https://sputnik-georgia.ru/20211019/kiev-popytaetsya-vernut-saakashvili-na-ukrainu-vsemi-pravovymi-sposobami-261306641.html

Киев попытается вернуть Саакашвили на Украину "всеми правовыми способами"

Киев попытается вернуть Саакашвили на Украину "всеми правовыми способами"

Саакашвили имеет украинское гражданство и возглавляет исполнительный комитет национального совета реформ Украины 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T20:36+0400

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грузия

украина

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Власти Украины будут всеми правовыми способами пытаться вернуть в страну экс-президента Грузии, украинского гражданина Михаила Саакашвили. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью изданию "Украинская правда"."Подтверждаю на 100 процентов" – премьер Грузии исключил экстрадицию Саакашвили на Украину>>Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Он имеет украинское гражданство и возглавляет исполнительный комитет национального совета реформ Украины. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично будет заниматься возвращением Саакашвили.На прошлой неделе в офисе генерального прокурора Украины сообщили, что ведомство еще не обращалось к компетентным органам Грузии с запросом о выдаче Киеву Саакашвили. Саакашвили, который нелегально вернулся на родину в конце сентября, в Грузии проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.Сам Саакашвили считает себя политзаключенным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, украина, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили