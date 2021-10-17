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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20211017/ya-posylayu-v-kosmos-svoi-zhelaniya-buzova-rasskazala-kak-nazovet-dochku-260609723.html
"Я посылаю в космос свои желания": Бузова рассказала, как назовет дочку
"Я посылаю в космос свои желания": Бузова рассказала, как назовет дочку
Экс-ведущая проекта "Дом-2" не теряет веры в лучшее и надеется, что скоро создаст большую и счастливую семью 17.10.2021, Sputnik Грузия
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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ольга бузова
давид манукян (дава)
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Ведущая Ольга Бузова не теряет надежды стать матерью: в новом интервью артистка даже назвала имя будущей дочери.35-летняя Бузова стала героиней нового выпуска шоу "Начало" с Ириной Безруковой. Звезда поговорила о личном и рассказала о своей главной мечте - материнстве. Ольга уверена, что станет мамой двоих детей - мальчика и девочки.В новом интервью Бузова призналась, что давно придумала имя для дочки, и добавила, что ни разу в жизни не была беременна."Я этого не испытывала никогда. Дочку назову Маша, я это решила еще в 25 лет. Машенька, Мария. Очень хочу доченьку", - призналась артистка.Затронула "самая популярная девушка России" и тему воспитания детей, отметив, что будет очень мягкой мамой для своей "маленькой копии".Напомним, что последние отношения Бузовой закончились в начале 2021 года. Звезда рассталась с блогером Давидом Манукяном, с которым встречалась меньше двух лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ольга бузова, давид манукян (дава), российский шоу-бизнес

"Я посылаю в космос свои желания": Бузова рассказала, как назовет дочку

10:10 17.10.2021
180
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова
Певица Ольга Бузова - Sputnik Грузия, 1920, 17.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Экс-ведущая проекта "Дом-2" не теряет веры в лучшее и надеется, что скоро создаст большую и счастливую семью
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Ведущая Ольга Бузова не теряет надежды стать матерью: в новом интервью артистка даже назвала имя будущей дочери.
35-летняя Бузова стала героиней нового выпуска шоу "Начало" с Ириной Безруковой. Звезда поговорила о личном и рассказала о своей главной мечте - материнстве. Ольга уверена, что станет мамой двоих детей - мальчика и девочки.
В новом интервью Бузова призналась, что давно придумала имя для дочки, и добавила, что ни разу в жизни не была беременна.
"Я этого не испытывала никогда. Дочку назову Маша, я это решила еще в 25 лет. Машенька, Мария. Очень хочу доченьку", - призналась артистка.
Затронула "самая популярная девушка России" и тему воспитания детей, отметив, что будет очень мягкой мамой для своей "маленькой копии".
Напомним, что последние отношения Бузовой закончились в начале 2021 года. Звезда рассталась с блогером Давидом Манукяном, с которым встречалась меньше двух лет.
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