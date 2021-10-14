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https://sputnik-georgia.ru/20211014/dom-v-batumi-chast-kotorogo-obrushilas-budet-demontirovan-260543033.html
Дом в Батуми, часть которого обрушилась, будет демонтирован
Дом в Батуми, часть которого обрушилась, будет демонтирован
Эксперты проверили надежность и близлежащих от рухнувшего дома в Батуми зданий 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T14:39+0400
2021-10-14T14:50+0400
новости
грузия
обрушение жилого дома в батуми
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Дом в Батуми, часть которого обрушилась, подлежит демонтажу, заявил глава финансовой службы мэрии города Эднар Натаридзе.В Батуми 8 октября обрушилась часть пятиэтажного жилого дома с двухэтажной надстройкой. Под его обломками оказались 11 человек – выжили только двое, девять человек погибли, в том числе трое детей. По предварительной версии, причиной обрушения стал снос несущей стены и расширение подвала на первом этаже. В Тбилиси будут не укреплять аварийные дома, а строить на их месте новые&gt;&gt;"Корпус, один подъезд которого рухнул, подлежит полному демонтажу. Я уже знаком с заключением экспертизы. Будет выделено полмиллиона лари (145,7 тысячи долларов) для его демонтажа. Вопрос уже внесен в сакребуло... Демонтаж скоро начнется", – заявил Натаридзе.По его словам, произвести укрепительные работы практически невозможно.Помимо полмиллиона лари дополнительно будет выделено 45 тысяч лари (14,3 тысячи долларов) на проектные работы.Мэрия Батуми уже выделила 61 квартиру для пострадавших в результате обрушения дома на улице 26 Мая. Данный вопрос был утвержден на заседании городского сакребуло. Квартиры расположены на улицах Пиросмани, Шартава и Агмашенебели. День траура сегодня в Грузии - страна скорбит по жертвам трагедии в Батуми&gt;&gt;Пока не известно, согласятся ли пострадавшие переехать из центра города на периферию. По словам главы городской службы управления имуществом Давида Копинадзе, пока все в стадии переговоров. Параллельно с мэрией жилплощадь пострадавшим предложит и правительство Аджарии, рассматривается и финансовая компенсация."Конечно, будет учитываться площадь квартир, а также местоположение", – заявил Копинадзе.Что касается домов, находящихся рядом с рухнувшим зданием, первичный осмотр показал, что они не пострадали и устойчивы. Жилым домам на улице Клдиашвили и Мемеда Абашидзе ущерба не причинено, однако специалисты все равно проведут экспертизу, поскольку эти здания расположены в непосредственной близости с местом трагедии, отметили в мэрии Батуми.МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту обрушения дома №13 на улице 26 Мая в Батуми. Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия", что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. По делу задержаны три человека – владелец жилплощади и двое рабочих. Все трое на время следствия останутся в тюрьме.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, обрушение жилого дома в батуми

Дом в Батуми, часть которого обрушилась, будет демонтирован

14:39 14.10.2021 (обновлено: 14:50 14.10.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliНочная спасательная операция на месте обрушения жилого дома в Батуми 8 октября 2021 года
Ночная спасательная операция на месте обрушения жилого дома в Батуми 8 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Эксперты проверили надежность и близлежащих от рухнувшего дома в Батуми зданий
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Дом в Батуми, часть которого обрушилась, подлежит демонтажу, заявил глава финансовой службы мэрии города Эднар Натаридзе.
В Батуми 8 октября обрушилась часть пятиэтажного жилого дома с двухэтажной надстройкой. Под его обломками оказались 11 человек – выжили только двое, девять человек погибли, в том числе трое детей. По предварительной версии, причиной обрушения стал снос несущей стены и расширение подвала на первом этаже.
В Тбилиси будут не укреплять аварийные дома, а строить на их месте новые>>
"Корпус, один подъезд которого рухнул, подлежит полному демонтажу. Я уже знаком с заключением экспертизы. Будет выделено полмиллиона лари (145,7 тысячи долларов) для его демонтажа. Вопрос уже внесен в сакребуло... Демонтаж скоро начнется", – заявил Натаридзе.
По его словам, произвести укрепительные работы практически невозможно.
Помимо полмиллиона лари дополнительно будет выделено 45 тысяч лари (14,3 тысячи долларов) на проектные работы.
Мэрия Батуми уже выделила 61 квартиру для пострадавших в результате обрушения дома на улице 26 Мая. Данный вопрос был утвержден на заседании городского сакребуло. Квартиры расположены на улицах Пиросмани, Шартава и Агмашенебели.
День траура сегодня в Грузии - страна скорбит по жертвам трагедии в Батуми>>
Пока не известно, согласятся ли пострадавшие переехать из центра города на периферию. По словам главы городской службы управления имуществом Давида Копинадзе, пока все в стадии переговоров. Параллельно с мэрией жилплощадь пострадавшим предложит и правительство Аджарии, рассматривается и финансовая компенсация.
"Конечно, будет учитываться площадь квартир, а также местоположение", – заявил Копинадзе.
Что касается домов, находящихся рядом с рухнувшим зданием, первичный осмотр показал, что они не пострадали и устойчивы. Жилым домам на улице Клдиашвили и Мемеда Абашидзе ущерба не причинено, однако специалисты все равно проведут экспертизу, поскольку эти здания расположены в непосредственной близости с местом трагедии, отметили в мэрии Батуми.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту обрушения дома №13 на улице 26 Мая в Батуми. Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия", что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. По делу задержаны три человека – владелец жилплощади и двое рабочих. Все трое на время следствия останутся в тюрьме.

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