https://sputnik-georgia.ru/20211018/saakashvili-budet-zaschischat-esche-odin-advokat-260661163.html

Саакашвили будет защищать еще один адвокат

Саакашвили будет защищать еще один адвокат

Новый адвокат уже побывал сегодня в Руставской тюрьме №12, но не стал давать комментарии 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T19:58+0400

2021-10-18T19:58+0400

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политика

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. У третьего президента Грузии Михаила Саакашвили будет еще один адвокат - Каха Церетели.По информации телеканала "Мтавари архи", Церетели уже побывал сегодня в Руставской тюрьме №12, но не стал делать комментария перед СМИ.Церетели приступил к исполнению обязанностей адвоката по просьбе членов семьи Саакашвили.Адвокат Саакашвили рассчитывает на помилование экс-президента Грузии >>Таким образом, Саакашвили защищают шесть адвокатов - Ника Гварамия, Бека Басилая, Дмитрий Садзаглишвили, Георгий Чивиашвили, Георгий Гелхаури и Каха Церетели.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили