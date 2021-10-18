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Двухместная камера, телевизор и дополнительный матрас: каковы условия Саакашвили в тюрьме
Двухместная камера, телевизор и дополнительный матрас: каковы условия Саакашвили в тюрьме
В камере Саакашвили ведется видеонаблюдение, как и во всех других камерах, отметил Цхварашвили 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T15:56+0400
2021-10-18T16:05+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
тюрьма
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится в двухместной тюремной камере со всем необходимыми предметами быта, рассказал руководитель Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили.По его словам, у Саакашвили есть холодильник и телевизор. Что касается ажиотажа, вызванного якобы отсутствием матраса у заключенного, то по словам Цхварашвили, матрас изначально был в камере, но экс-президент попросил дополнительный.Также в камере каждого заключенного находятся камеры видеонаблюдения, что является обыденным делом в пенитенциарных учреждениях, отметил Цхварашвили. "Они (видеокамеры – ред.) расположены на видных локациях, так, чтобы их было видно... Это делается для безопасности и защиты заключенного", – сказал Цхварашвили.Он также отметил, что ежедневно один из сотрудников вместе с тюремным врачом предлагают Саакашвили пищу и говорят о вреде, который может нанести здоровью голодание.После того, как заключенный отказывается от приема пищи, оформляется специальный протокол.Михаил Саакашвили, который нелегально вернулся на родину, находится в заключении в руставской тюрьме, где отбывает приговор по двум уголовным делам. Сразу после своего ареста в Тбилиси он объявил голодовку.На сегодняшний день третьему президенту Грузии вынесены два окончательных приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, тюрьма, возвращение и арест саакашвили

Двухместная камера, телевизор и дополнительный матрас: каковы условия Саакашвили в тюрьме

15:56 18.10.2021 (обновлено: 16:05 18.10.2021)
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CC BY 2.0 / meesh / barring freedomТюремный коридор
Тюремный коридор - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
CC BY 2.0 / meesh / barring freedom
В камере Саакашвили ведется видеонаблюдение, как и во всех других камерах, отметил Цхварашвили
ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится в двухместной тюремной камере со всем необходимыми предметами быта, рассказал руководитель Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили.
По его словам, у Саакашвили есть холодильник и телевизор. Что касается ажиотажа, вызванного якобы отсутствием матраса у заключенного, то по словам Цхварашвили, матрас изначально был в камере, но экс-президент попросил дополнительный.

"После того, как заключенный обратился в администрацию тюрьмы и попросил дополнительный матрас, спустя несколько минут он у него был", – сказал Цхварашвили в эфире телекомпании "Имеди".

Также в камере каждого заключенного находятся камеры видеонаблюдения, что является обыденным делом в пенитенциарных учреждениях, отметил Цхварашвили.
"Они (видеокамеры – ред.) расположены на видных локациях, так, чтобы их было видно... Это делается для безопасности и защиты заключенного", – сказал Цхварашвили.
Он также отметил, что ежедневно один из сотрудников вместе с тюремным врачом предлагают Саакашвили пищу и говорят о вреде, который может нанести здоровью голодание.
После того, как заключенный отказывается от приема пищи, оформляется специальный протокол.
Правительственная администрация Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
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Михаил Саакашвили, который нелегально вернулся на родину, находится в заключении в руставской тюрьме, где отбывает приговор по двум уголовным делам. Сразу после своего ареста в Тбилиси он объявил голодовку.
На сегодняшний день третьему президенту Грузии вынесены два окончательных приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
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