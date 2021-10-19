https://sputnik-georgia.ru/20211019/alisher-ustal-morgenshtern-zavershit-muzykalnuyu-kareru-260642971.html

"Алишер устал": Моргенштерн завершит музыкальную карьеру?

"Алишер устал": Моргенштерн завершит музыкальную карьеру?

Артист переосмыслил жизненные ценности и намерен взять паузу в творческой карьере, пишут СМИ 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T07:18+0400

2021-10-19T07:18+0400

2021-10-19T07:18+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

моргенштерн

дилара зинатуллина

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн все больше времени стал уделять своей новоиспеченной семье и все меньше - музыкальной карьере. Об этом со ссылкой на инсайдера пишет Журнал OK!В последний день лета 2021 года звезда хип-хопа женился на своей давней подруге Диларе Зинатуллиной и уже неоднократно заявлял, что хочет стать многодетным отцом. Новыми песнями Моргенштерн не радовал поклонников уже несколько месяцев. Как выяснилось, на то есть серьезные причины. Музыкант, по словам инсайдера, переосмыслил жизненные приоритеты и ценности, и намерен взять паузу в творческой карьере. Моргенштерн - разносторонний артист. Кроме музыки у Алишера есть и другие источники дохода. Рэпер давно и успешно занимается ресторанным бизнесом, он владелец KAIF Provenance. А осенью 2021 года в самом центре российской столицы звезда открыл собственную бургерную KAIF Burger. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес