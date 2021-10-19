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Глава МИД Грузии: тема Саакашвили не рассматривается на встречах с представителями ЕС
Глава МИД Грузии: тема Саакашвили не рассматривается на встречах с представителями ЕС
Мнение есть у отдельных представителей стран, исходя из личных отношений с Саакашвили, но это не влияет на общую картину, заявил министр 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T23:47+0400
2021-10-19T23:47+0400
2021-10-20T00:25+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Ни на одной встрече на высоком уровне вопрос заключения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не поднимался, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси и с тех пор находится в Руставской тюрьме, где отбывает наказание по двум приговорам.Минюст Грузии учтет рекомендации врачей по госпитализации Саакашвили >>"После того, как бывший президент был задержан и отбывает наказание в грузинской тюрьме, у нас было много встреч с европейскими коллегами, я сам вернулся недавно из Европы, у меня были встрече в стране - председателе ЕС, вчера в Грузию прибыл министр иностранных дел одной из европейский стран, также я присутствовал при встрече премьер-министра с секретарем обороны США и с представителем НАТО. Мы нигде не обсуждали бывшего президента и о том, что он отбывает наказание по преступлениям. Это не было темой разговора", - сказал Залкалиани.При этом он отметил, что мнение есть у отдельных представителей стран ЕС, исходя из личных отношений с Саакашвили, но это не влияет на общую картину и отношения между государствами.Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, экономика, новости, михаил саакашвили, давид залкалиани, возвращение и арест саакашвили
Глава МИД Грузии: тема Саакашвили не рассматривается на встречах с представителями ЕС
23:47 19.10.2021 (обновлено: 00:25 20.10.2021)
Мнение есть у отдельных представителей стран, исходя из личных отношений с Саакашвили, но это не влияет на общую картину, заявил министр
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Ни на одной встрече на высоком уровне вопрос заключения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не поднимался, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси и с тех пор находится в Руставской тюрьме, где отбывает наказание по двум приговорам.
"После того, как бывший президент был задержан и отбывает наказание в грузинской тюрьме, у нас было много встреч с европейскими коллегами, я сам вернулся недавно из Европы, у меня были встрече в стране - председателе ЕС, вчера в Грузию прибыл министр иностранных дел одной из европейский стран, также я присутствовал при встрече премьер-министра с секретарем обороны США и с представителем НАТО. Мы нигде не обсуждали бывшего президента и о том, что он отбывает наказание по преступлениям. Это не было темой разговора", - сказал Залкалиани.
При этом он отметил, что мнение есть у отдельных представителей стран ЕС, исходя из личных отношений с Саакашвили, но это не влияет на общую картину и отношения между государствами.
"Все понимают, что Грузия – суверенная страна, у которой есть свои институты и все уважают наши институты. Михаилу Саакашвили вынес приговор суд. Он осужденный по конкретным делам и отбывает наказание по приговору грузинского суда", - сказал Залкалиани.
Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.
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