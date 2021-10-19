https://sputnik-georgia.ru/20211019/minyust-gruzii-uchtet-rekomendatsii-vrachey-po-gospitalizatsii-saakashvili-261311101.html
Минюст Грузии учтет рекомендации врачей по госпитализации Саакашвили
Минюст Грузии учтет рекомендации врачей по госпитализации Саакашвили
Согласно законодательству, отказывающемуся от медицинской помощи заключенному нельзя оказывать ее, пока он в сознании и может озвучить свою волю, заявила... 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T23:25+0400
2021-10-19T23:25+0400
2021-10-19T23:46+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
министерство юстиции грузии
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/81/234098145_0:11:1501:855_1920x0_80_0_0_4694dd03f8286ac8c0769a03190cb3b7.jpg
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Министерство юстиции учтет рекомендации врачей с согласия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил глава ведомства Рати Брегадзе.Консилиум врачей Минздрава Грузии во вторник выступил с рекомендацией госпитализировать заключенного экс-президента Михаила СаакашвилиПри этом, он отметил, что главной задачей ведомства является обеспечение стабильного состояния здоровья Саакашвили."Целью министерства юстиции является доступная обществу полная и достоверная информация о правовом положении заключенного и в то же время обеспечение стабильного состояния здоровья Саакашвили", - сказал Брегадзе.Врачи рекомендуют отправить Саакашвили в больницу >>В то же время Народный защитник Грузии Нино Ломджария пояснила, что госпитализация Сакашвили невозможна без его согласия.При этом она подчеркнула, что, согласно законодательству, отказывающемуся от медицинской помощи заключенному нельзя оказывать ее, пока он в сознании и может озвучить свою волю, однако в случае ухудшения состояния до угрожающего жизни, врачи обязаны будут ему помочь.При этом Ломджария выразила надежду, что экс-президент Грузии все же согласится на госпитализацию.Консилиум из шести врачей вместе с личным врачом экс-президента во вторник навестил его и взял все необходимые анализы. Саакашвили голодает уже 19-й день и не собирается прекращать голодовку.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/81/234098145_23:0:1356:1000_1920x0_80_0_0_bf515e6f4ad1e2be957cf6f65d4acf1c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, министерство юстиции грузии, возвращение и арест саакашвили
Минюст Грузии учтет рекомендации врачей по госпитализации Саакашвили
23:25 19.10.2021 (обновлено: 23:46 19.10.2021)
Согласно законодательству, отказывающемуся от медицинской помощи заключенному нельзя оказывать ее, пока он в сознании и может озвучить свою волю, заявила омбудсмен
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Министерство юстиции учтет рекомендации врачей с согласия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил глава ведомства Рати Брегадзе.
Консилиум врачей Минздрава Грузии во вторник выступил с рекомендацией госпитализировать заключенного экс-президента Михаила Саакашвили
"Мы получили определенные рекомендации, которые в случае согласия пациента полностью будут выполнены", - сказал Брегадзе.
При этом, он отметил, что главной задачей ведомства является обеспечение стабильного состояния здоровья Саакашвили.
"Целью министерства юстиции является доступная обществу полная и достоверная информация о правовом положении заключенного и в то же время обеспечение стабильного состояния здоровья Саакашвили", - сказал Брегадзе.
В то же время Народный защитник Грузии Нино Ломджария пояснила, что госпитализация Сакашвили невозможна без его согласия.
"Врачи в качестве превентивной меры рекомендуют его госпитализацию. Но Саакашвили не давал согласия на это, и, соответственно, мы должны позаботиться о том, чтобы до его согласия на месте был мобилизован медицинский персонал для оказания своевременной помощи, если состояние ухудшится", - отметила Ломджария.
При этом она подчеркнула, что, согласно законодательству, отказывающемуся от медицинской помощи заключенному нельзя оказывать ее, пока он в сознании и может озвучить свою волю, однако в случае ухудшения состояния до угрожающего жизни, врачи обязаны будут ему помочь.
При этом Ломджария выразила надежду, что экс-президент Грузии все же согласится на госпитализацию.
Консилиум из шести врачей вместе с личным врачом экс-президента во вторник навестил его и взял все необходимые анализы. Саакашвили голодает уже 19-й день и не собирается прекращать голодовку.
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя - политзаключенным, а обвинения сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.
Премьер Грузии выдвинул против Саакашвили шокирующее обвинение
Суд Тбилиси рассмотрит дело владельца квартиры
, где скрывался Саакашвили
Отбудет срок и пусть едет, куда хочет - премьер-министр Грузии о Саакашвили
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.