https://sputnik-georgia.ru/20211017/ya-posylayu-v-kosmos-svoi-zhelaniya-buzova-rasskazala-kak-nazovet-dochku-260609723.html

"Я посылаю в космос свои желания": Бузова рассказала, как назовет дочку

"Я посылаю в космос свои желания": Бузова рассказала, как назовет дочку

Экс-ведущая проекта "Дом-2" не теряет веры в лучшее и надеется, что скоро создаст большую и счастливую семью 17.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-17T10:10+0400

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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

ольга бузова

давид манукян (дава)

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Ведущая Ольга Бузова не теряет надежды стать матерью: в новом интервью артистка даже назвала имя будущей дочери.35-летняя Бузова стала героиней нового выпуска шоу "Начало" с Ириной Безруковой. Звезда поговорила о личном и рассказала о своей главной мечте - материнстве. Ольга уверена, что станет мамой двоих детей - мальчика и девочки.В новом интервью Бузова призналась, что давно придумала имя для дочки, и добавила, что ни разу в жизни не была беременна."Я этого не испытывала никогда. Дочку назову Маша, я это решила еще в 25 лет. Машенька, Мария. Очень хочу доченьку", - призналась артистка.Затронула "самая популярная девушка России" и тему воспитания детей, отметив, что будет очень мягкой мамой для своей "маленькой копии".Напомним, что последние отношения Бузовой закончились в начале 2021 года. Звезда рассталась с блогером Давидом Манукяном, с которым встречалась меньше двух лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ольга бузова, давид манукян (дава), российский шоу-бизнес