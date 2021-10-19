Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211019/alisher-ustal-morgenshtern-zavershit-muzykalnuyu-kareru-260642971.html
"Алишер устал": Моргенштерн завершит музыкальную карьеру?
"Алишер устал": Моргенштерн завершит музыкальную карьеру?
Артист переосмыслил жизненные ценности и намерен взять паузу в творческой карьере, пишут СМИ 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T07:18+0400
2021-10-19T07:18+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
дилара зинатуллина
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/1c/252144054_0:302:1912:1377_1920x0_80_0_0_05f63102950aa8c8a2cbed376e7ea4ab.jpg
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн все больше времени стал уделять своей новоиспеченной семье и все меньше - музыкальной карьере. Об этом со ссылкой на инсайдера пишет Журнал OK!В последний день лета 2021 года звезда хип-хопа женился на своей давней подруге Диларе Зинатуллиной и уже неоднократно заявлял, что хочет стать многодетным отцом. Новыми песнями Моргенштерн не радовал поклонников уже несколько месяцев. Как выяснилось, на то есть серьезные причины. Музыкант, по словам инсайдера, переосмыслил жизненные приоритеты и ценности, и намерен взять паузу в творческой карьере. Моргенштерн - разносторонний артист. Кроме музыки у Алишера есть и другие источники дохода. Рэпер давно и успешно занимается ресторанным бизнесом, он владелец KAIF Provenance. А осенью 2021 года в самом центре российской столицы звезда открыл собственную бургерную KAIF Burger. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/1c/252144054_0:328:1398:1377_1920x0_80_0_0_9b0c54e96fc8d6492dc712e514a062e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес

"Алишер устал": Моргенштерн завершит музыкальную карьеру?

07:18 19.10.2021
122
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Артист переосмыслил жизненные ценности и намерен взять паузу в творческой карьере, пишут СМИ
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн все больше времени стал уделять своей новоиспеченной семье и все меньше - музыкальной карьере. Об этом со ссылкой на инсайдера пишет Журнал OK!
В последний день лета 2021 года звезда хип-хопа женился на своей давней подруге Диларе Зинатуллиной и уже неоднократно заявлял, что хочет стать многодетным отцом.
© Instagram / influesiiCвадьба Моргенштерна и Дилары
Cвадьба Моргенштерна и Дилары - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2021
Cвадьба Моргенштерна и Дилары
© Instagram / influesii
Новыми песнями Моргенштерн не радовал поклонников уже несколько месяцев. Как выяснилось, на то есть серьезные причины. Музыкант, по словам инсайдера, переосмыслил жизненные приоритеты и ценности, и намерен взять паузу в творческой карьере.

"Алишер устал от шоу-бизнеса и хочет посвятить себя семье. Он разочаровался в друзьях и сейчас вообще находится в депрессии, он хочет сделать перерыв и уйти из шоу-бизнеса на несколько лет", - рассказал источник.

Моргенштерн - разносторонний артист. Кроме музыки у Алишера есть и другие источники дохода. Рэпер давно и успешно занимается ресторанным бизнесом, он владелец KAIF Provenance. А осенью 2021 года в самом центре российской столицы звезда открыл собственную бургерную KAIF Burger.
Читайте также:
"Я не хороший парень" - Моргенштерн резко высказался о российских СМИ
"Думала, что сын станет великим шахматистом" – мать Моргенштерна о рэпере
"Русский ниндзя": Моргенштерн станет ведущим экстремального шоу
Моргенштерн подарил больному раком мальчику Cadillac
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:52Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 739
10:43Убийство россиянки в Тбилиси: задержан третий подозреваемый
10:26Мощное землетрясение произошло на востоке Средиземного моря
10:12Как удалить личное фото из чужих соцсетей? Ответ специалиста
09:36"Шахтер" Донецк - "Реал" Мадрид: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА
09:20Курс лари на вторник – 3,1344 GEL/$1
09:01Больше всего туристов в Грузии было из России - новая статистика
08:42Нуждается ли Саакашвили в госпитализации, решит консилиум врачей
08:26Латвия вводит локдаун: в стране будет действовать комендантский час
08:02Грузинские дизайнеры представлены на шоурумах в Париже, Милане, Шанхае, Лондоне, Сингапуре
07:32Специалисты бьют тревогу – клиники в Грузии переполнены
07:01Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
00:37Парламент Грузии завершил рассмотрения первоначальной версии бюджета на 2022 год
ВчераГрузинские "игры престолов": упоение властью и ее последствия
ВчераСанкт-Петербург переходит на удаленку в начале ноября
ВчераГлава Пентагона назвал Грузию "критически важным регионом для США"
ВчераСборная Грузии по футзалу узнала соперников по чемпионату Европы
Вчера"Деньги понадобятся" - эксперт о сокращении Грузией расходов на борьбу с пандемией
ВчераПочему в Грузии растет цена на бензин: глава Минэкономики назвала причины
ВчераПеревозившая пять тонн кокаина яхта задержана в Атлантическом океане