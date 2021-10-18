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https://sputnik-georgia.ru/20211018/saakashvili-budet-zaschischat-esche-odin-advokat-260661163.html
Саакашвили будет защищать еще один адвокат
Саакашвили будет защищать еще один адвокат
Новый адвокат уже побывал сегодня в Руставской тюрьме №12, но не стал давать комментарии 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T19:58+0400
2021-10-18T20:30+0400
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грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. У третьего президента Грузии Михаила Саакашвили будет еще один адвокат - Каха Церетели.По информации телеканала "Мтавари архи", Церетели уже побывал сегодня в Руставской тюрьме №12, но не стал делать комментария перед СМИ.Церетели приступил к исполнению обязанностей адвоката по просьбе членов семьи Саакашвили.Адвокат Саакашвили рассчитывает на помилование экс-президента Грузии &gt;&gt;Таким образом, Саакашвили защищают шесть адвокатов - Ника Гварамия, Бека Басилая, Дмитрий Садзаглишвили, Георгий Чивиашвили, Георгий Гелхаури и Каха Церетели.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили будет защищать еще один адвокат

19:58 18.10.2021 (обновлено: 20:30 18.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников Саакашвили у Руставской тюрьмы 4 октября 2021 года
Акция протеста сторонников Саакашвили у Руставской тюрьмы 4 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Новый адвокат уже побывал сегодня в Руставской тюрьме №12, но не стал давать комментарии
ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. У третьего президента Грузии Михаила Саакашвили будет еще один адвокат - Каха Церетели.
По информации телеканала "Мтавари архи", Церетели уже побывал сегодня в Руставской тюрьме №12, но не стал делать комментария перед СМИ.
Церетели приступил к исполнению обязанностей адвоката по просьбе членов семьи Саакашвили.
Адвокат Саакашвили рассчитывает на помилование экс-президента Грузии >>
Таким образом, Саакашвили защищают шесть адвокатов - Ника Гварамия, Бека Басилая, Дмитрий Садзаглишвили, Георгий Чивиашвили, Георгий Гелхаури и Каха Церетели.
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.
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