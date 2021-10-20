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https://sputnik-georgia.ru/20211020/net-tabu-buzova-rasskazala-kto-mozhet-stat-ee-novym-boyfrendom--261336292.html
"Нет табу": Бузова рассказала, кто может стать ее новым бойфрендом
"Нет табу": Бузова рассказала, кто может стать ее новым бойфрендом
В новом интервью телезвезда ответила на вопросы о личной жизни и рассказала о своих бывших возлюбленных 20.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-20T17:35+0400
2021-10-20T17:35+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ольга бузова
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Российская ведущая и певица Ольга Бузова сделала откровенное признание о личном: звезда рассказала, кто может стать ее новым бойфрендом. Бузова рассталась с блогером Давой в январе 2021 года. С тех пор звезда мало говорит о личном и лишь изредка показывает подарки от поклонников. Но недавно она дала интервью КП, где рассказала о том, почему она выбирает не тех мужчин и кто может претендовать на ее сердце. В новом интервью Бузова призналась, что благодарна каждому из былых возлюбленных, так как они научили ее любить. А также пожелала каждому счастья в личной жизни. "Я просто влюбляюсь сердцем, а не головой", - подчеркнула телезвезда и рассказала о том, что раньше руководствовалась списком требований к избранникам, но это перестало работать. Отныне у нее нет табу. "Возврат не имеет значения, расстояние не имеет никакого значения, материальный достаток не имеет значения", - отметила Ольга, признав, что любовь не имеет границ.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ольга бузова, российский шоу-бизнес

"Нет табу": Бузова рассказала, кто может стать ее новым бойфрендом

17:35 20.10.2021
300
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкОльга Бузова
Ольга Бузова - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
В новом интервью телезвезда ответила на вопросы о личной жизни и рассказала о своих бывших возлюбленных
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Российская ведущая и певица Ольга Бузова сделала откровенное признание о личном: звезда рассказала, кто может стать ее новым бойфрендом.
Бузова рассталась с блогером Давой в январе 2021 года. С тех пор звезда мало говорит о личном и лишь изредка показывает подарки от поклонников. Но недавно она дала интервью КП, где рассказала о том, почему она выбирает не тех мужчин и кто может претендовать на ее сердце.
В новом интервью Бузова призналась, что благодарна каждому из былых возлюбленных, так как они научили ее любить. А также пожелала каждому счастья в личной жизни.
"Я просто влюбляюсь сердцем, а не головой", - подчеркнула телезвезда и рассказала о том, что раньше руководствовалась списком требований к избранникам, но это перестало работать. Отныне у нее нет табу.
"Возврат не имеет значения, расстояние не имеет никакого значения, материальный достаток не имеет значения", - отметила Ольга, признав, что любовь не имеет границ.
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