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Меган Маркл и принц Гарри прокомментировали слухи о крестинах дочки
© AP Photo / Kirsty WigglesworthПринц Гарри и Меган Маркл
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Герцоги Сассекские заявили, что все предположения СМИ насчет места проведения церемонии — это дешевые спекуляции прессы
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл прокомментировали слухи о крестинах своей дочери в Британии: пара обвинила СМИ в спекуляции.
С момента рождения наследницы пары прошло больше четырех месяцев, однако Маркл и принц Гарри до сих пор не крестили Лилибет-Диану. Пара не может решить - какое место выбрать для священной церемонии. На фоне этого в Сети и СМИ разгорелись слухи о том, в какой стране состоится крещение - в Британии или США, где живут супруги.
© AP Photo / Dominic LipinskiМеган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
© AP Photo / Dominic Lipinski
Меган и Гарри устали от этих сплетен и решили пресечь все домыслы поклонников: пара прокомментировала слухи о крестинах через своего представителя. Об этом рассказали E online.
"Этот вопрос пока не решен. И все предположения по этому поводу - дешевые спекуляции", - отметил источник и также добавил, что мероприятие вряд ли пройдет в Британии.
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