https://sputnik-georgia.ru/20211017/tantsy-na-kostyakh-dochka-urganta-shokirovala-set-povedeniem-na-kladbische-260610569.html

Танцы на костях: дочка Урганта шокировала Сеть поведением на кладбище

Танцы на костях: дочка Урганта шокировала Сеть поведением на кладбище

Приемная наследница популярного телеведущего не перестает эпатировать поклонников своими дерзкими выходками 17.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-17T15:02+0400

2021-10-17T15:02+0400

2021-10-17T15:02+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

иван ургант

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Старшая дочь российского ведущего Ивана Урганта шокировала Сеть: Эрика станцевала на кладбище и спровоцировала осуждение фанатов.21-летняя дочь Урганта любит демонстрировать свой мятежный нрав: девушка удивляет и будоражит фанатов дерзкими образами, красит волосы в разный цвет и всячески эпатирует публику. Ради нового ролика в Тик-Токе и новых фотографий она готова на все.Пользователи Сети сошлись во мнении, что в своем желании удивлять Эрика зашла слишком далеко. Ведь места захоронения - не самое подходящее место для плясок.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

иван ургант, российский шоу-бизнес