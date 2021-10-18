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Тбилисский тупик: жизнь в доме, который в любой момент может обвалиться
Тбилисский тупик: жизнь в доме, который в любой момент может обвалиться
Жители аварийного дома в старой части Тбилиси опасаются за свою жизнь, но и выселяться не спешат 18.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-18T19:02+0400
2021-10-18T19:44+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Трехэтажный дом на лице Армази в старой части Тбилиси рушится на глазах, минувшей ночью там обвалилась часть стены. В перекосившемся здании все еще живут люди, боятся, что, если съедут, никогда не дождутся альтернативного жилья.В районе Авлабари десятки старых домов. Многие аварийные здания уже разрушили и на их месте возвели жилые дома или гостиницы.С домом на лице Армази все намного сложнее - он имеет статус памятника культурного наследия. Это означает, что сносить его нельзя, а реставрация возможна только с разрешения службы архитектуры мэрии и связана она с большими расходами. Учитывая то, что в столице около 10 тысяч аварийных домов, это серьезная головная боль для городских властей."Дом XVIII века, он уже не подлежит реконструкции, его должны разрушить, а потом построить новый. Или хотя бы найти инвестора, однако это невозможно, пока дом имеет статус памятника культурного наследия. Тут бессильны и мэрия, и районная администрация", - сказал Куртанидзе.Родные Куртанидзе съехали еще в начале 2000-х, а он сам предпочел остаться."Никакого решения проблемы не предлагают, только съехать на съемную квартиру и оплачивать 300 лари (около 95 долларов), но я не хочу. К тому же я не уверен, что завтра-послезавтра они (местные власти - ред.) продолжат оплачивать жилье. Я никуда не пойду, пока мне не дадут другую квартиру или не обновят этот дом", - говорит Куртанидзе.Сегодня в аварийном доме живут три семьи, еще две накануне, после обрушения, районная администрация временно заселила в гостиницу. В результате случившегося никто не пострадал, обвал произошел в той части здания, в которой уже никто не живет. В прошлом в доме было 14 семей."Когда я заехала в этот дом, он уже был в таком состоянии (часть дома уже была повреждена – ред.). Я подумала, что раз на моей стороне дом цел, то ничего страшного. Теперь дом буквально перекосился. Теперь я боюсь, что и эта часть дома может обрушиться", - рассказала Магули, которая арендовала квартиру по договору об отступном 10 лет назад. У меня есть дом в деревне, и семья там, но съехать я не могу, боюсь, что потеряю деньги, которые должен вернуть мне владелец квартиры".Женщина, видя, что состояние дома сильно ухудшается, уже давно хотела съехать. Она обращалась к владельцу, чтобы тот вернул деньги, но денег у него пока нет.Магули также рассказала, что в доме нет газа, его отказались проводить из-за аварийного состояния здания. Зимой жителям приходятся греться электрической печкой, а готовить на газовых баллонах."У меня и печки нет, зимой греться не получается. Включать обогреватель я не могу, у меня нет возможности платить еще 50-60 лари (около 15-19 долларов) из своей пенсии", - сказала женщина.Несколько лет назад, помимо прочих проблем, у дома протекала крыша."Хорошо хоть несколько лет назад нам отремонтировали крышу, мэрия профинансировала 70%. До этого, когда были дожди, я отовсюду собирал тазики, чтобы поставить их на третьем этаже, иначе заливало весь дом", - рассказал еще один житель дома Аивенго Мачаидзе.Мачаидзе уже более 70 лет живет в аварийном доме с женой.Он также рассказал, что уже несколько лет идет разговор о том, что напротив его дома должна быть построена гостиница. Мачаидзе и его соседи опасаются, что масштабные строительные работы по соседству приведут к окончательному разрушению здания.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, тбилиси, аналитика, обзоры, общество, грузия

Тбилисский тупик: жизнь в доме, который в любой момент может обвалиться

19:02 18.10.2021 (обновлено: 19:44 18.10.2021)
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© photo: Sputnik / Natia KvartskhavaВ столице Грузии обрушилась часть жилого дома, который имеет статус памятника культурного наследия
В столице Грузии обрушилась часть жилого дома, который имеет статус памятника культурного наследия - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
© photo: Sputnik / Natia Kvartskhava
Натия Кварцхава - Sputnik Грузия
Натия Кварцхава
Все материалы
Жители аварийного дома в старой части Тбилиси опасаются за свою жизнь, но и выселяться не спешат
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Трехэтажный дом на лице Армази в старой части Тбилиси рушится на глазах, минувшей ночью там обвалилась часть стены. В перекосившемся здании все еще живут люди, боятся, что, если съедут, никогда не дождутся альтернативного жилья.

"Каково это жить в доме, каждый день думая о том, что что-то может обрушиться? Ладно я и этот двор, но тут рядом улица, церкви рядом, улица людная. Не дай Бог, что-то обрушится, люди могут пострадать", - сказал в беседе со Sputnik Грузия один из жильцов Леван Куртанидзе.

