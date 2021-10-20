https://sputnik-georgia.ru/20211020/golodovka-saakashvili-v-tbilisskoy-klinike-gotovyat-etazh-dlya-eks-prezidenta-261327594.html

Голодовка Саакашвили: в тбилисской клинике готовят этаж для экс-президента

Голодовка Саакашвили: в тбилисской клинике готовят этаж для экс-президента

Накануне Саакашвили в тюрьме навестил консилиум врачей, созданный по указу минздрава 20.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-20T13:02+0400

2021-10-20T13:02+0400

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михаил саакашвили

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Сотрудники Тбилисской клиники "Вивамед" готовят отдельный этаж для экс-президента Михаила Саакашвили, которого в среду могут перевезти из руставской тюрьмы №12, сообщает телекомпания "Пирвели".Врачи рекомендуют отправить Саакашвили в больницу >>Накануне Саакашвили в тюрьме навестил консилиум врачей, созданный по указу минздрава. Позже консилиум провел встречу с представителями минюста и рекомендовал профилактическую госпитализацию политика. Саакашвили голодает уже 20 дней.Несмотря на решение консилиума врачей, для госпитализации необходимо подтверждение самого Саакашвили.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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михаил саакашвили, арест, новости, грузия, возвращение и арест саакашвили