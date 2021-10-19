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Премьер Грузии ответил на письмо "мудрых европарламентариев" о Саакашвили
Премьер Грузии ответил на письмо "мудрых европарламентариев" о Саакашвили
Судебный процесс над Саакашвили был абсолютно прозрачным, и это должно быть ясно всем, подчеркнул премьер 19.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-19T14:04+0400
2021-10-19T14:04+0400
2021-10-19T14:20+0400
новости
михаил саакашвили
грузия - ес
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 19 окт – Sputnik. Никто не сможет помешать исполнению закона в Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, комментируя письмо зарубежных политиков относительно ареста экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Более 70 политиков разных стран, в том европарламентарии, обратились к президенту Евросовета Шарлю Мишелю, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, спикеру Европарламента Давиду-Марие Сассоли с открытым письмом, в котором говориться, что Саакашвили должен выйти на свободу, и находиться на свободе "до тех пор, пока он не предстанет перед справедливым судом".Открытое письмо в адрес руководства ЕС подписали несколько бывших высокопоставленных должностных лиц периода президентства Саакашвили.Чтобы европарламентарии не говорили, судебный процесс над Саакашвили был абсолютно прозрачным, отметил премьер. "Для меня не имеет никакого значения, кто что скажет из европарламентариев, потому что для нас важно, что скажет народ. Саакашвили предстал перед правосудием. Он совершил множество преступлений. Это установлено прокуратурой, следствием и всеми инстанциями суда. Соответственно, никто не может помещать исполнению правосудия", – заявил Гарибашвили.Арест СаакашвилиСаакашвили, который нелегально вернулся на родину, находится в заключении в руставской тюрьме №12, где отбывает приговор по двум уголовным делам. Сразу после своего ареста в Тбилиси он объявил голодовку.На сегодняшний день третьему президенту Грузии вынесены два окончательных приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес – сфальсифицированными.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, михаил саакашвили, грузия - ес, возвращение и арест саакашвили
Премьер Грузии ответил на письмо "мудрых европарламентариев" о Саакашвили
14:04 19.10.2021 (обновлено: 14:20 19.10.2021)
Судебный процесс над Саакашвили был абсолютно прозрачным, и это должно быть ясно всем, подчеркнул премьер
ТБИЛИСИ, 19 окт – Sputnik. Никто не сможет помешать исполнению закона в Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, комментируя письмо зарубежных политиков относительно ареста экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Более 70 политиков разных стран, в том европарламентарии, обратились к президенту Евросовета Шарлю Мишелю, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, спикеру Европарламента Давиду-Марие Сассоли с открытым письмом, в котором говориться, что Саакашвили должен выйти на свободу, и находиться на свободе "до тех пор, пока он не предстанет перед справедливым судом".
"Ведутся постоянные спекуляции в связи с тем, что какой-то европарламентарий выходит с мудрым лицом и дает нам мудрые советы… Между прочим, в этом списке мы обнаружили много грузинских фамилий. С каких пор грузины стали европарламентариям – я не знаю. Но во всяком случае я хочу сказать одно: никто не может воспрепятствовать исполнению закона в нашей стране", – сказал Гарибашвили журналистам.
Открытое письмо в адрес руководства ЕС подписали несколько бывших высокопоставленных должностных лиц периода президентства Саакашвили.
Чтобы европарламентарии не говорили, судебный процесс над Саакашвили был абсолютно прозрачным, отметил премьер.
"Для меня не имеет никакого значения, кто что скажет из европарламентариев, потому что для нас важно, что скажет народ. Саакашвили предстал перед правосудием. Он совершил множество преступлений. Это установлено прокуратурой, следствием и всеми инстанциями суда. Соответственно, никто не может помещать исполнению правосудия", – заявил Гарибашвили.
Арест Саакашвили
Саакашвили, который нелегально вернулся на родину, находится в заключении в руставской тюрьме №12, где отбывает приговор по двум уголовным делам. Сразу после своего ареста в Тбилиси он объявил голодовку.
На сегодняшний день третьему президенту Грузии вынесены два окончательных приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес – сфальсифицированными.
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