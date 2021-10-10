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Жалуется на одышку: стали известны новые детали состояния Гузеевой
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© photo: Sputnik / Natalia SeliverstovaАктриса Лариса Гузеева
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
По словам источников СМИ, легкие ведущей "Давай поженимся" поражены, но температура находится в пределах нормы
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Стали известны новые подробности о самочувствии тяжелобольной ведущей Ларисы Гузеевой: состояние звезды шоу "Давай поженимся" стабилизировалось.
Медикам удалось стабилизировать состояние больной COVID-19 Гузеевой. Звезда находится в терапевтическом отделении одной из больниц Москвы. Температура тела ведущей спала и в настоящее время находится в пределах нормы.
© photo: Sputnik / Taras Litvienko / Перейти в фотобанкЧлен жюри, актриса и телеведущая Лариса Гузеева
Член жюри, актриса и телеведущая Лариса Гузеева
© photo: Sputnik / Taras Litvienko/
Источники КП сообщают, что несмотря на явные улучшения, Гузеева продолжает жаловаться на здоровье. Звезда страдает от одышки из-за пораженных легких. Тем не менее, медики не видят необходимости отправлять актрису в реанимацию.
Ранее сообщалось, что состояние Гузеевой ухудшается и ей требуется кислородное лечение - с помощью специального шлема с трубками. Использование этого аппарата помогает тяжелобольным пациентам, которые не могут дышать самостоятельно.
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