В районе Авлабари десятки старых домов. Многие аварийные здания уже разрушили и на их месте возвели жилые дома или гостиницы.
С домом на лице Армази все намного сложнее - он имеет статус памятника культурного наследия. Это означает, что сносить его нельзя, а реставрация возможна только с разрешения службы архитектуры мэрии и связана она с большими расходами. Учитывая то, что в столице около 10 тысяч аварийных домов, это серьезная головная боль для городских властей.
© photo: Sputnik / Natia KvartskhavaВ столице Грузии обрушилась часть жилого дома, который имеет статус памятника культурного наследия
В столице Грузии обрушилась часть жилого дома, который имеет статус памятника культурного наследия - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
В столице Грузии обрушилась часть жилого дома, который имеет статус памятника культурного наследия
© photo: Sputnik / Natia Kvartskhava
"Дом XVIII века, он уже не подлежит реконструкции, его должны разрушить, а потом построить новый. Или хотя бы найти инвестора, однако это невозможно, пока дом имеет статус памятника культурного наследия. Тут бессильны и мэрия, и районная администрация", - сказал Куртанидзе.
Родные Куртанидзе съехали еще в начале 2000-х, а он сам предпочел остаться.
"Никакого решения проблемы не предлагают, только съехать на съемную квартиру и оплачивать 300 лари (около 95 долларов), но я не хочу. К тому же я не уверен, что завтра-послезавтра они (местные власти - ред.) продолжат оплачивать жилье. Я никуда не пойду, пока мне не дадут другую квартиру или не обновят этот дом", - говорит Куртанидзе.
© photo: Sputnik / Natia KvartskhavaВ столице Грузии обрушилась часть жилого дома, который имеет статус памятника культурного наследия
В столице Грузии обрушилась часть жилого дома, который имеет статус памятника культурного наследия - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
В столице Грузии обрушилась часть жилого дома, который имеет статус памятника культурного наследия
© photo: Sputnik / Natia Kvartskhava
Сегодня в аварийном доме живут три семьи, еще две накануне, после обрушения, районная администрация временно заселила в гостиницу. В результате случившегося никто не пострадал, обвал произошел в той части здания, в которой уже никто не живет. В прошлом в доме было 14 семей.
"Когда я заехала в этот дом, он уже был в таком состоянии (часть дома уже была повреждена – ред.). Я подумала, что раз на моей стороне дом цел, то ничего страшного. Теперь дом буквально перекосился. Теперь я боюсь, что и эта часть дома может обрушиться", - рассказала Магули, которая арендовала квартиру по договору об отступном 10 лет назад. У меня есть дом в деревне, и семья там, но съехать я не могу, боюсь, что потеряю деньги, которые должен вернуть мне владелец квартиры".
© Natia KvartskhavaВ столице Грузии обрушилась часть жилого дома, который имеет статус памятника культурного наследия
В столице Грузии обрушилась часть жилого дома, который имеет статус памятника культурного наследия - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
В столице Грузии обрушилась часть жилого дома, который имеет статус памятника культурного наследия
© Natia Kvartskhava
Женщина, видя, что состояние дома сильно ухудшается, уже давно хотела съехать. Она обращалась к владельцу, чтобы тот вернул деньги, но денег у него пока нет.
Магули также рассказала, что в доме нет газа, его отказались проводить из-за аварийного состояния здания. Зимой жителям приходятся греться электрической печкой, а готовить на газовых баллонах.
© photo: Sputnik / Natia KvartskhavaВ столице Грузии обрушилась часть жилого дома, который имеет статус памятника культурного наследия
В столице Грузии обрушилась часть жилого дома, который имеет статус памятника культурного наследия - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
В столице Грузии обрушилась часть жилого дома, который имеет статус памятника культурного наследия
© photo: Sputnik / Natia Kvartskhava
"У меня и печки нет, зимой греться не получается. Включать обогреватель я не могу, у меня нет возможности платить еще 50-60 лари (около 15-19 долларов) из своей пенсии", - сказала женщина.
Несколько лет назад, помимо прочих проблем, у дома протекала крыша.
"Хорошо хоть несколько лет назад нам отремонтировали крышу, мэрия профинансировала 70%. До этого, когда были дожди, я отовсюду собирал тазики, чтобы поставить их на третьем этаже, иначе заливало весь дом", - рассказал еще один житель дома Аивенго Мачаидзе.
© photo: Sputnik / Natia KvartskhavaВ столице Грузии обрушилась часть жилого дома, который имеет статус памятника культурного наследия
В столице Грузии обрушилась часть жилого дома, который имеет статус памятника культурного наследия - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
В столице Грузии обрушилась часть жилого дома, который имеет статус памятника культурного наследия
© photo: Sputnik / Natia Kvartskhava
Мачаидзе уже более 70 лет живет в аварийном доме с женой.
Он также рассказал, что уже несколько лет идет разговор о том, что напротив его дома должна быть построена гостиница. Мачаидзе и его соседи опасаются, что масштабные строительные работы по соседству приведут к окончательному разрушению здания.

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