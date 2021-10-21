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Глава Минздрава Грузии оценила состояние здоровья Саакашвили
Глава Минздрава Грузии оценила состояние здоровья Саакашвили
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили голодает в тюрьме уже 21 день 21.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-21T13:52+0400
2021-10-21T13:52+0400
2021-10-21T15:39+0400
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении, стабильное, сказала министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе журналистам.Саакашвили согласился на помощь медиков>>По ее словам, Саакашвили обследовали и оказали медикаментозную помощь. При этом она отметила, что как врач, она против распространения информации о состоянии пациента.Саакашвили голодает 21-й день. Накануне он опубликовал письмо в котором указал, что не согласится на прием пищи, но согласен на прием лекарств, назначенных консилиумом врачей.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя – политзаключенным, а обвинения – сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, минздрав грузии, арест, екатерина тикарадзе, возвращение и арест саакашвили
Глава Минздрава Грузии оценила состояние здоровья Саакашвили
13:52 21.10.2021 (обновлено: 15:39 21.10.2021)
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили голодает в тюрьме уже 21 день
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении, стабильное, сказала министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе журналистам.
По ее словам, Саакашвили обследовали и оказали медикаментозную помощь. При этом она отметила, что как врач, она против распространения информации о состоянии пациента.
"В целом я против предоставления информации о пациенте, поскольку это не соответствует этическим нормам. Состояние у него достаточно удовлетворительное. На данный момент его не нужно везти в клинику, хотя медперсонал пенитенциарной службы провел все необходимые инструментальные исследования и оказал медикаментозную помощь, которая необходима пациенту на данном этапе", – сказала Тикарадзе.
Саакашвили голодает 21-й день. Накануне он опубликовал письмо в котором указал, что не согласится на прием пищи, но согласен на прием лекарств, назначенных консилиумом врачей.
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в Рустави. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, себя – политзаключенным, а обвинения – сфальсифицированными. Он объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.
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