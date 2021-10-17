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Танцы на костях: дочка Урганта шокировала Сеть поведением на кладбище
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© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкНаталья Кикнадзе и Уван Ургант. П/к актеров и премьера фильма "Сен-Лоран. Стиль это я"
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov/
Приемная наследница популярного телеведущего не перестает эпатировать поклонников своими дерзкими выходками
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Старшая дочь российского ведущего Ивана Урганта шокировала Сеть: Эрика станцевала на кладбище и спровоцировала осуждение фанатов.
21-летняя дочь Урганта любит демонстрировать свой мятежный нрав: девушка удивляет и будоражит фанатов дерзкими образами, красит волосы в разный цвет и всячески эпатирует публику. Ради нового ролика в Тик-Токе и новых фотографий она готова на все.
В этот раз Эрика Кикнадзе отправилась на кладбище с подругами и устроила там веселые танцы: поклонники Урганта выпали в осадок от поведения его наследницы. Кадры со съемок Эрика показала в сторис Инстаграм.
Пользователи Сети сошлись во мнении, что в своем желании удивлять Эрика зашла слишком далеко. Ведь места захоронения - не самое подходящее место для плясок.
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