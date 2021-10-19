https://sputnik-georgia.ru/20211019/minyust-gruzii-uchtet-rekomendatsii-vrachey-po-gospitalizatsii-saakashvili-261311101.html

Минюст Грузии учтет рекомендации врачей по госпитализации Саакашвили

Минюст Грузии учтет рекомендации врачей по госпитализации Саакашвили

Согласно законодательству, отказывающемуся от медицинской помощи заключенному нельзя оказывать ее, пока он в сознании и может озвучить свою волю, заявила... 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T23:25+0400

2021-10-19T23:25+0400

2021-10-19T23:46+0400

политика

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грузия

михаил саакашвили

министерство юстиции грузии

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Министерство юстиции учтет рекомендации врачей с согласия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил глава ведомства Рати Брегадзе.Консилиум врачей Минздрава Грузии во вторник выступил с рекомендацией госпитализировать заключенного экс-президента Михаила СаакашвилиПри этом, он отметил, что главной задачей ведомства является обеспечение стабильного состояния здоровья Саакашвили."Целью министерства юстиции является доступная обществу полная и достоверная информация о правовом положении заключенного и в то же время обеспечение стабильного состояния здоровья Саакашвили", - сказал Брегадзе.Врачи рекомендуют отправить Саакашвили в больницу >>В то же время Народный защитник Грузии Нино Ломджария пояснила, что госпитализация Сакашвили невозможна без его согласия.При этом она подчеркнула, что, согласно законодательству, отказывающемуся от медицинской помощи заключенному нельзя оказывать ее, пока он в сознании и может озвучить свою волю, однако в случае ухудшения состояния до угрожающего жизни, врачи обязаны будут ему помочь.При этом Ломджария выразила надежду, что экс-президент Грузии все же согласится на госпитализацию.Консилиум из шести врачей вместе с личным врачом экс-президента во вторник навестил его и взял все необходимые анализы. Саакашвили голодает уже 19-й день и не собирается прекращать голодовку.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, министерство юстиции грузии, возвращение и арест саакашвили