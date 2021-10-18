https://sputnik-georgia.ru/20211018/dvukhmestnaya-kamera-televizor-i-dopolnitelnyy-matras-kakovy-usloviya-saakashvili-v-tyurme-260650874.html

Двухместная камера, телевизор и дополнительный матрас: каковы условия Саакашвили в тюрьме

Двухместная камера, телевизор и дополнительный матрас: каковы условия Саакашвили в тюрьме

В камере Саакашвили ведется видеонаблюдение, как и во всех других камерах, отметил Цхварашвили 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T15:56+0400

2021-10-18T15:56+0400

2021-10-18T16:05+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

тюрьма

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23903/06/239030658_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_54370e0e95a1ed6d8ab3ee545a51df17.jpg

ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится в двухместной тюремной камере со всем необходимыми предметами быта, рассказал руководитель Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили.По его словам, у Саакашвили есть холодильник и телевизор. Что касается ажиотажа, вызванного якобы отсутствием матраса у заключенного, то по словам Цхварашвили, матрас изначально был в камере, но экс-президент попросил дополнительный.Также в камере каждого заключенного находятся камеры видеонаблюдения, что является обыденным делом в пенитенциарных учреждениях, отметил Цхварашвили. "Они (видеокамеры – ред.) расположены на видных локациях, так, чтобы их было видно... Это делается для безопасности и защиты заключенного", – сказал Цхварашвили.Он также отметил, что ежедневно один из сотрудников вместе с тюремным врачом предлагают Саакашвили пищу и говорят о вреде, который может нанести здоровью голодание.После того, как заключенный отказывается от приема пищи, оформляется специальный протокол.Михаил Саакашвили, который нелегально вернулся на родину, находится в заключении в руставской тюрьме, где отбывает приговор по двум уголовным делам. Сразу после своего ареста в Тбилиси он объявил голодовку.На сегодняшний день третьему президенту Грузии вынесены два окончательных приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211018/na-aktsii-protesta-v-tbilisi-zaderzhali-dvukh-storonnikov-saakashvili-260648913.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, михаил саакашвили, тюрьма, возвращение и арест саакашвили