https://sputnik-georgia.ru/20211014/dom-v-batumi-chast-kotorogo-obrushilas-budet-demontirovan-260543033.html

Дом в Батуми, часть которого обрушилась, будет демонтирован

Дом в Батуми, часть которого обрушилась, будет демонтирован

Эксперты проверили надежность и близлежащих от рухнувшего дома в Батуми зданий 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T14:39+0400

2021-10-14T14:39+0400

2021-10-14T14:50+0400

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обрушение жилого дома в батуми

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Дом в Батуми, часть которого обрушилась, подлежит демонтажу, заявил глава финансовой службы мэрии города Эднар Натаридзе.В Батуми 8 октября обрушилась часть пятиэтажного жилого дома с двухэтажной надстройкой. Под его обломками оказались 11 человек – выжили только двое, девять человек погибли, в том числе трое детей. По предварительной версии, причиной обрушения стал снос несущей стены и расширение подвала на первом этаже. В Тбилиси будут не укреплять аварийные дома, а строить на их месте новые>>"Корпус, один подъезд которого рухнул, подлежит полному демонтажу. Я уже знаком с заключением экспертизы. Будет выделено полмиллиона лари (145,7 тысячи долларов) для его демонтажа. Вопрос уже внесен в сакребуло... Демонтаж скоро начнется", – заявил Натаридзе.По его словам, произвести укрепительные работы практически невозможно.Помимо полмиллиона лари дополнительно будет выделено 45 тысяч лари (14,3 тысячи долларов) на проектные работы.Мэрия Батуми уже выделила 61 квартиру для пострадавших в результате обрушения дома на улице 26 Мая. Данный вопрос был утвержден на заседании городского сакребуло. Квартиры расположены на улицах Пиросмани, Шартава и Агмашенебели. День траура сегодня в Грузии - страна скорбит по жертвам трагедии в Батуми>>Пока не известно, согласятся ли пострадавшие переехать из центра города на периферию. По словам главы городской службы управления имуществом Давида Копинадзе, пока все в стадии переговоров. Параллельно с мэрией жилплощадь пострадавшим предложит и правительство Аджарии, рассматривается и финансовая компенсация."Конечно, будет учитываться площадь квартир, а также местоположение", – заявил Копинадзе.Что касается домов, находящихся рядом с рухнувшим зданием, первичный осмотр показал, что они не пострадали и устойчивы. Жилым домам на улице Клдиашвили и Мемеда Абашидзе ущерба не причинено, однако специалисты все равно проведут экспертизу, поскольку эти здания расположены в непосредственной близости с местом трагедии, отметили в мэрии Батуми.МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту обрушения дома №13 на улице 26 Мая в Батуми. Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия", что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. По делу задержаны три человека – владелец жилплощади и двое рабочих. Все трое на время следствия останутся в тюрьме.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, обрушение жилого дома в батуми