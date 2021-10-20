https://sputnik-georgia.ru/20211020/interesnye-spektakli-i-ne-tolko-v-tbilisi-startoval-gruzino-rossiyskiy-kulturnyy-proekt-261334966.html

Интересные спектакли и не только: в Тбилиси стартовал грузино-российский культурный проект

Интересные спектакли и не только: в Тбилиси стартовал грузино-российский культурный проект

В Тбилиси в эти дни проходит интересный проект "Беседы за круглым столом" - он сфокусирован на активизации русско-грузинских культурных связей. Подробнее о нем... 20.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Культурно-образовательный проект "Беседы за круглым столом", который предлагает общественности интересные встречи с выдающимися российскими артистами и педагогами, успешно открылся моноспектаклем "Я вас любил…Я вас люблю!" с участием актера театра и кино, педагога Олега Пальмова.Встречи с выдающимися деятелями российской культуры пройдут в Тбилиси >>>Организаторами мероприятия, направленного на активизацию русско-грузинских культурных связей, являются Международный культурно-просветительский Союз "Русский клуб" при поддержке фонда "Русский мир". Информационный партнер проекта – Международное информационное агентство и радио Sputnik Грузия.Подробнее о проекте "Беседы за круглым столом" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия рассказали заведующая литературной частью театра им. А. С. Грибоедова Нина Зардалишвили-Шадури и артист Олег Пальмов.По словам Зардалишвили-Шадури, проект "Беседы за круглым столом" отличается тем, что носит не только культурно-художественный, но и просветительский характер. В течение полутора месяцев Тбилиси посетят четыре замечательных личности и интересных деятеля культуры РФ, отметила завлит театра. Рассказала Зардалишвили и об эмоциях после открытия проекта. "Очень ценно со стороны зрителя было то, что благодарные аплодисменты были не только по окончании спектакля "Я вас любил…Я вас люблю!", но и по ходу действия. То есть, что называется, вы взяли зал. Зрители реагировали, слушали внимательно, там, где надо, смеялись, там, где надо, замирали в волнении. Старт был очень успешным, и мы надеемся, что проект "Беседы за круглым столом" так же и продолжится", - сказала Нина Зардалишвили-Шадури.Сам артист, в свою очередь, также остался доволен как публикой, так и визитом в грузинскую столицу, которую, к слову, посетил впервые.Гостями проекта также станут не менее интересные деятели - среди них режиссер, исследователь театра, руководитель актерской мастерской Российского государственного института исполнительских искусств, доктор искусствоведения Сергей Черкасский (Санкт-Петербург), который прочтет в Государственном университете театра и кино им. Руставели две лекции. Их смогут посетить молодые актеры, студенты и другие заинтересованные лица.Также Грузию в рамках проекта посетит поэт, драматург, киносценарист Елена Исаева, которая проведет творческую встречу и прочитает лекцию."Тот, кто в курсе, вспомнит без труда, что Елена Исаева неоднократно была гостем Международных русско-грузинских поэтических фестивалей, который "Русский клуб" проводил на протяжении почти десяти лет. Кроме того, мы благодарны Елене Исаевой за то, что она блистательно перевела на русский язык стихотворения всеми нами любимого Нико Гомелаури, которого мы помним и не забудем никогда. На русском языке Никуша заговорил благодаря Лене Исаевой", - напомнила Зардалишвили-Шадури.Завершит проект доктор филологических наук, заведующая отделом культуры российского зарубежья научно-исследовательского центра при Доме русского зарубежья имени А. Солженицына Татьяна Марченко. Она проведет лекции "Бунин по-достоевски: поэтика и жизнь. К 200-летию Ф. Достоевского и 150-летию И. Бунина".Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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