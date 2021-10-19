https://sputnik-georgia.ru/20211019/glava-mid-gruzii-tema-saakashvili-ne-rassmatrivaetsya-na-vstrechakh-s-predstavitelyami-es-261311752.html

Глава МИД Грузии: тема Саакашвили не рассматривается на встречах с представителями ЕС

Глава МИД Грузии: тема Саакашвили не рассматривается на встречах с представителями ЕС

Мнение есть у отдельных представителей стран, исходя из личных отношений с Саакашвили, но это не влияет на общую картину, заявил министр 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T23:47+0400

2021-10-19T23:47+0400

2021-10-20T00:25+0400

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михаил саакашвили

давид залкалиани

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Ни на одной встрече на высоком уровне вопрос заключения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не поднимался, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси и с тех пор находится в Руставской тюрьме, где отбывает наказание по двум приговорам.Минюст Грузии учтет рекомендации врачей по госпитализации Саакашвили >>"После того, как бывший президент был задержан и отбывает наказание в грузинской тюрьме, у нас было много встреч с европейскими коллегами, я сам вернулся недавно из Европы, у меня были встрече в стране - председателе ЕС, вчера в Грузию прибыл министр иностранных дел одной из европейский стран, также я присутствовал при встрече премьер-министра с секретарем обороны США и с представителем НАТО. Мы нигде не обсуждали бывшего президента и о том, что он отбывает наказание по преступлениям. Это не было темой разговора", - сказал Залкалиани.При этом он отметил, что мнение есть у отдельных представителей стран ЕС, исходя из личных отношений с Саакашвили, но это не влияет на общую картину и отношения между государствами.Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, экономика, новости, михаил саакашвили, давид залкалиани, возвращение и арест саакашвили