уже обсуждают раздел совместного имущества. Источники рассказали, что Кардашьян пришлось выкупить их общий шикарный дом в престижном районе Лос-Анджелеса - Hidden Hills. Стоимость особняка приравнивают к $60 миллионам, однако Ким заплатила лишь треть этой суммы. Также по словам очевидцев, переговоры об имуществе прошли на дружеской ноте, вот только Ким пришлось платить бывшему наличными, чтобы он пошел на контакт с нею.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1a/251836957_0:0:2559:1919_1920x0_80_0_0_dcab23c5e20950090bc2f761faf46299.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ким кардашьян, канье уэст, зарубежные звезды

Заплатила наличными: Кардашьян выкупила дом у Уэста

18:28 15.10.2021
148
© photo: AFP 2020 / DAVID LIVINGSTONКим Кардашьян
Ким Кардашьян - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
© photo: AFP 2020 / DAVID LIVINGSTON
Звезде реалити пришлось заплатить бывшему возлюбленному 20 миллионов долларов за собственный дом. Такова цена звездного развода
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Звезда американского реалити Ким Кардашьян и рэп-исполнитель Канье Уэст все-таки разводятся: стало известно, что получила инстадива после расставания с музыкантом.
В 2021 году Кардашьян и Уэст расстались: пара была вместе семь лет и воспитывает общих детей. Несмотря на это, поклонники не теряют надежды на воссоединение знаменитостей. Но этим мечтам не суждено сбыться.
© AP Photo / Evan AgostiniКим Кардашьян и Канье Уэст
Ким Кардашьян и Канье Уэст - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
Ким Кардашьян и Канье Уэст
© AP Photo / Evan Agostini
По данным TMZ, экс-супруги серьезно настроены на развод и уже обсуждают раздел совместного имущества. Источники рассказали, что Кардашьян пришлось выкупить их общий шикарный дом в престижном районе Лос-Анджелеса - Hidden Hills.
Стоимость особняка приравнивают к $60 миллионам, однако Ким заплатила лишь треть этой суммы.
Также по словам очевидцев, переговоры об имуществе прошли на дружеской ноте, вот только Ким пришлось платить бывшему наличными, чтобы он пошел на контакт с нею.
Читайте также:
Одна сатана? Ким Кардашьян "поймали" вместе с Канье Уэстом
Дружба с бывшим? Уэст отписался от Кардашьян, но помог ей на Met Gala
Кардашьян, Рианна и не только: Демна Гвасалия одел на Met Gala пять звезд – ФОТО
Ким Кардашьян пришла на концерт экс-супруга Канье Уэста в свадебном платье
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
001010
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:16На акции в поддержку Саакашвили пытались заглушить сигнал? Разъяснения МВД Грузии
19:16Арест Саакашвили и многотысячная акция - игра ва-банк за сердца колеблющихся избирателей
19:00В России вводятся новые правила вывоза детей за рубеж
18:43Новая коалиция? "Грузинская мечта" ведет переговоры с партией Гахария
18:43На месте обрушившейся пятиэтажки в Батуми построят новый дом
18:21Саакашвили из тюрьмы призвал людей выйти на улицы
18:14Центр Кахидзе приглашает на вечер Бетховена в Тбилиси
18:01Дети от смешанных браков должны получать гражданство России - Лавров
17:46Коронавирус в школах Грузии – число инфицированных растет
17:42Два взгляда на одну акцию – как политики оценивают протест ЕНД
17:33В каких случаях пассажиры в Грузии получат компенсацию от авиаперевозчиков?
17:18"Игра в кальмара": мировой хит сводит с ума планету - фото
17:17"Саакашвили находится на курорте" - председатель "Грузинской мечты"
17:01Глава МИД России объяснил, почему Запад пытается оказывать давление на Москву
16:46Если нарушил, оштрафуем - замминистра ВД Грузии об инфицированном COVID-19 Угулава
16:31Погода в Грузии: осень дарит еще два дня тепла и солнца
16:16Русская церковь перенесла празднование 75-летия патриарха Кирилла
16:04Грузия пока не отреагировала на идею формата "3+3" по Закавказью - МИД РФ
15:47Почетное консульство Грузии открылось в словенском городе Порторож
15:32Визит президента Грузии в Швейцарию: с кем встречалась Зурабишвили в Женеве