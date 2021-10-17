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https://sputnik-georgia.ru/20211017/megan-markl-i-prints-garri-prokommentirovali-slukhi-o-krestinakh-dochki-260610328.html
Меган Маркл и принц Гарри прокомментировали слухи о крестинах дочки
Меган Маркл и принц Гарри прокомментировали слухи о крестинах дочки
Герцоги Сассекские заявили, что все предположения СМИ насчет места проведения церемонии — это дешевые спекуляции прессы 17.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-17T12:02+0400
2021-10-17T12:02+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
принц гарри
меган маркл
светская хроника
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл прокомментировали слухи о крестинах своей дочери в Британии: пара обвинила СМИ в спекуляции.С момента рождения наследницы пары прошло больше четырех месяцев, однако Маркл и принц Гарри до сих пор не крестили Лилибет-Диану. Пара не может решить - какое место выбрать для священной церемонии. На фоне этого в Сети и СМИ разгорелись слухи о том, в какой стране состоится крещение - в Британии или США, где живут супруги.Меган и Гарри устали от этих сплетен и решили пресечь все домыслы поклонников: пара прокомментировала слухи о крестинах через своего представителя. Об этом рассказали E online."Этот вопрос пока не решен. И все предположения по этому поводу - дешевые спекуляции", - отметил источник и также добавил, что мероприятие вряд ли пройдет в Британии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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принц гарри, меган маркл, светская хроника, зарубежные звезды, монархи

Меган Маркл и принц Гарри прокомментировали слухи о крестинах дочки

12:02 17.10.2021
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© AP Photo / Kirsty WigglesworthПринц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл - Sputnik Грузия, 1920, 17.10.2021
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Герцоги Сассекские заявили, что все предположения СМИ насчет места проведения церемонии — это дешевые спекуляции прессы
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл прокомментировали слухи о крестинах своей дочери в Британии: пара обвинила СМИ в спекуляции.
С момента рождения наследницы пары прошло больше четырех месяцев, однако Маркл и принц Гарри до сих пор не крестили Лилибет-Диану. Пара не может решить - какое место выбрать для священной церемонии. На фоне этого в Сети и СМИ разгорелись слухи о том, в какой стране состоится крещение - в Британии или США, где живут супруги.
© AP Photo / Dominic LipinskiМеган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2021
Меган Маркл и принц Гарри
© AP Photo / Dominic Lipinski
Меган и Гарри устали от этих сплетен и решили пресечь все домыслы поклонников: пара прокомментировала слухи о крестинах через своего представителя. Об этом рассказали E online.
"Этот вопрос пока не решен. И все предположения по этому поводу - дешевые спекуляции", - отметил источник и также добавил, что мероприятие вряд ли пройдет в Британии.
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