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Оголенное плечо и "опасная" юбка: Джоли вышла в свет в романтичном наряде
Оголенное плечо и "опасная" юбка: Джоли вышла в свет в романтичном наряде
Уличные фотографы подловили звезду во время автограф-сессии с фанатами, которая была посвящена выходу ее новой книге 14.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-14T16:06+0400
2021-10-14T16:06+0400
2021-10-14T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли совершила новый выход в свет: звезда отправилась на автограф-сессию в очень романтичном наряде. В последние недели Джоли все чаще и чаще привлекает внимание к своей персоне. На днях репортеры подловили ее в компании экс-супруга Джонни Ли Миллера, а вчера актриса снова мелькнула на публике. И хотя в этот раз Анджелина была одна, выглядела она эффектно. Джоли приехала на автограф-сессию с фанатами, посвященную выходу ее книги "Знай свои права и отстаивай их", написанной вместе с юристом Джеральдин Ван Бурен. Актриса с удовольствием фотографировалась с присутствующими и раздавала подписи направо и налево. Для выхода в свет Джоли выбрала серый свитер с оголенным плечом, а также молочную юбку-миди. Свой наряд она завершила нюдовыми лодочками и сумкой. В сети тут же начали обсуждать лук звезды. "Превзошла себя"; "Очень элегантно"; "Ничего себе юбка, опасно"; "Светлые оттенки ей очень идут"; "Хватит ходить в черном"; "Самая стильная актриса", - пишут пользователи Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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анджелина джоли, зарубежные звезды
Оголенное плечо и "опасная" юбка: Джоли вышла в свет в романтичном наряде
Уличные фотографы подловили звезду во время автограф-сессии с фанатами, которая была посвящена выходу ее новой книге
ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли совершила новый выход в свет: звезда отправилась на автограф-сессию в очень романтичном наряде.
В последние недели Джоли все чаще и чаще привлекает внимание к своей персоне. На днях репортеры подловили ее в компании экс-супруга Джонни Ли Миллера, а вчера актриса снова мелькнула на публике. И хотя в этот раз Анджелина была одна, выглядела она эффектно.
Джоли приехала на автограф-сессию с фанатами, посвященную выходу ее книги "Знай свои права и отстаивай их", написанной вместе с юристом Джеральдин Ван Бурен. Актриса с удовольствием фотографировалась с присутствующими и раздавала подписи направо и налево.
Для выхода в свет Джоли выбрала серый свитер с оголенным плечом, а также молочную юбку-миди. Свой наряд она завершила нюдовыми лодочками и сумкой. В сети тут же начали обсуждать лук звезды.
"Превзошла себя"; "Очень элегантно"; "Ничего себе юбка, опасно"; "Светлые оттенки ей очень идут"; "Хватит ходить в черном"; "Самая стильная актриса", - пишут пользователи Сети.
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