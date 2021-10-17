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https://sputnik-georgia.ru/20211017/tantsy-na-kostyakh-dochka-urganta-shokirovala-set-povedeniem-na-kladbische-260610569.html
Танцы на костях: дочка Урганта шокировала Сеть поведением на кладбище
Танцы на костях: дочка Урганта шокировала Сеть поведением на кладбище
Приемная наследница популярного телеведущего не перестает эпатировать поклонников своими дерзкими выходками 17.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-17T15:02+0400
2021-10-17T15:02+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
иван ургант
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Старшая дочь российского ведущего Ивана Урганта шокировала Сеть: Эрика станцевала на кладбище и спровоцировала осуждение фанатов.21-летняя дочь Урганта любит демонстрировать свой мятежный нрав: девушка удивляет и будоражит фанатов дерзкими образами, красит волосы в разный цвет и всячески эпатирует публику. Ради нового ролика в Тик-Токе и новых фотографий она готова на все.Пользователи Сети сошлись во мнении, что в своем желании удивлять Эрика зашла слишком далеко. Ведь места захоронения - не самое подходящее место для плясок.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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иван ургант, российский шоу-бизнес

Танцы на костях: дочка Урганта шокировала Сеть поведением на кладбище

15:02 17.10.2021
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© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкНаталья Кикнадзе и Уван Ургант. П/к актеров и премьера фильма "Сен-Лоран. Стиль это я"
Наталья Кикнадзе и Уван Ургант. П/к актеров и премьера фильма Сен-Лоран. Стиль это я - Sputnik Грузия, 1920, 17.10.2021
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Перейти в фотобанк
Приемная наследница популярного телеведущего не перестает эпатировать поклонников своими дерзкими выходками
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Старшая дочь российского ведущего Ивана Урганта шокировала Сеть: Эрика станцевала на кладбище и спровоцировала осуждение фанатов.
21-летняя дочь Урганта любит демонстрировать свой мятежный нрав: девушка удивляет и будоражит фанатов дерзкими образами, красит волосы в разный цвет и всячески эпатирует публику. Ради нового ролика в Тик-Токе и новых фотографий она готова на все.
В этот раз Эрика Кикнадзе отправилась на кладбище с подругами и устроила там веселые танцы: поклонники Урганта выпали в осадок от поведения его наследницы. Кадры со съемок Эрика показала в сторис Инстаграм.
Пользователи Сети сошлись во мнении, что в своем желании удивлять Эрика зашла слишком далеко. Ведь места захоронения - не самое подходящее место для плясок.
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