https://sputnik-georgia.ru/20211014/ogolennoe-plecho-i-opasnaya-yubka-dzholi-vyshla-v-svet-v-romantichnom-naryade--260544405.html

Оголенное плечо и "опасная" юбка: Джоли вышла в свет в романтичном наряде

Оголенное плечо и "опасная" юбка: Джоли вышла в свет в романтичном наряде

Уличные фотографы подловили звезду во время автограф-сессии с фанатами, которая была посвящена выходу ее новой книге 14.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-14T16:06+0400

2021-10-14T16:06+0400

2021-10-14T16:06+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

анджелина джоли

зарубежные звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/06/259356173_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_46d2ad79323bd377350ca1f11755bad3.jpg

ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли совершила новый выход в свет: звезда отправилась на автограф-сессию в очень романтичном наряде. В последние недели Джоли все чаще и чаще привлекает внимание к своей персоне. На днях репортеры подловили ее в компании экс-супруга Джонни Ли Миллера, а вчера актриса снова мелькнула на публике. И хотя в этот раз Анджелина была одна, выглядела она эффектно. Джоли приехала на автограф-сессию с фанатами, посвященную выходу ее книги "Знай свои права и отстаивай их", написанной вместе с юристом Джеральдин Ван Бурен. Актриса с удовольствием фотографировалась с присутствующими и раздавала подписи направо и налево. Для выхода в свет Джоли выбрала серый свитер с оголенным плечом, а также молочную юбку-миди. Свой наряд она завершила нюдовыми лодочками и сумкой. В сети тут же начали обсуждать лук звезды. "Превзошла себя"; "Очень элегантно"; "Ничего себе юбка, опасно"; "Светлые оттенки ей очень идут"; "Хватит ходить в черном"; "Самая стильная актриса", - пишут пользователи Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

анджелина джоли, зарубежные звезды