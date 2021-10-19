Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
"Алишер устал": Моргенштерн завершит музыкальную карьеру?
122
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Артист переосмыслил жизненные ценности и намерен взять паузу в творческой карьере, пишут СМИ
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн все больше времени стал уделять своей новоиспеченной семье и все меньше - музыкальной карьере. Об этом со ссылкой на инсайдера пишет Журнал OK!
В последний день лета 2021 года звезда хип-хопа женился на своей давней подруге Диларе Зинатуллиной и уже неоднократно заявлял, что хочет стать многодетным отцом.
Cвадьба Моргенштерна и Дилары
Новыми песнями Моргенштерн не радовал поклонников уже несколько месяцев. Как выяснилось, на то есть серьезные причины. Музыкант, по словам инсайдера, переосмыслил жизненные приоритеты и ценности, и намерен взять паузу в творческой карьере.
"Алишер устал от шоу-бизнеса и хочет посвятить себя семье. Он разочаровался в друзьях и сейчас вообще находится в депрессии, он хочет сделать перерыв и уйти из шоу-бизнеса на несколько лет", - рассказал источник.
Моргенштерн - разносторонний артист. Кроме музыки у Алишера есть и другие источники дохода. Рэпер давно и успешно занимается ресторанным бизнесом, он владелец KAIF Provenance. А осенью 2021 года в самом центре российской столицы звезда открыл собственную бургерную KAIF Burger.
Читайте также:
"Я не хороший парень" - Моргенштерн резко высказался о российских СМИ
"Думала, что сын станет великим шахматистом" – мать Моргенштерна о рэпере
"Русский ниндзя": Моргенштерн станет ведущим экстремального шоу
Моргенштерн подарил больному раком мальчику Cadillac
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.