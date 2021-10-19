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Киев попытается вернуть Саакашвили на Украину "всеми правовыми способами"
Киев попытается вернуть Саакашвили на Украину "всеми правовыми способами"
Саакашвили имеет украинское гражданство и возглавляет исполнительный комитет национального совета реформ Украины 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T20:36+0400
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грузия
украина
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Власти Украины будут всеми правовыми способами пытаться вернуть в страну экс-президента Грузии, украинского гражданина Михаила Саакашвили. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью изданию "Украинская правда"."Подтверждаю на 100 процентов" – премьер Грузии исключил экстрадицию Саакашвили на Украину&gt;&gt;Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Он имеет украинское гражданство и возглавляет исполнительный комитет национального совета реформ Украины. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично будет заниматься возвращением Саакашвили.На прошлой неделе в офисе генерального прокурора Украины сообщили, что ведомство еще не обращалось к компетентным органам Грузии с запросом о выдаче Киеву Саакашвили. Саакашвили, который нелегально вернулся на родину в конце сентября, в Грузии проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.Сам Саакашвили считает себя политзаключенным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, украина, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Киев попытается вернуть Саакашвили на Украину "всеми правовыми способами"

20:36 19.10.2021
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© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili"Свободу Саакашвили" - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября
Свободу Саакашвили - акция протеста оппозиции и ЕНД на площади Свободы 14 октября - Sputnik Грузия, 1920, 19.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Саакашвили имеет украинское гражданство и возглавляет исполнительный комитет национального совета реформ Украины
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Власти Украины будут всеми правовыми способами пытаться вернуть в страну экс-президента Грузии, украинского гражданина Михаила Саакашвили. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью изданию "Украинская правда".
"Подтверждаю на 100 процентов" – премьер Грузии исключил экстрадицию Саакашвили на Украину>>
Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Он имеет украинское гражданство и возглавляет исполнительный комитет национального совета реформ Украины. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично будет заниматься возвращением Саакашвили.

"Мы-то будем стараться, а дадут ли нам - это вопрос. Он не только гражданин Украины... Власти Грузии уже неоднократно говорили, что они нам его не отдадут... Будем пробовать все юридические механизмы, чтобы это урегулировать", - сказал глава Минюста.

На прошлой неделе в офисе генерального прокурора Украины сообщили, что ведомство еще не обращалось к компетентным органам Грузии с запросом о выдаче Киеву Саакашвили.
Саакашвили, который нелегально вернулся на родину в конце сентября, в Грузии проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.
Сам Саакашвили считает себя политзаключенным.
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