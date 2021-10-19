https://sputnik-georgia.ru/20211019/premer-gruzii-otvetil-na-pismo-mudrykh-evroparlamentariev-o-saakashvili-260682760.html

Премьер Грузии ответил на письмо "мудрых европарламентариев" о Саакашвили

Премьер Грузии ответил на письмо "мудрых европарламентариев" о Саакашвили

Судебный процесс над Саакашвили был абсолютно прозрачным, и это должно быть ясно всем, подчеркнул премьер 19.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-19T14:04+0400

2021-10-19T14:04+0400

2021-10-19T14:20+0400

новости

михаил саакашвили

грузия - ес

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1a/251837027_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_813aff726f5c6eb662bc012bbef229f6.jpg

ТБИЛИСИ, 19 окт – Sputnik. Никто не сможет помешать исполнению закона в Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, комментируя письмо зарубежных политиков относительно ареста экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Более 70 политиков разных стран, в том европарламентарии, обратились к президенту Евросовета Шарлю Мишелю, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, спикеру Европарламента Давиду-Марие Сассоли с открытым письмом, в котором говориться, что Саакашвили должен выйти на свободу, и находиться на свободе "до тех пор, пока он не предстанет перед справедливым судом".Открытое письмо в адрес руководства ЕС подписали несколько бывших высокопоставленных должностных лиц периода президентства Саакашвили.Чтобы европарламентарии не говорили, судебный процесс над Саакашвили был абсолютно прозрачным, отметил премьер. "Для меня не имеет никакого значения, кто что скажет из европарламентариев, потому что для нас важно, что скажет народ. Саакашвили предстал перед правосудием. Он совершил множество преступлений. Это установлено прокуратурой, следствием и всеми инстанциями суда. Соответственно, никто не может помещать исполнению правосудия", – заявил Гарибашвили.Арест СаакашвилиСаакашвили, который нелегально вернулся на родину, находится в заключении в руставской тюрьме №12, где отбывает приговор по двум уголовным делам. Сразу после своего ареста в Тбилиси он объявил голодовку.На сегодняшний день третьему президенту Грузии вынесены два окончательных приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября.Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес – сфальсифицированными.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211019/premer-gruzii-prizval-odnopartiytsev-ne-govorit-o-saakashvili-posle-vyborov-260681366.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, михаил саакашвили, грузия - ес, возвращение и арест саакашвили