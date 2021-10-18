https://sputnik-georgia.ru/20211018/na-aktsii-protesta-v-tbilisi-zaderzhali-dvukh-storonnikov-saakashvili-260648913.html

На акции протеста в Тбилиси задержали двух сторонников Саакашвили

На акции протеста в Тбилиси задержали двух сторонников Саакашвили

Активисты пытались написать на площади перед зданием администрации правительства фразу "Свободу Мише!" 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T15:02+0400

2021-10-18T15:02+0400

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Грузинские полицейские задержали в центре Тбилиси двоих участников акции в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили, который находится в заключении, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий."Бледный и вялый" – в партии Саакашвили рассказали о состоянии экс-президента>>Стражи порядка арестовали члена движения "Для Грузии" Нику Нарсия, а также представителя движения "Измени" Ото Гургенидзе, когда они пытались написать на площади перед зданием администрации правительства фразу "Свободу Мише!"Акция была организована оппозиционной партией "Единое национальное движение", созданной Саакашвили. В настоящее время в здании администрации правительства Грузии проходит встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с министром обороны США Ллойдом Остином, который находится с официальным визитом в Тбилиси.Участники акции заявили журналистам, что хотят напомнить главе Пентагона о судьбе Саакашвили, продолжающего 18-й день голодовку в Руставской тюрьме.Михаил Саакашвили, который нелегально вернулся на родину, находится в заключении в руставской тюрьме, где отбывает приговор по двум уголовным делам. Сразу после своего ареста в Тбилиси он объявил голодовку.На сегодняшний день третьему президенту Грузии вынесены два окончательных приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, акция протеста, арест, возвращение и арест саакашвили