https://sputnik-georgia.ru/20211010/zhaluetsya-na-odyshku-stali-izvestny-novye-detali-sostoyaniya-guzeevoy-260392711.html

Жалуется на одышку: стали известны новые детали состояния Гузеевой

Жалуется на одышку: стали известны новые детали состояния Гузеевой

По словам источников СМИ, легкие ведущей "Давай поженимся" поражены, но температура находится в пределах нормы 10.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-10T14:01+0400

2021-10-10T14:01+0400

2021-10-10T14:01+0400

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лариса гузеева

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Стали известны новые подробности о самочувствии тяжелобольной ведущей Ларисы Гузеевой: состояние звезды шоу "Давай поженимся" стабилизировалось.Медикам удалось стабилизировать состояние больной COVID-19 Гузеевой. Звезда находится в терапевтическом отделении одной из больниц Москвы. Температура тела ведущей спала и в настоящее время находится в пределах нормы.Источники КП сообщают, что несмотря на явные улучшения, Гузеева продолжает жаловаться на здоровье. Звезда страдает от одышки из-за пораженных легких. Тем не менее, медики не видят необходимости отправлять актрису в реанимацию.Ранее сообщалось, что состояние Гузеевой ухудшается и ей требуется кислородное лечение - с помощью специального шлема с трубками. Использование этого аппарата помогает тяжелобольным пациентам, которые не могут дышать самостоятельно.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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лариса гузеева, российский шоу-бизнес